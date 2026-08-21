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Receta de tortitas de papá con atún: el platillo económico y delicioso ideal para el fin de quincena

La falta de presupuesto no es impedimento para comer bien y delicioso

Tres tortitas doradas en un plato junto a un cuenco con ensalada de lechuga y un tenedor sobre una servilleta en una mesa de madera.
Un plato con tres tortitas de papa y atún se acompaña con una ensalada de lechuga y tomate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Te apetece un plato que lo tiene todo? Las tortitas de papá con atún son la combinación perfecta de sabor casero y practicidad, ideales para cualquier comida del día, sobre todo cuando ha llegado el fin de quincena y queda poco presupuesto.

Sin embargo, la falta de presupuesto no es impedimento para comer bien y delicioso y para ello nada mejor que una receta de tortitas de papa con atún.

Este plato tiene sus raíces en la cocina económica de muchas familias mexicanas, donde el ingenio transforma ingredientes sencillos en recetas sabrosas.

Las tortitas de papá con atún funcionan tanto combinan de maravilla con una ensalada fresca o un poco de alioli casero y sin duda ideales para todos los miembros de la familia.

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Tres tortitas redondas y doradas junto a hojas de lechuga verde sobre un plato blanco colocado en una mesa de madera.
Un plato servido con tres tortitas doradas de papa con atún incluye una guarnición de lechuga fresca sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tortitas de papá con atún

Las tortitas de papá con atún son pequeñas porciones doradas elaboradas con puré de patata, atún en conserva y huevo, que se fríen hasta quedar crujientes. La técnica principal consiste en mezclar y moldear la masa, empanarla y freírla.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 4 patatas medianas
  2. 2 latas de atún en aceite (pequeñas)
  3. 2 huevos
  4. 1/2 cebolla pequeña (opcional)
  5. 3 cucharadas de perejil fresco picado
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra al gusto
  8. Pan rallado (para empanar)
  9. Aceite de oliva (para freír)

Cómo hacer tortitas de papá con atún, paso a paso

  1. Cocer las patatas: Pela las patatas y córtalas en trozos. Cuécelas en abundante agua con sal hasta que estén muy tiernas (aprox. 15-20 minutos).
  2. Preparar el puré: Escurre y aplasta las patatas en un bol grande, hasta obtener un puré suave y sin grumos.
  3. Mezclar ingredientes: Añade el atún bien escurrido, los huevos, el perejil picado y la cebolla (opcional) al puré. Salpimienta al gusto y mezcla hasta integrar bien todos los ingredientes.
  4. Formar las tortitas: Toma porciones de la mezcla y dales forma de pequeñas tortas, de unos 2 cm de grosor.
  5. Empanar: Pasa cada tortita por pan rallado, cubriendo completamente la superficie.
  6. Freír: Calienta abundante aceite de oliva en una sartén y fríe las tortitas por tandas, a fuego medio-alto, hasta que estén doradas por ambos lados (aprox. 2 minutos por lado). Evita moverlas demasiado para que no se rompan.
  7. Escurrir: Retira las tortitas y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
  8. Servir calientes: Disfrútalas recién hechas, acompañadas de tu salsa favorita o una ensalada.
Infografía ilustrada con la receta paso a paso para hacer tortitas de papa con atún, ingredientes y proceso de cocción sobre fondo beige.
Una infografía de Infobae explica el proceso de elaboración de las tortitas de papa con atún, desde la cocción del tubérculo hasta su posterior fritura y servido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 12 tortitas (4 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal
  • Proteína: 10 g
  • Hidratos de carbono: 23 g
  • Grasas: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las tortitas en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Para recuperar su textura, caliéntalas en sartén o en horno a 180 ºC durante 5 minutos.

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