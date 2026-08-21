Dan más de 30 años de cárcel a un hombre por ser cómplice en ataque con ácido a una mujer en CDMX. Fiscalía CDMX

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Un hombre recibió 33 años y cuatro meses de prisión por sostener la puerta mientras una mujer arrojaba ácido clorhídrico al rostro de una víctima en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX logró la pena máxima aplicable contra Marco Antonio “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en un ataque ocurrido en 2018 que dejó a la víctima sin el ojo derecho y con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

La sentencia fue dictada el pasado 14 de agosto de 2026 por la autoridad judicial, que además le negó al condenado cualquier beneficio sustitutivo de la pena. La reparación del daño a favor de la víctima será determinada durante la etapa de ejecución.

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El ataque en la colonia Militar Marte

La noche del 12 de noviembre de 2018, la víctima llegó a su domicilio en la colonia Militar Marte cuando dos personas se le acercaron con el pretexto de venderle gelatinas. En el momento en que ella abrió la puerta para entrar, la mujer que acompañaba a Marco Antonio “N” le arrojó ácido clorhídrico en el rostro. Él, en tanto, sostuvo la puerta durante la agresión.

Marco Antonio N. FGJCDMX

La víctima sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo y perdió el ojo derecho. Desde entonces ha sido sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Un encargo del expareja: el contexto de violencia de género

La investigación estableció que el ataque no fue un hecho aislado, sino el eslabón final de un patrón de violencia. Testimonios y dictámenes en victimología documentaron que la víctima había sido objeto de violencia física, verbal y amenazas por parte de un hombre que había sido su pareja sentimental.

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La Fiscalía CDMX acreditó el contexto de violencia de género en el que ocurrió el ataque. Esos vínculos fueron determinantes para la tipificación del delito como feminicidio.

Un testigo aportó además una declaración que resultó clave: afirmó haber escuchado al ahora sentenciado admitir que había participado en la agresión con ácido por encargo del hombre para quien trabajaba.

Las pruebas que llevaron a la condena

El testimonio de la víctima fue el punto de partida para identificar a Marco Antonio “N” y precisar su participación en los hechos. Su relato coincidió con las videograbaciones recuperadas durante la investigación, en las que se observa a los dos agresores llegar al domicilio, aguardar la llegada de la víctima y huir tras la agresión.

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Dan más de 30 años de cárcel a un hombre por ser cómplice en ataque con ácido a una mujer en CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) recabaron además la ropa que portaba la víctima al momento del ataque, en la que se encontraron rastros de piel y sangre. Peritajes en criminalística, medicina y oftalmología completaron el cuadro probatorio al aportar elementos sobre la mecánica del ataque, la naturaleza de las lesiones y las afectaciones físicas documentadas.

Con ese conjunto de elementos, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión. El 30 de marzo de 2022, casi cuatro años después del ataque, agentes de la PDI localizaron y detuvieron a Marco Antonio “N” en la colonia Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

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Karla “N”, el segundo juicio pendiente

Por los mismos hechos, la PDI aprehendió a Karla “N” el 19 de julio de 2023. Identificada como la mujer que arrojó el ácido, actualmente permanece en prisión preventiva y enfrenta juicio oral por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Karla ‘N’ se considera inocente mientras no exista sentencia firme del órgano jurisdiccional competente.” La Fiscalía CDMX sostendrá la acusación en ese proceso e intervendrá en la etapa de ejecución de la sentencia ya dictada para procurar la reparación integral del daño a favor de la víctima.