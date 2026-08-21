Secretaría de Marina deslinda a la institución de Fernando Farías Laguna tras su traslado desde Argentina

La tarde de este 20 de agosto Fernando Farías Laguna abordó bajo resguardo de autoridades mexicanas un jet de la Semar que lo regresará a territorio mexicano. Crédito: FGR

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La Secretaría de Marina (Semar) se deslindó este jueves 20 de agosto de la conducta del excontralmirante Fernando Farías Laguna, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmara que se encontraba bajo resguardo de autoridades mexicanas para realizar su traslado desde Argentina a México.

En un mensaje publicado en la red social X, la institución naval afirmó que la actuación de personas sujetas a investigación “no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”, y reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el combate a la corrupción.

La afectación económica documentada por la red que encabezaban los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Semar José Rafael Ojeda Durán, asciende a más de 340 millones de pesos solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, según reveló la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos en un mensaje oficial.

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Con el traslado de Fernando Farías Laguna, suman 16 personas detenidas vinculadas al caso, entre ellas 12 exservidores públicos. Las acciones contra la red también han derivado en el aseguramiento de 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles.

La Semar eligió el traslado para fijar su postura con el lenguaje del lema institucional

El breve mensaje de la Semar no se limitó a reconocer su participación logística en el operativo, debido a que fueron ellos quienes brindaron el avión para cumplimentar la deportación. Eligió el momento para trazar una línea entre la institución y quienes la corrompieron desde adentro, y lo hizo con un lenguaje que remite directamente al código de valores de la Armada.

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“La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina, quienes se conducen con Honor, Deber, Patriotismo y, sobre todo, Lealtad al pueblo de México”, señaló.

Las mayúsculas en esos cuatro sustantivos no fueron un accidente tipográfico, sino que se trata de los pilares del lema institucional de la Armada, y su uso en ese contexto constituyó una separación deliberada entre la institución y quienes la traicionaron.

La Semar también subrayó que esa postura no era nueva. El texto recordó que el compromiso fue expresado “desde septiembre de 2025” con la legalidad, la transparencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Esa fecha remite al 7 de septiembre de 2025, cuando el gabinete de seguridad anunció la detención de 14 personas vinculadas a la red de huachicol fiscal, entre ellas el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hermano del ahora trasladado.

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Además, el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles ya había marcado distancia desde ese primer momento. Ante el exfiscal Alejandro Gertz Manero y el titular de la SSPC Omar García Harfuch, fijó su postura en conferencia de prensa: “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”.

Conferencia de prensa del 7 de septiembre de 2025, cuando fue destapado el esquema de huachicol fiscal vinculado a la Semar. Crédito: SSPC

Nueve días después, en el Desfile Militar del 16 de septiembre, Morales Ángeles fue más lejos. Eligió el foro más visible del calendario militar para reconocer públicamente la corrupción dentro de la institución: “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo. El mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo”. No fue un comunicado de prensa ni una respuesta a medios: fue una declaración desde el estrado más formal que tiene la Armada en el año.

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El comunicado de este jueves retomó ese hilo y lo cerró con el traslado de Fernando Farías Laguna como evidencia de que el compromiso se sostuvo. La presidenta Claudia Sheinbaum había respaldado a Morales Ángeles el 31 de julio durante la ceremonia de graduación de la Heroica Escuela Naval Militar en Alvarado, Veracruz, donde lo describió ante 211 nuevos guardiamarinas como “un marino honesto, íntegro, preparado, comprometido con México, un patriota y, sobre todo, un gran ser humano”.

La FGR reveló el modus operandi de “Los Primos” tras confirmarse la entrega

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reveló este jueves los detalles del esquema que integraron los hermanos Farías Laguna. La organización, identificada como “Los Primos”, utilizaba buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

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La fiscal general Ernestina Godoy emitió un pronunciamiento luego de confirmarse la entrega de Fernando Farías a autoridades mexicanas. Crédito: FGR

Agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto. Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente.

La FGR documentó la operación de ese esquema en cinco entidades: Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas. Días después, el gabinete de seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

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Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución. La fiscal también precisó que el esquema comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando Morales Ángeles compartió a Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red.

México desistió de la extradición formal y optó por la deportación para acelerar la entrega

El traslado de Fernando Farías Laguna se concretó por la vía de deportación, no de extradición. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 12 de Argentina archivó el proceso de extradición al recibir el desistimiento formal del Estado mexicano. El juez Julián Daniel Ercolini firmó el resolutorio que declaró la falta de mérito para proceder conforme al Código Procesal Penal argentino.

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Casi cuatro meses tardó la entrega del exmando naval acusado de huachicol fiscal e identificado como líder de "Los Primos". Crédito: FGR

Farías Laguna reunía las condiciones para ser deportado: ingresó a Argentina desde Colombia con un pasaporte guatemalteco apócrifo a nombre de Luis Lemus Ramos. Esa violación migratoria abrió un proceso paralelo de expulsión que corrió de forma simultánea al juicio de extradición, el cual estaba programado para el 27 de agosto.

Una vez en territorio mexicano, Fernando Farías Laguna será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, mejor conocido como el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Edomex, donde ya está preso su hermano Manuel Roberto. Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, delito sancionado en México con entre 20 y 40 años de prisión.

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