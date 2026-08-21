FGR y defensa de integrantes de Guerreros Unidos impugnan prisión domiciliaria de Murillo Karam

El exprocurador general Jesús Murillo Karam continúa con su proceso por el Caso Ayotzinapa.- Crédito: Iván Stephens / Cuartoscuro

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La Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa legal de cuatro integrantes del cártel Guerreros Unidos, impugnaron el fallo de un juez federal, que le concedió el benefició de la prisión domiciliaria al exprocurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

Dicho fallo del juez de control Edmundo Manuel Perusquia Cabañas es parte del proceso penal que se inició en contra de Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, todo ello relacionado con la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

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Integrantes de Guerreros Unidos buscan que Murillo Karam regrese a prisión

El expediente detalla que el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR; el asesor jurídico federal de Agustín García Reyes, ‘El Chereje’; Jonathan Osorio Cortés, ‘El Jona’; Darío Morales Sánchez, ‘El Comisario’, y Patricio Reyes Landa, ‘El Pato’, considerados entre los principales involucrados en la desaparición de los normalistas, impugnaron resolución emitida en una audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el 23 de julio pasado, la cual determinó el cese de la prisión preventiva en favor de Murillo Karam.

Marcha por estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (X/SCPPyBG)

La demanda antes mencionada, la promovieron ante el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación, pero el órgano consideró que le corresponde conocer este recurso de apelación al Primer Tribunal Colegiado de Apelación para su análisis y eventual resolución.

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“Esto porque de la revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y de las constancias vinculadas con este expediente, se desprende que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito conoció de los tocas… formados con motivo de los recursos de apelación interpuestos en la misma causa penal”, explicó la Fiscalía.

El exprocurador Jesús Murillo Karam se encuentra en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa. Crédito: Archivo Agencia EL UNIVERSALEVZ POLITICA Europa Press/Contacto/El Universal

¿Por qué cambiaron la medida cautelar a Murillo Karam?

Cabe recordar que el pasado mes de julio, el juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede el Reclusorio Norte, canceló la prisión preventiva justificada en la causa penal 307/2022, que es uno de los dos procesos que enfrenta el exprocurador de justicia.

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Edmundo Perusquia Cabañas optó por modificar la medida cautelar, porque el proceso penal se prolongó por más de dos años por motivos ajenos al imputado, sustituyéndola por resguardo domiciliario, así como el uso de un brazalete electrónico.

En ese sentido, el juez de control consideró que la extensión del proceso fue consecuencia de retrasos en la tramitación de diversos juicios de amparo en revisión por parte de órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF), circunstancia que estimó no fue responsabilidad de Murillo Karam.

Salud del exfuncionario, otro motivo para arraigo domiciliario

Por lo anterior, la defensa del exfuncionario contó con los argumentos necesarios para solicitar el cese de la prisión preventiva justificada, aportando pruebas del deterioro de salud y el requerimiento de atención médica especializada.

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Sin embargo, el exprocurador aún enfrenta un segundo proceso penal por delitos de tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alías ‘El Cepillo’, presunto integrante de Guerreros Unidos, por el que también se le impuso prisión domiciliaria.

Lo detuvieron en 2022 por el caso Ayotzinapa

Jesús Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto de 2022 afuera de su domicilio en Lomas de Chapultepec. Después, ingresó al Reclusorio Norte y estuvo privado de su libertad mientras seguían su curso los dos procesos abiertos en su contra.

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron que Ángel Aguirre permanezca toda su vida en la cárcel Crédito: X/ @en_plano

Tras su detención, un juez lo vinculó a proceso y permaneció en prisión preventiva durante un tiempo considerable. Sin embargo, en abril de 2024, logró el beneficio de prisión domiciliaria por su estado de salud, lo que cambió las condiciones de su proceso legal.

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Entre tanto, a poco menos de un mes del cambió de medida cautelar, la FGR y la defensa de integrantes de Guerreros Unidos buscan que Murillo Karam regresé a la cárcel. Ya veremos cómo termina esta impugnación.