Fernando Farías Laguna se encuentra en manos de autoridades mexicanas

El exmando naval mexicano fue deportado de Argentina, luego de que México desistiera del juicio de extradición en su contra. Crédito: Especial

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Fernando Farías Laguna fue entregado este jueves 20 de agosto a autoridades mexicanas en Buenos Aires, tras ser liberado del penal de máxima seguridad donde permaneció detenido desde el pasado 23 de abril de 2026. El traslado se concretó por la vía de deportación, después de que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano.

La Fiscalía General de la República (FGR) compartió un mensaje en sus canales oficiales confirmando el proceso de traslado de Farías Laguna, contralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) acusado de encabezar la red de huachicol fiscal denominada “Los Primos” en aduanas marítimas del estado de Tamaulipas.

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Su destino es el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está recluido su hermano el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito que en México se sanciona con entre 20 y 40 años de prisión.

Hasta el momento no han sido reveladas imágenes del viaje hacia territorio mexicano.

México desistió de la extradición formal para acelerar la entrega

El juez Julián Daniel Ercolini firmó este jueves el resolutorio que declaró la falta de mérito para procesar o sobreseer a Farías Laguna conforme al artículo 309 del Código Procesal Penal argentino, y ordenó archivar las actuaciones por imposibilidad de proceder según el artículo 195 del mismo ordenamiento. El documento estableció que el archivo se ordenaba “en tanto el Estado mexicano ha desistido del pedido de extradición”.

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Fernando Farías Laguna cuando fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina. (SSPC)

La decisión de abandonar la vía formal de extradición y optar por la deportación no fue menor. La extradición es el procedimiento mediante el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona acusada o condenada, y se rige en México por la Ley de Extradición Internacional con intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. El proceso puede extenderse durante meses o años, e implica la revisión judicial del caso en el país requerido.

La deportación, en cambio, es un acto administrativo mediante el cual un país expulsa a un extranjero de su territorio por violaciones a la ley migratoria. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), este mecanismo puede ejecutarse de forma más expedita porque no requiere una resolución judicial de fondo sobre los cargos que enfrenta el deportado en el país solicitante.

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Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina el 1 de abril de 2026 desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Un recurso de asilo retrasó su salida del penal de Ezeiza

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina de este jueves que el traslado no se concretó la noche del miércoles por un recurso jurídico que el propio Farías Laguna interpuso en Argentina. “Él solicitó un asunto jurídico en Argentina y que por eso se retrasó la llegada a México”, dijo. Agregó que representantes de la FGR le informaron en el Gabinete de Seguridad que el traslado “no está en duda”.

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El abogado argentino de la defensa, Félix Helou, precisó en entrevista con Azucena Uresti que Farías Laguna había solicitado asilo político antes de su detención, alegando que enfrentaba riesgos si regresaba a México. Argentina lo negó. La defensa pidió la reconsideración de ese rechazo argumentando errores técnicos en la solicitud original, y ese recurso fue el que retrasó su salida del penal.

La presidenta señaló con base en información del gabinete de seguridad que la deportación no está en duda. Foto: SSPC / Captura de pantalla- Conferencia matutina

Helou también reveló las condiciones en que su defendido estuvo recluido en el penal de máxima seguridad de Ezeiza: tenía acceso a luz natural solo cuatro horas al día. “No tiene acceso para un lápiz y no puede ejercer la defensa, no puede estudiar la causa, no se le puede acercar documentos”, declaró.

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El despacho Mendieta y Asociados, que representa a Farías Laguna en México, había precisado el 19 de agosto a Infobae México que la deportación estaba confirmada y que el traslado se realizaría bajo custodia de la Interpol.

Agentes del FBI y la DEA se reunieron con Farías antes de su entrega

Helou también confirmó que agentes del FBI y de la DEA sostuvieron una reunión con Farías Laguna en el penal de Ezeiza previo a su entrega a las autoridades mexicanas. “También es cierto que ayer miembros del FBI y del gobierno de Estados Unidos pidieron una reunión con Fernando Farías Laguna. No sé lo que habrá hablado con los agentes federales”, declaró. El abogado no descartó que su defendido pudiera colaborar con autoridades estadounidenses: “Siempre hay una posibilidad”, sostuvo.

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El periodista Arturo Ángel reportó previo a la confirmación que el gobierno de Donald Trump habría intervenido ante el gobierno de Javier Milei para lograr la entrega sin recurrir al proceso formal de extradición. Reportes extraoficiales citados por El Universal señalaron que Washington habría puesto como condición que se garantizara en todo momento la integridad física, los derechos humanos y las garantías procesales de Farías Laguna.

Asimismo, la presidenta Sheinbaum negó que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, quien estuvo en Buenos Aires para la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA, tuviera participación en el operativo. “No fue a ese tema. Es un asunto de la Fiscalía que viene trabajando hace tiempo y Relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con Argentina y las autoridades argentinas”, dijo.

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Alejandra Monteoliva compartió imágenes sobre la reunión este 19 de agosto. Crédito: X - @AleMonteoliva

La ministra de Seguridad argentina Alejandra Monteoliva había publicado el 19 de agosto una fotografía de su reunión con Harfuch en redes sociales, aunque en ese encuentro el tema central fue el combate al narcotráfico y al crimen organizado entre ambos países.

Farías Laguna fue detenido el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires tras permanecer prófugo desde octubre de 2025, cuando no acudió a su citación ante un juzgado federal mexicano y huyó del país. Antes de llegar a Argentina viajó de México a Florida, Estados Unidos, y de ahí a Colombia, desde donde ingresó al país sudamericano con la identidad falsa. Una ficha roja de la Interpol permitió su localización y captura.

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