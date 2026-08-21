México
Agregar Infobae enGoogle

Claudia Sheinbaum y Mara Lezama buscan frenar el sargazo en playas de Quintana Roo

La gobernadora aseguró que el tema es tratado como prioridad para proteger nuestras playas

Claudia Sheinbaum y Mara Lezama buscan frenar el sargazo en playas de Quintana Roo. (Gob. Quintana Roo)
Claudia Sheinbaum y Mara Lezama buscan frenar el sargazo en playas de Quintana Roo. (Gob. Quintana Roo)
Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para conjuntar esfuerzos para hacer frente a la crisis que golpea a las playas del estado con la presencia de sargazo.

El gobierno de Quintana Roo aseguró que el diálogo durante el encuentro se centró en la “atención al sargazo es una prioridad para proteger nuestras playas, el patrimonio natural y la economía de las familias quintanarroenses”.

Gobierno federal y estatal anunciaron inversión millonaria para el caribe mexicano

A finales de julio, el gobierno quintanarroense anunció una inversión que supera los 2 mil millones de pesos del Gobierno de México para brindar “atención integral” a la problemática que acecha al Caribe mexicano. Destacó que la entidad es la única con un Centro de Monitoreo Ambiental en América Latina y resaltó que por parte de la administración estatal se destinarán más de 770 millones de pesos para la protección de las playas.

PUBLICIDAD

Entre otros de los avances que se mostraron desde Palacio Nacional se encuentra el impulso del primer polo de economía para el bienestar, el cuál se especializará en sargazo, buscando que este fenómeno sume a la energías limpias, empleos y nuevas oportunidades.

Entre la maquinaria a usar e implementada en la región para combatir la problemática ambiental, se encuentran:

  • 2 buques oceánicos
  • 6 buques semioceánicos
  • 6 remolcadores
  • Mil 500 metros de barreras dinámicas
  • 35 kilómetros de barrera de contención y redireccionada
  • 1 sistema de monitoreo de alerta temprana
  • 1 muelle en Puerto Juárez

Este video documenta extensas franjas de playas de arena clara y el océano cubiertas por esta alga, ya hay 39 toneladas que han sido recogidas (X/@PlayaRiviera)

Sargazo disminuye en playas del Caribe

Las playas del Caribe mexicano acumulan ya más de 109 mil toneladas de sargazo en lo que va de 2026, una cifra cuatro veces superior a la de los años récord anteriores y 26.8 veces por encima del promedio registrado desde 2011.

PUBLICIDAD

Aun así, el coordinador del Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo, Esteban Amaro Mauricio, confirmó que la llegada del alga a las costas bajó alrededor de 25% en las últimas semanas.

La reducción no indica que el fenómeno haya cedido de fondo. Lo que cambia, según Amaro Mauricio, es la dirección de las corrientes: conforme avanza el verano, empujan el alga hacia República Dominicana, Puerto Rico y latitudes más al norte.

Mayo, junio y julio concentran los meses más duros de cada temporada. A partir de agosto la acumulación cede y la caída se vuelve más pronunciada con la llegada del otoño, el 22 de septiembre.

El monitoreo en las costas de África -el indicador más temprano del comportamiento del alga- registra volúmenes similares a los de este año, con una variación de hasta 5% al alza.

Los hoteleros de Cancún, Quintana Roo, ya invierten en la recolección de sargazo en la playa. Crédito: Reuters
Los hoteleros de Cancún, Quintana Roo, ya invierten en la recolección de sargazo en la playa. Crédito: Reuters

Por eso, el enfoque ahora apunta a la siguiente temporada. “Ya estábamos de salida. La idea es tener ese colchón para la próxima temporada, que seguramente también va a ser fuerte”, explicó el coordinador.

El origen del fenómeno está en el Golfo de Guinea, entre Nigeria y Costa de Marfil. Desde allí, el sargazo cruza el Atlántico, gana masa frente a Brasil con los nutrientes del río Amazonas y llega al Caribe impulsado por corrientes y vientos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumSargazoMara LezamaQuintana RooMedio AmbientePolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rodolfo Rotondi regala a aficionado de Cruz Azul el mejor momento de su vida

En las instalaciones de La Noria, el jugador argentino cumplió su promesa y regaló su playera firmada a un fan de la Máquina

Rodolfo Rotondi regala a aficionado de Cruz Azul el mejor momento de su vida

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

Aseguran otro cargamento de cigarros ilegales provenientes de Asia en Michoacán: ahora son más de 50 millones

El cargamento venía de Vietnam y fue detectado en Lázaro Cárdenas por inconsistencias en documentos, antecedentes comerciales y perfiles operativos durante una maniobra de transbordo coordinada con Marina y autoridades federales

Aseguran otro cargamento de cigarros ilegales provenientes de Asia en Michoacán: ahora son más de 50 millones

Aldo De Nigris le hace el feo a La Casa de los Famosos México y asegura que no la mira

El ganador de la tercera temporada aseguró no haber visto una sola gala de la cuarta temporada

Aldo De Nigris le hace el feo a La Casa de los Famosos México y asegura que no la mira

Diputada de MC pide aplicar el Mecanismo de Protección a periodistas de la “lista negra” de la 4T

La diputada federal por Movimiento Ciudadano no minimizó lo hecho por la consejera jurídica de Presidencia en su programa “Derecho de Réplica”

Diputada de MC pide aplicar el Mecanismo de Protección a periodistas de la “lista negra” de la 4T
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

FGR revela la operación de la red de huachicol fiscal integrada por los hermanos Farías Laguna

Diputado Víctor Antonio Corrales sale en defensa de su hijo Fausto ‘N’: “es totalmente inocente”

Dictan prisión preventiva contra Fausto Corrales, testigo clave del asesinato de Héctor Melesio Cuén y el secuestro del Mayo Zambada

Así era la hija del Tío Lako según su corrido: armada, al mando y sin miedo a las balas

ENTRETENIMIENTO

Aldo De Nigris le hace el feo a La Casa de los Famosos México y asegura que no la mira

Aldo De Nigris le hace el feo a La Casa de los Famosos México y asegura que no la mira

Testigo de la DEA aparece para confirmar quién apretó el gatillo contra Paco Stanley y la cantidad de millones que debía

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se definen los finalistas de la prueba de salvación

Alexis Ayala sale en defensa de Cynthia Klitbo y sus ronquidos en La Casa de los Famosos México

El hijo de Galilea Montijo explica qué es “farmear aura”, la tendencia que ya organiza batallas en México

DEPORTES

Checo Pérez hace reír a Max Verstappen al insistirle que revele los secretos de su contrato en Fórmula 1

Checo Pérez hace reír a Max Verstappen al insistirle que revele los secretos de su contrato en Fórmula 1

Confirman al verdadero culpable de la llegada de Vucetich a Tigres y que habría provocado la salida de Torrado

Rodolfo Rotondi regala a aficionado de Cruz Azul el mejor momento de su vida

Quién es Xabier Mancisidor, entrenador de porteros que habría solicitado Rafa Márquez con el Tri

Rafa Márquez enfrenta gran obstáculo para su primera convocatoria