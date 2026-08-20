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Isaac del Toro vuelve al podio y termina segundo en la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

El otro mexicano en competencia, Edgar ‘Chucky’ Cadena, también tuvo una actuación destacada en la primera etapa

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Isaac del Toro vuelve a subir al podio y se mantiene en la pelea por el liderato de la Vuelta a Alemania 2026.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG terminó segundo en la Etapa 1, disputada entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, en una jornada de más de 200 kilómetros que puso a prueba al pelotón con un recorrido exigente.

El bajacaliforniano llegó a los kilómetros finales con posibilidades de pelear por la victoria y lanzó un ataque en los últimos metros para recuperar posiciones. Sin embargo, el francés Louis Barré fue quien consiguió cruzar primero la línea de meta y quedarse con el triunfo.

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Isaac del Toro termina segundo en Alemania

(REUTERS/Stephanie Lecocq)
(REUTERS/Stephanie Lecocq)

Louis Barré se llevó la victoria con un tiempo de 5 horas, 15 minutos y nueve segundos, mientras que Isaac del Toro terminó segundo, a 16 segundos del ganador. Giulio Ciccone, Natnael Tesfatsion, Edoardo Zambanini y Bart Lemmen registraron el mismo tiempo que el mexicano.

El top 10 lo completaron Marc Hirschi, a 22 segundos, y Tijmen Graat, Mathieu Burgaudeau y Maximilian Schachmann, quienes finalizaron a 24 segundos del vencedor.

Con este resultado, Del Toro suma otro podio a su participación en la Vuelta a Alemania, después de haber conquistado el prólogo y comenzar la competencia como líder de la clasificación general.

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Barré toma el liderato y Del Toro queda segundo

Tras el prólogo y la primera etapa, Louis Barré asumió el liderato de la clasificación general con un tiempo acumulado de 5 horas, 18 minutos y 18 segundos. Isaac del Toro se encuentra en el segundo lugar, a nueve segundos, mientras Giulio Ciccone ocupa la tercera posición, a 18 segundos.

Edoardo Zambanini es cuarto a 28 segundos y Andrea Raccagni Noviero quinto a 29. Benjamin Thomas, Natnael Tesfatsion, Bart Lemmen y Tibor Del Grosso aparecen a 30 segundos, mientras Xabier Mikel Azparren Sorarrain completa el top 10, a 31 segundos.

Pese a ceder el liderato general, Del Toro conserva el primer lugar en la clasificación de jóvenes y también encabeza la clasificación por puntos con 22 unidades, siete más que Barré.

Edgar Cadena también destaca

(edgar_chuky / Instagram)
(edgar_chuky / Instagram)

El otro mexicano en competencia, Edgar ‘Chucky’ Cadena, también tuvo una actuación destacada en la primera etapa. El corredor del Team Storck-MRW Bau terminó en la posición 17, a 24 segundos de Louis Barré.

Con este resultado, Cadena ocupa el 16.º puesto de la clasificación general, a siete segundos del top 10 y a 38 segundos del nuevo líder de la carrera.

La Vuelta a Alemania continúa con Isaac del Toro como uno de los principales contendientes por la clasificación general, aunque ahora deberá recortar los nueve segundos que lo separan de Barré.

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