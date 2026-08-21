Capturan a 4 de “Los Mayitos” en Chiapas: operaban rutas de cocaína por el Pacífico. Fiscalía de Chiapas.

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Cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayitos”, fueron detenidos este 20 de agosto en Puerto Madero, Tapachula, durante un operativo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas. Dos de los aprehendidos enfrentan órdenes judiciales vigentes en Guatemala: uno por delitos contra la salud y otro por asociación ilícita. Los cuatro declararon pertenecer a esa célula del crimen organizado y están vinculados al trasiego de cocaína por alta mar en la zona costera.

La detención se produjo sin enfrentamiento durante recorridos de prevención del delito y vigilancia en la calle 20 de Octubre. La acción reunió a ocho corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

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Ocho corporaciones desplegadas en la frontera sur

La SSP coordinó el operativo a través de tres de sus unidades especializadas: la Guardia Estatal Fronteriza (GEF), la Guardia Estatal Preventiva (GEP) y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).

En el plano federal, intervinieron la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano. A nivel estatal se sumó la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de la Policía Municipal.

El despliegue se concentró en la comunidad de Puerto Madero, identificada por autoridades de inteligencia como punto de escala en el tráfico de drogas y personas por vía marítima desde Centroamérica hacia el interior de México.

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Quiénes son los detenidos y qué vínculos tienen con Guatemala

Los aprehendidos son Cristian “N”, Michelle “N” y Luis “N”, los tres de nacionalidad mexicana, y Roberto “N”, ciudadano guatemalteco. Todos manifestaron ante las autoridades pertenecer al Cártel de Sinaloa en su facción “Los Mayitos”.

Capturan a 4 de “Los Mayitos” en Chiapas: operaban rutas de cocaína por el Pacífico. Fiscalía de Chiapas.

Cristian “N” y Roberto “N” son requeridos por la justicia guatemalteca, aunque por causas distintas. Sobre Cristian pesa una orden de extradición emitida por el Gobierno de Guatemala por delitos contra la salud. Roberto, por su parte, enfrenta una orden de aprehensión vigente en ese país por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

La dimensión transfronteriza de los arrestos refleja el alcance operativo de la célula en la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala, una zona que las autoridades de inteligencia han señalado como corredor activo para el movimiento de estupefacientes por vía marítima.

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El arsenal y el vehículo incautados

Durante la detención, la Fuerza Interinstitucional Conjunta aseguró tres armas largas con sus respectivos cargadores y municiones de distintos calibres.

Capturan a 4 de “Los Mayitos” en Chiapas: operaban rutas de cocaína por el Pacífico. Fiscalía de Chiapas.

El decomiso incluyó: un arma larga con portafusil calibre 5.56 mm; una segunda arma larga con cargador abastecido con 29 cartuchos útiles calibre 5.56 mm; y una tercera con cargador y 10 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm. Se añadieron dos cargadores adicionales, 27 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, 15 cartuchos del mismo calibre, 91 cartuchos y 30 bolsitas con hierba seca con características propias de la marihuana.

El material bélico se complementó con la incautación de una camioneta Volkswagen Teramont color negro.

Cocaína en lanchas y captación en Puerto Madero

Según el comunicado de la SSP, los cuatro detenidos están relacionados con el trasiego de cocaína en lanchas por alta mar y con actividades de captación en la zona de Puerto Madero.

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Esa modalidad de tráfico marítimo ha sido documentada de forma reciente en la región. Entre el 1 y el 16 de agosto de 2026, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) aseguraron cerca de 8 mil 955 kilogramos de sustancias ilícitas en aguas del Pacífico mexicano frente a las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en el marco de la Operación Jaguar Frontera Sur.

Puerto Madero opera como punto de recepción de cargamentos que ingresan desde Guatemala y se redistribuyen hacia el norte del país. La presencia de una célula con vínculos judiciales activos en territorio guatemalteco refuerza el carácter binacional de la estructura desarticulada.

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Detenidos a disposición de la FGR

Los cuatro presuntos integrantes de “Los Mayitos”, junto con el armamento, la droga y el vehículo asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar lo conducente, de acuerdo con el comunicado oficial de la SSP.

La dependencia estatal ratificó su compromiso de actuar de manera coordinada con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz y el orden en el territorio chiapaneco.