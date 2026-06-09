Por qué la bugambilia florece más cuando la maltratas: el secreto de la planta más colorida de México

La bugambilia muestra su floración más intensa cuando enfrenta sequía y espacio limitado en las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los jardines y azoteas de México, la bugambilia es reconocida por su capacidad de transformar cualquier espacio con una explosión de color.

Lo que pocas personas saben es que la floración más intensa ocurre cuando la planta atraviesa periodos de estrés hídrico y limitación de recursos.

Esta relación entre el “maltrato” y el florecimiento cuenta con respaldo experimental en diversos estudios y revisiones científicas realizados por sociedades internacionales de horticultura.

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Desde la perspectiva de la fisiología vegetal, el mecanismo es claro: la bugambilia responde a la escasez de agua y a la restricción del espacio radicular redirigiendo su energía hacia la reproducción.

De acuerdo con la International Society for Horticultural Science, cuando la planta recibe solo la mitad o una cuarta parte de su consumo normal de agua, disminuye el crecimiento vegetativo, pero incrementa el número de flores.

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El número de flores aumentó en experimentos con restricción de riego, mientras que el área foliar y la biomasa total disminuyeron.

La señal hormonal detrás del “maltrato”

El proceso por el cual la bugambilia florece bajo estrés se explica por una cascada hormonal.

Al reducir el riego, la planta acumula 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) en las hojas, precursor del etileno, hormona que en muchas especies está asociada con la senescencia y la abscisión, pero que en Bougainvillea contribuye a la inducción floral.

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Un estudio de la University of the Philippines reportó que cuando el contenido volumétrico de agua en la maceta se mantiene en 15%, la planta produce el mayor número de botones florales en el menor tiempo posible.

Durante estos periodos de estrés, la bugambilia sacrifica parte de su follaje para conservar agua.

El fenómeno de la abscisión foliar, documentado en los experimentos de PAS-CAFS, permite que la planta concentre sus recursos en la formación de estructuras reproductivas.

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La acumulación de ACC y la caída de hojas son respuestas típicas al déficit hídrico en cultivares de ornamentales tropicales.

Estudios científicos confirman que el estrés hídrico provoca que la planta reduzca hojas y concentre su energía en producir más flores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricción radicular y espacio limitado, claves en la floración

El espacio que ocupa la raíz es un factor determinante. La International Society for Horticultural Science señala que una maceta pequeña o el crecimiento en suelos compactos limita la expansión radicular y genera estrés físico.

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Esta restricción, sumada al déficit de agua, interrumpe la síntesis de citoquininas y giberelinas, hormonas que incentivan el crecimiento vegetativo.

Cuando la planta percibe que no puede seguir expandiéndose, activa la transición del ciclo vegetativo al reproductivo, lo que se traduce en una mayor floración.

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El estudio de la American Society for Horticultural Science coincide en que el estrés por sequía, junto con la restricción del espacio para las raíces, es un método efectivo para prolongar y aumentar el periodo de floración.

En condiciones de saturación constante de agua, la bugambilia produce menos flores y prioriza el crecimiento de hojas y tallos.

La nutrición y el equilibrio de nutrientes

La nutrición mineral también influye en este fenómeno. La sobreaplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno promueve un follaje abundante, pero inhibe la floración.

Las investigaciones de Acta Horticulturae destacan que una baja disponibilidad de nitrógeno, acompañada de fósforo y potasio en el sustrato, favorece la transición a la fase reproductiva.

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Este ajuste en la fertilización es tan importante como el control del riego para inducir la floración.

Resultados experimentales: el estrés como estrategia

Los experimentos realizados por la University of the Philippines y la International Society for Horticultural Science muestran que el tratamiento de estrés hídrico moderado, junto con la poda y la restricción radicular, logra que la bugambilia produzca más flores y acelere el ciclo de floración.

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El mayor número de flores se observó cuando la planta soportó un 15% de contenido volumétrico de agua en el sustrato, aunque esto también implicó una mayor caída de hojas y un crecimiento vegetativo mínimo.

La American Society for Horticultural Science reporta que los efectos del estrés hídrico sobre la floración en Bougainvillea se observan tanto en condiciones de días cortos como largos, y que el método puede aplicarse para regular la producción de flores en cultivos comerciales.

Este gráfico detalla cómo el estrés controlado por espacio radicular, déficit hídrico y nutrición balanceada induce una floración abundante en bugambilias, validado por ciencia y práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “maltrato” en la horticultura mexicana

En la práctica, la experiencia de jardineros y productores en México coincide con los resultados de los estudios científicos. La bugambilia florece más cuando se le limita el agua, se restringe el espacio para las raíces y se modera la nutrición.

Estas condiciones, lejos de dañar la planta, disparan un mecanismo evolutivo que prioriza la reproducción ante la posibilidad de un entorno adverso.

El fenómeno no es exclusivo de la bugambilia, pero en ninguna otra especie ornamental tropical de uso común en México se observa con tanta claridad.

La evidencia reunida por distintos equipos de investigación señala que la combinación de sequía controlada, podas estratégicas y raíces confinadas explica el secreto de la floración abundante en la planta más colorida de México.