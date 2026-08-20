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Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el segundo partido de la serie de la LMB

La novena capitalina tiene que retomar el camino si desea pelear por el tricampeonato de la zona

La localía no logró ayudar a los escarlatas a conseguir la ventaja. (X: Diablos Rojos del México)
La localía no logró ayudar a los escarlatas a conseguir la ventaja. (X: Diablos Rojos del México)
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La intensa rivalidad de la postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) escribe un capítulo crucial en el Estadio Alfredo Harp Helú. Tras un explosivo e imponente arranque de la novena visitante, los Diablos Rojos del México buscan responder de inmediato en casa ante los Pericos de Puebla para evitar irse abajo 0-2 en el inicio de las Series de Zona del Sur.

¿Cómo les fue en el primer encuentro?

Los Pericos de Puebla pegaron primero y enviaron una clara llamada de atención en la capital al llevarse el Juego 1 con un abultado marcador de 13-5. La ofensiva verde estuvo intratable desde las primeras entradas y terminó conectando un total de 21 imparables, rompiendo marcas de bateo en lo que va de los playoffs.

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Aunque el encuentro llegó empatado 5-5 a la quinta entrada gracias a la reacción del bateo escarlata, el relevo poblano bajó la cortina al no permitir más anotaciones durante el resto del partido, mientras que su alineación destrozó al pitcheo de relevo del México con tres carreras en el sexto episodio y cinco más en el octavo. El triunfo no solo significó tomar la delantera en la serie, sino romper una racha de más de dos años sin ganar en el “Diamante de Fuego”.

El conjunto camotero llegó a la capital azteca para imponer su juego pese a enfrentar a los favoritos de la zona. (IG Pericos de Puebla)

Los jugadores más destacados en este primer encuentro se fueron del lado de los visitantes:

  • Michael de la Cruz (Pericos): El receptor de la novena verde tuvo una actuación perfecta con el madero al irse de 5-5, incluyendo dos dobles, una carrera producida y dos anotadas.
  • Herlis Rodríguez (Pericos): El patrullero lució incansable en el orden al bat registrando de 6-4, con un cuadrangular, un doble, tres anotadas y dos impulsadas.
  • Henry Ramos y Luis Castro (Pericos): Ambos toleteros combinaron ataques oportunos para empujar tres carreras cada uno a la causa verde.
  • Franklin Barreto y Jon Singleton (Diablos): Por los capitalinos, ambos sacaron el poder para mantener con vida temporalmente al México; Barreto se despachó con jonrón de dos carreras y Singleton pegó su bambinazo solitario para igualar el duelo en la quinta entrada.

Para el duelo de este jueves, una de las grandes figuras a seguir será el diestro Trevor Bauer, quien está reconfirmado por la escuadra escarlata para subir al loma en busca de nivelar la serie y frenar el ataque visitante.

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La exestrella de las grandes ligas quiere demostrar por qué es uno de los fichajes más importantes en los últimos años. (Instagram: Diablos Rojos Mx)
La exestrella de las grandes ligas quiere demostrar por qué es uno de los fichajes más importantes en los últimos años. (Instagram: Diablos Rojos Mx)

¿Cómo llegaron a estas instancias?

Ambas novenas arribaron a las Series de Zona tras librar intensos enfrentamientos en la primera ronda de los playoffs de la Zona Sur:

  • Diablos Rojos del México: Avanzaron como el súper líder absoluto de la temporada regular tras registrar una marca de 64 victorias y 29 derrotas. Sin embargo, en el Primer Playoff se vieron obligados a llegar hasta el límite de siete juegos para eliminar a los Guerreros de Oaxaca en una serie sumamente disputada.
  • Pericos de Puebla: Calificaron a la postemporada tras ubicarse en la cuarta posición del Sur con récord de 50-42. En la primera fase demostraron su solvencia al despachar de forma contundente a los Piratas de Campeche en solo cinco partidos, impulsados por una encendida racha ofensiva que han mantenido al inicio de esta eliminatoria.

¿A qué hora y dónde ver el Juego 2 de la Serie de Zona?

El segundo compromiso del compromiso divisional está programado para disputarse de la siguiente manera:

  • Fecha: Jueves 20 de agosto de 2026
  • Sede: Estadio Alfredo Harp Helú, Ciudad de México
  • Horarios: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México)
  • Transmisión en TV y Streaming: Fox Sports México, Jonron.tv, Canal 6, Azteca Deportes Network (en televisión y canal de YouTube) y las plataformas digitales oficiales de la LMB.

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