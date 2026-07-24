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Caso Ayotzinapa: retiran prisión domiciliaria a Murillo Karam, pero usará brazalete electrónico

Como parte del proceso por la desaparición de los 43 normalistas, un juez cambió la medida cautelar contra el exprocurador General de la República

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Murillo Karam usará brazalete electrónico, mientras su estado de salud empeora. Crédito: Iván Stephens / Cuartoscuro
El exprocurador general Jesús Murillo Karam continúa con su proceso por el Caso Ayotzinapa.- Crédito: Iván Stephens / Cuartoscuro

Ayer, jueves 23 de julio, un juez federal canceló la prisión preventiva justificada domiciliaria impuesta a Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, como parte del proceso que enfrenta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquia Cabañas, anuló la medida cautelar, tras considerar que el proceso se ha extendido más de dos años por causas no atribuibles al exprocurador.

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Murillo Karam deja la prisión domiciliaria que lo privaba de su libertad, y, en su lugar, el juez decidió imponer resguardo domiciliario, el uso de un brazalete electrónico, la prohibición de salir de la Ciudad de México, y de acercarse a las víctimas o reunirse con personas distintas a sus familiares.

Defensa de Murillo Karam argumenta que su salud empeora

En una audiencia que se prolongó desde el pasado miércoles 22 de julio hasta las 18:09 horas del día 24, Perusquia Cabañas consideró fallar en favor del acusado tras valorar los dos argumentos de los abogados expusieron.

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La defensa de Jesús Murillo Karam pidió revisar su prisión preventiva domiciliaria con base en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vigente desde 2022, que obliga a reevaluar la medida cuando una persona procesada ha permanecido privada de la libertad por más de dos años. También argumentó que el deterioro de su estado de salud vuelve necesaria una atención médica permanente.

Luego de valorar esos planteamientos, el juzgador determinó anular la prisión preventiva justificada al considerar que la duración del proceso se debe a la tramitación de diversos amparos en revisión y no a conductas atribuibles al detenido.

La CNDH publicó una nota aclaratoria sobre la recomendación que hizo por el caso Ayotzinapa. Crédito: CNDH
La exigencia de justicia por el Caso Ayotzinapa se encuentra con fallos a favor de Jesús Murillo Karam. Crédito: CNDH

¿De qué delitos acusan al exprocurador?

Los expedientes penales que pesan contra el exprocurador, detallan que está vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 que derivó en la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Brugos”, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero.

Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de la fabricación de la supuesta “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa, por presuntamente ordenar la alteración y manipulación de las evidencias, así como desviar líneas de investigación, lo que supuestamente contribuyó a ocultar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.

A cuatro años de la detención de Murillo Karam

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 afuera de su domicilio en Lomas de Chapultepec. Después, ingresó al Reclusorio Norte y estuvo privado de su libertad mientras seguían su curso los dos procesos abiertos en su contra.

Tras su detención, un juez lo vinculó a proceso y permaneció en prisión preventiva durante un tiempo considerable. Sin embargo, en abril de 2024 logró el beneficio de prisión domiciliaria por su estado de salud, lo que cambió las condiciones de su proceso legal.

De militante del PRI a la frase “ya me cansé”

Jesús Murillo Karam nació el 2 de marzo de 1947 en Real del Monte, Hidalgo, milita en el PRI y ocupó cargos clave como gobernador de Hidalgo y titular de la PGR. Su trayectoria lo coloca como una figura recurrente en el debate político y judicial en México.

Según sus abogados, el estado de salud de Jesús Murillo Karam no mejora y eso modifica su situación legal. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSALEVZ POLITICA Europa Press/Contacto/El Universal
Según sus abogados, el estado de salud de Jesús Murillo Karam no mejora y eso modifica su situación legal. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSALEVZ POLITICA Europa Press/Contacto/El Universal

Su nombre quedó asociado a la frase “ya me cansé”, dicha en una conferencia sobre Ayotzinapa, que se volvió un emblema del descontento social por el caso de la desaparición de los 43 normalistas.

De 2022 a la fecha, su estado de salud y su situación legal mantienen su nombre en la agenda pública, mientras la exigencia de verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos permanece vigente.

Dos semanas después de la cuestionada “recomendación” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el Caso Ayotzinapa, un juez federal retiró la prisión domiciliaria a Murillo Karam, por lo que usará brazalete electrónico.

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