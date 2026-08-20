Bugambilia en maceta: así puedes lograr que trepe un balcón pequeño sin que se seque

La bugambilia es una de las plantas trepadoras más populares en México y se adapta a climas cálidos, semicálidos y templados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La bugambilia morada o magenta (Bougainvillea glabra) puede trepar un balcón pequeño desde una maceta si se le instala un soporte desde el primer día, se restringe el riego y se poda después de cada ciclo floral.

La planta no se aferra sola a las superficies: necesita que sus ramas jóvenes se guíen y sujeten manualmente hacia la estructura. Sin ese tutorado, crece como arbusto compacto y no cubre ninguna pared.

La bugambilia morada es una de las especies más empleada en jardinería urbana y una de las más adecuadas para cultivar en maceta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal de la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña (RHS) advierte que la bugambilia requiere espaldera o pilar como soporte y puede entrenarse con poda de espolones para restringir su tamaño en espacios reducidos.

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Las variedades más adecuadas para maceta son la bugambilia morada (B. glabra) y la bugambilia multicolor —que puede ser rosa, roja o anaranjada.

Método para lograr que la bugambilia trepe un balcón pequeño

La bugambilia no trepa sola. Se engancha a las superficies con las espinas de sus tallos, pero sin una guía que oriente los brotes, la planta crece sin orden. El soporte va primero, antes de plantar.

Puede ser una espaldera, una reja de metal o una malla de madera fija a la pared del balcón, según la RHS.

La bugambilia requiere sol directo durante al menos 6 a 8 horas al día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez instalado, a medida que brotan tallos nuevos se doblan suavemente hacia la estructura y se amarran.

La RHS advierte que los amarres deben ser holgados: el alambre o las abrazaderas rígidas cortan los tallos conforme engruesan.

La poda se aplica cada 20 días o cada mes, cortando solo las puntas largas y considerando la posición de la yema para guiar el brote en la dirección deseada.

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La bugambilia habita desde el nivel del mar hasta los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar en México, según el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Autónoma de Chapingo describe a la bugambilia como una enredadera que se aferra usando sus púas. Esa característica es la que permite que, una vez guiada hacia el soporte, la planta se sostenga con más firmeza conforme madura.

Características de la bugambilia

El Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM registra a la bugambilia morada como arbusto trepador con espinas fuertes que habita desde el nivel del mar hasta los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar.

Lo que se conoce popularmente como “flores” son en realidad brácteas: hojas modificadas que cambian de color para atraer polinizadores.

La bugambilia se distribuye de forma natural desde Sinaloa y Durango hasta Veracruz y Chiapas, según la Universidad Autónoma de Chapingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planta necesita sol directo durante al menos 6 a 8 horas al día, según la Real Sociedad de Horticultura de Gran Bretaña.

Florece con más intensidad cuando los días tienen entre 8 y 11 horas de luz —como ocurre en otoño e invierno—, pero esas horas deben ser de sol directo. Sin esa exposición, las brácteas pueden perder color y dejar de florecer.

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Los brotes laterales jóvenes deben doblarse y atarse al soporte al inicio de la temporada para estimular la formación de brácteas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Condiciones básicas: buen drenaje y sustrato arcilloso

La bugambilia se adapta a macetas de todo tamaño. La RHS recomienda usar contenedores grandes con sustrato de base arcillosa y buen drenaje.

La mezcla puede incluir hojas secas de pino ocote y tezontle molido —material volcánico poroso— para evitar que el agua se estanque en el fondo. La planta no tolera el encharcamiento: sus raíces se pudren en cuestión de días si el agua no escurre.

La bugambilia habita desde el nivel del mar hasta los 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar en México, según el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto se debe regar según la estación del año

La American Society for Horticultural Science estudió tres variedades de bugambilia en maceta y encontró que las plantas que recibieron la mitad del agua habitual produjeron más flores y de mejor calidad que las regadas con normalidad.

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Las que recibieron solo una cuarta parte del agua crecieron menos, pero fueron aún más eficientes. Cuando la bugambilia siente que el agua escasea, deja de gastar energía en crecer y la redirige a producir flores.

El riego es el factor que más determina la floración de la bugambilia en maceta: demasiada agua produce hojas y tallos, pero pocas flores; muy poca agua, aplicada de forma controlada, detona la floración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego en maceta se aplica dos a tres veces por semana en primavera-verano, permitiendo siempre que el sustrato se seque entre riegos para estimular su floración.

En otoño-invierno el riego se reduce (cada dos semanas o 20 días), aportando agua solo cuando la tierra esté completamente seca.