Morena niega vínculo con Rodolfo León Aragón, señalado en el caso del Cártel de Juárez y el asesinato del cardenal Posadas

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Morena emitió un comunicado este 20 de agosto para negar que Rodolfo León Aragón, conocido como “Coco León”, forme parte de sus filas, luego de que distintos medios reportaran su incorporación al partido semanas atrás. El pronunciamiento llega en medio de señalamientos sobre la trayectoria del político oaxaqueño, vinculada al llamado “Maxiproceso” contra el Cártel de Juárez y al expediente por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993.

El comunicado oficial

A través del documento identificado como 091/2026, Morena afirmó que Rodolfo León Aragón no forma parte de Morena, ni se incorporará a nuestras filas. El partido precisó que cualquier publicación, fotografía o información que lo presente como integrante del partido no representa su postura oficial, y subrayó que las decisiones sobre nombramientos y representaciones corresponden de manera exclusiva al Comité Ejecutivo Nacional.

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@PartidoMorenaMx

Reportes previos de incorporación

El comunicado contrasta con reportes publicados semanas antes, según los cuales la dirigencia estatal de Morena en Oaxaca oficializó la llegada de León Aragón a sus filas. De acuerdo con esas publicaciones, el acto fue encabezado por el senador Antonino Morales Toledo, quien lo presentó ante el presidente estatal del partido, Alejandro Velasco Armas, con el objetivo declarado de fortalecer la estructura morenista en el Istmo de Tehuantepec, zona donde se desarrolla el Corredor Interoceánico.

¿Quién es Rodolfo León Aragón?

León Aragón es un abogado originario de Salina Cruz, Oaxaca, con una trayectoria política que incluye:

La presidencia municipal de Salina Cruz entre 2017 y 2018, bajo las siglas del PRI .

Una candidatura por la misma alcaldía en 2021, con la coalición “ Va por Salina Cruz ” (PRI-PAN-PRD).

El cargo de Director de la Policía Judicial Federal durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Los señalamientos del caso Cártel de Juárez

De acuerdo con reportes periodísticos, el nombre de León Aragón ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con el crimen organizado. En febrero de 1999 fue detenido como parte de las indagatorias del “Maxiproceso” contra el Cártel de Juárez, donde se le habría señalado por presuntamente construir una red para facilitar el ingreso de cocaína colombiana al puerto de Salina Cruz y su posterior traslado por la sierra de Oaxaca hacia el norte del país. Según la misma información, León Aragón fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, pero quedó en libertad poco después favorecido por un amparo. En agosto de 2004, de acuerdo con reportes, un Tribunal Colegiado anuló la orden de aprehensión en su contra.

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Mención en el caso Posadas

León Aragón también ha sido citado en el expediente sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en Guadalajara. Según una publicación de REFORMA citada en reportes recientes, su nombre aparece mencionado en al menos 200 ocasiones dentro del expediente penal 232/2012-A y en 17 ocasiones en la averiguación previa AP/SE/001/95. De acuerdo con reportes periodísticos, tanto Joaquín “El Chapo” Guzmán como Francisco Rafael Arellano Félix declararon en su momento que León Aragón habría sido responsable de coordinar el operativo del homicidio, señalamiento que hasta el momento no ha derivado en una sentencia condenatoria conocida públicamente.

El contexto político

Los reportes también señalan que León Aragón, quien previamente fue identificado como aliado del dirigente priista Alejandro Moreno, se habría sumado a Morena en un momento en que ese partido impulsa acciones contra el propio Moreno. Esa lectura política, sin embargo, no fue abordada en el comunicado oficial del partido, que se limitó a desmentir cualquier militancia formal.

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Hasta el momento, Morena no ha ofrecido una explicación pública sobre la discrepancia entre los reportes de incorporación difundidos por su dirigencia estatal en Oaxaca y el comunicado nacional que niega dicha afiliación. Tampoco se ha confirmado de manera oficial si existe algún proceso judicial vigente en contra de León Aragón derivado de los expedientes mencionados.