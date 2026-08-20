Víctor Manuel Vucetich vuelve a Tigres: cómo fueron sus dos etapas previas como técnico felino

Víctor Manuel Vucetich ganó un título con Tigres (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

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Víctor Manuel Vucetich asumirá nuevamente la dirección técnica de Tigres tras un arranque complicado en el Apertura 2026. Su regreso reactiva la memoria de su primera etapa al frente del club felino, cuando llegó en octubre de 1995 y conquistó el título de la Copa México, el primer trofeo de su palmarés con la institución.

El entrenador tomó el mando en un escenario adverso, con el equipo bajo presión por los resultados y la necesidad de sumar puntos para evitar problemas de descenso. En ese contexto, Vucetich logró estabilizar el rendimiento y consolidó una plantilla competitiva, lo que se reflejó en la obtención del título de copa y en una racha positiva durante los meses siguientes.

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Además de Vucetich, varios movimientos se hicieron dentro de la institución, incluida la despedida de Gerardo Torrado. (TW Tigres UANL)

La gestión del técnico mexicano durante esa primera etapa se caracterizó por su capacidad para responder en situaciones límite y por su enfoque en resultados inmediatos. Bajo su mando, Tigres mostró orden táctico y determinación en partidos clave, lo que fortaleció la confianza del plantel.

<b>Las dos etapas de Vucetich al frente de Tigres</b>

Vucetich dirigió a Tigres en dos periodos distintos. La primera oportunidad fue durante el torneo 1995-1996, cuando asumió a partir de octubre de 1995. En esa etapa, “El Rey Midas” consiguió el primer título de Copa México para el club y sentó bases para un proyecto de mediano plazo.

La segunda etapa inició en septiembre de 1999 y se extendió hasta junio de 2000. Durante ese ciclo, el entrenador buscó consolidar el trabajo previo, aunque el enfoque estuvo en mantener la estabilidad y la competitividad del equipo en torneos de liga. En total, Vucetich dirigió 67 partidos oficiales con Tigres, de acuerdo con los registros históricos de la Liga MX.

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El estratega mexicano dirigió más de mil encuentros en el balompié azteca. (Jovani Pérez)

En los Clásicos Regios, enfrentando a Monterrey, el entrenador acumuló 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas al frente de Tigres. Estos resultados reflejan la intensidad y la rivalidad de los duelos directos bajo su gestión.

Vucetich y su etapa más exitosa con Rayados de Monterrey, el archirrival

A pesar de su pasado como parte de Tigres, el desenlace más recordado de Víctor Manuel Vucetich en los banquillos se consolidó al frente de Rayados de Monterrey, donde su gestión cambió el rumbo del club y lo convirtió en protagonista constante en el fútbol mexicano.

Foto de archivo del DT de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich. Monterrey, México. 7 de octubre de 2010. REUTERS/Tomás Bravo

Durante su ciclo en Monterrey, Vucetich alcanzó logros inéditos para la institución: bajo su mando, el equipo sumó dos títulos de Liga MX, una Interliga y, como hito distintivo, obtuvo un tricampeonato consecutivo en la Liga de Campeones de la Concacaf, actualmente conocida como Concachampions.

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Esta etapa marcó un antes y un después para Rayados, pues sentó las bases de su reconocimiento internacional y de su presencia constante en torneos de alto nivel. Vucetich logró que el club fuera referencia en la región, tanto por sus resultados como por la solidez de su proyecto deportivo.