Condenan a 70 años de prisión a cinco presuntos miembros de La Familia Michoacana por secuestro en el Edomex. FGJEM

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Raúl Padilla Villafuerte, Neyzer Christopher Pérez Zacarías, Benjamín Hernández Cruz, Hirvins Alcántara Padilla y Luis Eduardo Martínez Valiente fueron condenados a 70 años de prisión cada uno por el secuestro exprés de una persona en el municipio de Aculco, Estado de México. Un juez con sede en Jilotepec dictó la sentencia tras acreditar su responsabilidad en el delito, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportara las pruebas del caso. Los cinco también deberán pagar una multa individual de $678,840 pesos.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025 en el poblado de San Lucas, Aculco, cuando la víctima esperaba dentro de su Volkswagen Jetta estacionado. Durante el ataque, los sujetos se identificaron como presuntos integrantes de La Familia Michoacana.

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Así ocurrió el secuestro en San Lucas

Al lugar llegó un Honda Civic en el que viajaban los cinco ahora sentenciados. Todos descendieron del vehículo y se aproximaron al automóvil de la víctima.

Uno de ellos portaba un arma de fuego con la que amenazó a la persona y la obligó a trasladarse a la parte posterior de su propio vehículo. Los demás la sometieron y tomaron el control del Jetta.

Condenan a 70 años de prisión a cinco presuntos miembros de La Familia Michoacana por secuestro en el Edomex (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese momento, los sujetos se ostentaron como presuntos miembros de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. De inmediato huyeron a bordo de ambas unidades: el Civic y el Jetta secuestrado.

El testigo que alertó a las autoridades

Un testigo que se encontraba en el lugar se percató del operativo delictivo e intentó perseguir a los captores. Los investigados respondieron con disparos de arma de fuego para disuadirlo.

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Su reporte fue determinante para desencadenar la respuesta policial que culminó con el rescate de la víctima.

Operativo en San Pedro Denxhi y detención de los cinco

Tras recibir el reporte, elementos policiacos desplegaron un operativo de búsqueda en el municipio de Aculco. La movilización concluyó en un domicilio ubicado en la comunidad de San Pedro Denxhi.

Ahí, los agentes rescataron a la víctima y detuvieron a los cinco implicados. Los captores fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición del juez.

El rescate se concretó sin que se informara de víctimas adicionales durante el operativo.

70 años de prisión y multa de más de 678 mil pesos

Con las evidencias recabadas y presentadas por la FGJEM ante el juez con sede en Jilotepec, el órgano jurisdiccional determinó la plena responsabilidad de los cinco acusados en el delito de secuestro exprés con fines de robo.

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Condenan a 70 años de prisión a cinco presuntos miembros de La Familia Michoacana por secuestro en el Edomex. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La condena impuesta a Padilla Villafuerte, Pérez Zacarías, Hernández Cruz, Alcántara Padilla y Martínez Valiente fue de 70 años de prisión a cada uno, además del pago de una multa de $678 mil 840 pesos por sentenciado.

La sentencia fue resultado del trabajo de integración de la carpeta de investigación por parte de la fiscalía mexiquense, que acreditó tanto la privación ilegal de la libertad como el uso de arma de fuego y la participación coordinada del grupo.

Presuntos vínculos con La Familia Michoacana

Durante el secuestro, los cinco sujetos se presume que se identificaron ante la víctima como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, organización criminal con origen en el estado de Michoacán que opera en diversas entidades del país.

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Ninguna autoridad confirmó oficialmente esa filiación en el marco de este proceso judicial. La FGJEM y el juez de la causa sustentaron la sentencia en el delito de secuestro exprés con fines de robo, sin que los documentos públicos del caso acrediten formalmente su pertenencia a dicho grupo.