México
Agregar Infobae enGoogle

Dan más de 30 años de cárcel a un hombre por ser cómplice en ataque con ácido a una mujer en CDMX

La autoridad judicial sentenció a Marco Antonio "N" por su papel en la agresión de 2018, tras una investigación con videos, peritajes y el relato de la afectada

Dan más de 30 años de cárcel a un hombre por ser cómplice en ataque con ácido a una mujer en CDMX. Fiscalía CDMX
Dan más de 30 años de cárcel a un hombre por ser cómplice en ataque con ácido a una mujer en CDMX. Fiscalía CDMX
Guardar

Un hombre recibió 33 años y cuatro meses de prisión por sostener la puerta mientras una mujer arrojaba ácido clorhídrico al rostro de una víctima en la Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la CDMX logró la pena máxima aplicable contra Marco Antonio “N” por el delito de feminicidio en grado de tentativa, en un ataque ocurrido en 2018 que dejó a la víctima sin el ojo derecho y con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

La sentencia fue dictada el pasado 14 de agosto de 2026 por la autoridad judicial, que además le negó al condenado cualquier beneficio sustitutivo de la pena. La reparación del daño a favor de la víctima será determinada durante la etapa de ejecución.

PUBLICIDAD

El ataque en la colonia Militar Marte

La noche del 12 de noviembre de 2018, la víctima llegó a su domicilio en la colonia Militar Marte cuando dos personas se le acercaron con el pretexto de venderle gelatinas. En el momento en que ella abrió la puerta para entrar, la mujer que acompañaba a Marco Antonio “N” le arrojó ácido clorhídrico en el rostro. Él, en tanto, sostuvo la puerta durante la agresión.

Marco Antonio N. FGJCDMX
Marco Antonio N. FGJCDMX

La víctima sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo y perdió el ojo derecho. Desde entonces ha sido sometida a múltiples intervenciones quirúrgicas.

Un encargo del expareja: el contexto de violencia de género

La investigación estableció que el ataque no fue un hecho aislado, sino el eslabón final de un patrón de violencia. Testimonios y dictámenes en victimología documentaron que la víctima había sido objeto de violencia física, verbal y amenazas por parte de un hombre que había sido su pareja sentimental.

PUBLICIDAD

La Fiscalía CDMX acreditó el contexto de violencia de género en el que ocurrió el ataque. Esos vínculos fueron determinantes para la tipificación del delito como feminicidio.

Un testigo aportó además una declaración que resultó clave: afirmó haber escuchado al ahora sentenciado admitir que había participado en la agresión con ácido por encargo del hombre para quien trabajaba.

Las pruebas que llevaron a la condena

El testimonio de la víctima fue el punto de partida para identificar a Marco Antonio “N” y precisar su participación en los hechos. Su relato coincidió con las videograbaciones recuperadas durante la investigación, en las que se observa a los dos agresores llegar al domicilio, aguardar la llegada de la víctima y huir tras la agresión.

Manos con guantes azules sostienen una bolsa transparente con un frasco de líquido ámbar etiquetado como evidencia sobre una mesa metálica.
Dan más de 30 años de cárcel a un hombre por ser cómplice en ataque con ácido a una mujer en CDMX (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) recabaron además la ropa que portaba la víctima al momento del ataque, en la que se encontraron rastros de piel y sangre. Peritajes en criminalística, medicina y oftalmología completaron el cuadro probatorio al aportar elementos sobre la mecánica del ataque, la naturaleza de las lesiones y las afectaciones físicas documentadas.

Con ese conjunto de elementos, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión. El 30 de marzo de 2022, casi cuatro años después del ataque, agentes de la PDI localizaron y detuvieron a Marco Antonio “N” en la colonia Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Karla “N”, el segundo juicio pendiente

Por los mismos hechos, la PDI aprehendió a Karla “N” el 19 de julio de 2023. Identificada como la mujer que arrojó el ácido, actualmente permanece en prisión preventiva y enfrenta juicio oral por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Karla ‘N’ se considera inocente mientras no exista sentencia firme del órgano jurisdiccional competente.” La Fiscalía CDMX sostendrá la acusación en ese proceso e intervendrá en la etapa de ejecución de la sentencia ya dictada para procurar la reparación integral del daño a favor de la víctima.

Temas Relacionados

CDMXCiudad de MéxicoFiscalía CDMXIntento de feminicidioseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El hijo de Galilea Montijo explica qué es “farmear aura”, la tendencia que ya organiza batallas en México

El hijo de la conductora intentó definir “farmear aura”, en medio de la viralización de una tendencia que ya organiza batallas en México

El hijo de Galilea Montijo explica qué es “farmear aura”, la tendencia que ya organiza batallas en México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto: continúa el bloqueo en la carretera México-Pachuca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 20 de agosto: continúa el bloqueo en la carretera México-Pachuca

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto? se registran retrasos en todas las líneas del Metrobús por lluvias y manifestantes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto? se registran retrasos en todas las líneas del Metrobús por lluvias y manifestantes

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se definen los finalistas de la prueba de salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se definen los finalistas de la prueba de salvación

¿Si tengo plan en mi teléfono debo realizar registro de mi línea?

El primer plazo para registrar las línea se ha cumplido el pasado 15 de agosto

¿Si tengo plan en mi teléfono debo realizar registro de mi línea?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

FGR revela la operación de la red de huachicol fiscal integrada por los hermanos Farías Laguna

Diputado Víctor Antonio Corrales sale en defensa de su hijo Fausto ‘N’: “es totalmente inocente”

Dictan prisión preventiva contra Fausto Corrales, testigo clave del asesinato de Héctor Melesio Cuén y el secuestro del Mayo Zambada

Así era la hija del Tío Lako según su corrido: armada, al mando y sin miedo a las balas

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Alexis Ayala sale en defensa de Cynthia Klitbo y sus ronquidos en La Casa de los Famosos México

El hijo de Galilea Montijo explica qué es “farmear aura”, la tendencia que ya organiza batallas en México

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se definen los finalistas de la prueba de salvación

Qué actor suena para interpretar a Israel Vallarta en la serie sobre el caso Florence Cazzes

Encuesta revela al posible cuarto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Quién es Xabier Mancisidor, entrenador de porteros que habría solicitado Rafa Márquez con el Tri

Quién es Xabier Mancisidor, entrenador de porteros que habría solicitado Rafa Márquez con el Tri

Clubes de la Liga de Expansión MX reclaman que el mérito deportivo defina el ascenso y descenso

La Selección Mexicana tendrá nueva plataforma para sus partidos rumbo al Mundial 2030

Jorge Álvarez Máynez pide esclarecer la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx

Asociación Mexicana de Futbolistas exige medidas concretas tras expresiones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil