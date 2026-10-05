Una baja más en Selección Mexicana: Luis Romo dejará la concentración previo al duelo contra Chile

Luis Romo es baja de la Selección Mexicana (REUTERS/Daniel Becerril)

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La Selección Mexicana llegará al duelo ante Chile con varias bajas, ahora se suma la ausencia de Luis Romo. Por medio de un comunicado informaron que el mediocampista de Chivas tuvo una lesión que le impedirá participar en el último duelo amistoso.

Este lunes 5 de octubre la Dirección Deportiva de Selecciones dio a conocer que Romo abandonará la concentración el día de hoy, por lo que terminó su participación con el Tricolor y ahora reportara con el Club Deportivo Guadalajara para seguir con su recuperación.

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“La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informa que el jugador Luis Romo del Club Guadalajara causará baja hoy de la concentración del equipo”, se lee en el comunicado oficial de Selección Mexicana.

Con esta ausencia, el equipo azteca tiene cuatro bajas para el último partido ante su similar de Chile, un partido que se perfila a ser determinante para la primera evaluación del inicio de la era de Rafa Márquez con el Tricolor.

¿Qué pasó con Luis Romo?

Un comunicado de la Selección Nacional de México anuncia que Luis Romo causa baja del equipo en Los Ángeles por una lesión muscular en la pierna izquierda. (X/ @miseleccionmx)

El cuerpo técnico del Tri precisó que Romo presentó una molestia muscular, por lo que se le realizó un estudio para evaluar el grado de gravedad. El diagnóstico médico final fue de lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquieda, razón por la que no está en condiciones médicas de competir.

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“Tras un estudio realizado, el jugador presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, por lo que regresará a su Club”, finalizó el comunicado de la Selección Mexicana.

El equipo llega después de perder 3-0 ante Estados Unidos y en el inicio de la etapa de Rafael Márquez como técnico. México busca cerrar la concentración con una actuación distinta frente a un conjunto chileno que también perdió sus dos partidos más recientes: 1-0 contra Canadá y 4-2 ante Estados Unidos.

¿Cuáles son las ausencias de la Selección Mexicana ante Chile?

Gilberto Mora, Chucky Lozano, Matero Chávez y Luis Romo son bajas del Tri (REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

Luis Romo se une a las bajas que anteriormente informó el conjunto nacional, como lo es el caso de Hirving Chucky Lozano, Gilberto Mora y Mateo Chávez. Esta situación presenta un panorama complejo para Rafa Márquez y el planteamiento que tendrá que realizar en el último duelo amistoso ante Chile.

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Y es que, antes del inicio de la gira también perdió a César Montes por lesión, por lo que desde que empezó la gira, Rafa Márquez junto con su cuerpo técnico han ideado cambios en el once para los partidos que hasta el momento han enfrentado.

Orbelín Pineda aparece como alternativa para ocupar el lugar de Lozano, mientras Jesús Gallardo se perfila para suplir a Mateo Chávez. Para cubrir la ausencia de Gilberto Mora, Rafael Márquez cuenta con Álvaro Fidalgo, Jeremy Márquez y Obed Vargas.

La baja de Mateo Chávez se debe a su expulsión ante Estados Unidos, pues no estará disponible para el entrenador, es por ello que el cuerpo técnico tomó decisión de que regrese con el AZ Alkmaar.

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México vs Chile: dónde y a qué hora ver

La Selección Nacional vive su tercera prueba con Rafa Márquez (X / Selección Nacional)

México enfrenta a Chile este martes 6 de octubre a las 20:30 horas (centro de México) en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, en el último amistoso de la Fecha FIFA. El equipo busca su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez antes de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, programados para noviembre.

Chile llega al partido después de perder ante Estados Unidos y Canadá. La Roja terminó en el último lugar de las Eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y no participa en un Mundial desde Brasil 2014.

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El Tricolor suma dos empates y una derrota en sus tres partidos con Márquez: igualó 1-1 ante Colombia, empató frente a Perú y perdió 3-0 contra Estados Unidos. En ese último encuentro, errores de Tala Rangel y Álvaro Fidalgo derivan en los tres goles del rival.

El duelo se transmitirá por Azteca 7, TUDN, Canal 5, Amazon Prime Video y Claro Sports.