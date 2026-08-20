¿Se viene romance? Fede Vigevani invita a Arantza Ruíz a los “backrooms” y ella acepta

Un hombre con camiseta negra y una mujer con top plateado posan frente a un fondo que simula un laberinto amarillo. (Composición redes sociales)

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Fede Vigevani y Arantza Ruiz encienden las redes con una invitación a los “backrooms” que sus seguidores no tardaron en leer como algo más que contenido.

El intercambio ocurrió la noche del 19 de agosto, cuando el influencer uruguayo publicó en X: “¿Vamos a los backrooms? @arantzaruiz_”. Horas después, la actriz mexicana respondió con igual entusiasmo: “¡Dónde firmo!”. La publicación de Fede superó las 368 mil visualizaciones en menos de 24 horas.

Ambos lo hicieron dentro del marco de sus compromisos de contenido post-reality.

fede publica una invitación a "los backrooms" en una red social, y Arantza Ruiz responde afirmativamente con una pregunta retórica. (X/Fede y Arantza cuentas oficiales)

Dos eliminados que ya se conocían bien

La actriz cuestiono al creador de contenido sobre su participación en la broma (Captura de pantalla )

Fede Vigevani y Arantza Ruiz no son desconocidos. Coincidieron durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos México 2026 y protagonizaron varios momentos que los seguidores del programa ya tenían en el radar.

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Desde la primera semana, la dinámica entre ambos fue de franca competencia. Fede se convirtió en el primer líder de la temporada; Arantza lo retó por el poder de salvación y se lo arrebató en una prueba de precisión, para luego utilizarlo en su propio beneficio.

La tensión competitiva convivió con momentos más cercanos. Durante una fiesta dentro de la casa, Arantza le dijo a Fede: “Me hubiera gustado convivir más contigo”. Él respondió “¿o yo?”, y ella, entre risas, le pidió silencio llevándose un dedo a los labios. El intercambio desató especulaciones entre los seguidores sobre si Arantza ya intuía que Fede tenía una fecha de salida pactada.

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El infiltrado que se fue entre lágrimas

El 11 de agosto, La Jefa lo llamó al confesionario para confirmarle que su tiempo había terminado. (Instagram / fedevigevani)

Fede Vigevani entró al reality el 26 de julio no como concursante tradicional, sino como el infiltrado de La Jefa, con un acuerdo que fijaba su permanencia en dos semanas exactas.

Durante ese tiempo cumplió misiones asignadas por la producción y el público —entre ellas intercambiar los maquillajes de las participantes—, sin poder revelar su verdadero rol a sus compañeros. Tampoco competía por el premio de 4 millones de pesos ni podía usar a su audiencia para votar por él.

El 11 de agosto, La Jefa lo llamó al confesionario para confirmarle que su tiempo había terminado. Al reunirse con los habitantes en el jardín, Fede les reveló el pacto entre lágrimas: “No quiero que me vean como un traicionero”. Antes de irse, le regaló a Karina Torres la camioneta que había ganado como premio del liderazgo y dejó dulces para el resto de la casa.

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La salida de Arantza, cinco días después

Al ver las imágenes de su despedida en la post gala, Arantza no pudo contener el llanto: “Me da mucho gusto por Flor. Veo la carita de Memo, la de Luis... de los que son mis amigos y me da mucha tristeza no haber podido regresar con ellos”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arantza Ruiz llegó a la tercera gala de eliminación, el 16 de agosto, con cinco puntos en la placa de nominados, junto a Flor Vigna, Masad Altamimi, Luis Chaparro, Memo Schutz y Yanet García.

En el carrusel final, el público eligió que se quedara Flor Vigna. Arantza abandonó la competencia tras tres semanas en la casa, suficientes para protagonizar varios de los conflictos más comentados de la temporada, incluidas las acusaciones de love bombing hacia Vigna, que la actriz negó.

Al ver las imágenes de su despedida en la post gala, Arantza no pudo contener el llanto: “Me da mucho gusto por Flor. Veo la carita de Memo, la de Luis... de los que son mis amigos y me da mucha tristeza no haber podido regresar con ellos”.

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Con ambos ya fuera de la casa, el intercambio en X del 19 de agosto marcó su primer contacto público tras la eliminación de Arantza, tres días antes.

El actor Alejandro Ruiz agradeció el apoyo que recibió su hija Arantza Ruiz durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026. IG: alejandro_ruiz_actor

La invitación: qué son los backrooms y por qué importa

Para Fede Vigevani, los backrooms no son un tema ajeno: el terror y los espacios liminales son uno de los pilares de su canal, que incluye series sobre la deep web y payasos siniestros que lo consolidaron como referente del género en español. (Fede/Youtube)

Los backrooms son un fenómeno de internet nacido en 2019 en el foro 4chan, cuando un usuario publicó la imagen de una oficina vacía con pasillos amarillentos iluminados por luces fluorescentes. La premisa: si una persona “sale accidentalmente de la realidad”, queda atrapada en un laberinto infinito de habitaciones desiertas. La idea se expandió a Reddit, TikTok y YouTube, donde miles de creadores construyeron una mitología propia con niveles, criaturas y reglas de supervivencia.

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Para Fede Vigevani, los backrooms no son un tema ajeno: el terror y los espacios liminales son uno de los pilares de su canal, que incluye series sobre la deep web y payasos siniestros que lo consolidaron como referente del género en español.

La invitación que el uruguayo lanzó a Arantza el 19 de agosto apunta directamente a ese universo de contenido. Que ella haya respondido “¡Dónde firmo!” en cuestión de horas encendió la especulación del público, que no tardó en leer el intercambio como algo más que una colaboración de YouTube. Ambas publicaciones forman parte de los compromisos de contenido que asumieron tras dejar La Casa de los Famosos México 2026, aunque la línea entre lo pactado y lo espontáneo quedó, por ahora, deliberadamente difusa.

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