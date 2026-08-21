Claudia Sheinbaum y Mara Lezama buscan frenar el sargazo en playas de Quintana Roo. (Gob. Quintana Roo)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para conjuntar esfuerzos para hacer frente a la crisis que golpea a las playas del estado con la presencia de sargazo.

El gobierno de Quintana Roo aseguró que el diálogo durante el encuentro se centró en la “atención al sargazo es una prioridad para proteger nuestras playas, el patrimonio natural y la economía de las familias quintanarroenses”.

Gobierno federal y estatal anunciaron inversión millonaria para el caribe mexicano

A finales de julio, el gobierno quintanarroense anunció una inversión que supera los 2 mil millones de pesos del Gobierno de México para brindar “atención integral” a la problemática que acecha al Caribe mexicano. Destacó que la entidad es la única con un Centro de Monitoreo Ambiental en América Latina y resaltó que por parte de la administración estatal se destinarán más de 770 millones de pesos para la protección de las playas.

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Entre otros de los avances que se mostraron desde Palacio Nacional se encuentra el impulso del primer polo de economía para el bienestar, el cuál se especializará en sargazo, buscando que este fenómeno sume a la energías limpias, empleos y nuevas oportunidades.

Entre la maquinaria a usar e implementada en la región para combatir la problemática ambiental, se encuentran:

2 buques oceánicos

6 buques semioceánicos

6 remolcadores

Mil 500 metros de barreras dinámicas

35 kilómetros de barrera de contención y redireccionada

1 sistema de monitoreo de alerta temprana

1 muelle en Puerto Juárez

Este video documenta extensas franjas de playas de arena clara y el océano cubiertas por esta alga, ya hay 39 toneladas que han sido recogidas (X/@PlayaRiviera)

Sargazo disminuye en playas del Caribe

Las playas del Caribe mexicano acumulan ya más de 109 mil toneladas de sargazo en lo que va de 2026, una cifra cuatro veces superior a la de los años récord anteriores y 26.8 veces por encima del promedio registrado desde 2011.

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Aun así, el coordinador del Centro de Monitoreo Ambiental y de Sargazo, Esteban Amaro Mauricio, confirmó que la llegada del alga a las costas bajó alrededor de 25% en las últimas semanas.

La reducción no indica que el fenómeno haya cedido de fondo. Lo que cambia, según Amaro Mauricio, es la dirección de las corrientes: conforme avanza el verano, empujan el alga hacia República Dominicana, Puerto Rico y latitudes más al norte.

Mayo, junio y julio concentran los meses más duros de cada temporada. A partir de agosto la acumulación cede y la caída se vuelve más pronunciada con la llegada del otoño, el 22 de septiembre.

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El monitoreo en las costas de África -el indicador más temprano del comportamiento del alga- registra volúmenes similares a los de este año, con una variación de hasta 5% al alza.

Los hoteleros de Cancún, Quintana Roo, ya invierten en la recolección de sargazo en la playa. Crédito: Reuters

Por eso, el enfoque ahora apunta a la siguiente temporada. “Ya estábamos de salida. La idea es tener ese colchón para la próxima temporada, que seguramente también va a ser fuerte”, explicó el coordinador.

El origen del fenómeno está en el Golfo de Guinea, entre Nigeria y Costa de Marfil. Desde allí, el sargazo cruza el Atlántico, gana masa frente a Brasil con los nutrientes del río Amazonas y llega al Caribe impulsado por corrientes y vientos.

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