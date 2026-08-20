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Ya andaba en Texas: encuentran con vida a marino de EEUU reportado como desaparecido en Jalisco

Sammy Daniel Pérez Rojas, de 34 años, fue hallado a salvo en Estados Unidos pero no había contactado a su familia que temía le hubiera pasado algo ya que pasaba “por una crisis”

Sammy Daniel Pérez Rojas, veterano de EEUU, desapareció en Puerto Vallarta, Jalisco desde el 31 de julio de este año Foto: Ficha de búsqueda
Sammy Daniel Pérez Rojas, veterano de EEUU, desapareció en Puerto Vallarta, Jalisco desde el 31 de julio de este año Foto: Ficha de búsqueda
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Sammy Daniel Pérez Rojas, marine veterano reportado como desaparecido desde el 31 de julio en Puerto Vallarta, fue localizado con vida en Texas, Estados Unidos, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco. La localización ocurrió mientras seguía abierta la investigación por su ausencia y después de que su familia advirtió que el hombre de 34 años atravesaba “una crisis” por la que necesitaba atención médica.

El caso se desarrolló en un contexto de desapariciones en ese destino turístico de Jalisco. En 2025, Puerto Vallarta acumuló 29 personas desaparecidas: 24 hombres y cinco mujeres, y el grupo de 25 a 39 años concentró 14 reportes.

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La autoridad estatal ya había recibido la denuncia y abrió una investigación para establecer el paradero de Pérez Rojas. Hasta antes de su localización, la Fiscalía no había informado públicamente una línea de investigación específica ni qué ocurrió después de su última aparición.

La familia alertó que necesitaba ayuda médica urgente

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La familia perdió contacto con Sammy Daniel Pérez Rojas cuando se encontraba en Puerto Vallarta. Desde entonces difundió imágenes y mensajes de auxilio para ampliar la búsqueda dentro del municipio y en otros puntos de Jalisco.

Paloma, hermana del hombre, pidió apoyo en redes sociales para compartir la ficha de búsqueda. En su mensaje escribió: “Mi hermano Sammy está desaparecido. Está atravesando una crisis y también es veterano de la Marina de los Estados Unidos”.

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En otra publicación, los familiares insistieron en la urgencia del caso: “Está pasando por una crisis y necesita ayuda médica. Estamos muy angustiados por su vida. Cada minuto cuenta”.

La madre de Sammy también difundió un video con fotografías del joven y un mensaje dirigido a su hijo. “Hijo, no sabes cuánto te amamos ni cuánto duele tu ausencia. Sólo queremos que estés bien, que recibas la ayuda que necesitas y que regreses a casa”.

La familia también pidió que cualquier persona con datos sobre su posible ubicación se comunicara con las autoridades o con su entorno cercano. Además solicitó compartir la información con personas que tuvieran familiares o conocidos en Puerto Vallarta y en otras zonas de Jalisco.

La ficha de búsqueda describió tatuajes y rasgos físicos

La denuncia formal quedó en manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyo personal en Puerto Vallarta ya tenía conocimiento del caso. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco contaba con mecanismos para recibir reportes y realizar acciones de búsqueda, y señalaba que no era necesario esperar un periodo determinado para presentar una denuncia por desaparición.

De acuerdo con la ficha difundida por sus familiares, Sammy Daniel Pérez Rojas medía 1.75 metros y era de complexión delgada. Tenía cabello castaño oscuro, largo y lacio; ojos café, y barba y bigote cortos.

La ficha y los mensajes familiares circularon con tres fotografías para facilitar su identificación. Ese material no incluyó la ropa que llevaba el día de su desaparición.

Como seña particular, sus familiares señalaron un tatuaje en la pantorrilla izquierda con las letras R y P y un diseño semejante al emblema del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con un águila, un globo terráqueo y un ancla. En otra descripción del caso también se mencionó un tatuaje en una de sus piernas con las letras P y R en diseño oscuro.

La familia afirmó que Sammy era veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Hasta la tarde del 18 de agosto no existía certeza pública de que hubiera estado matriculado en esa institución, aunque en el video difundido por su madre aparecían fotografías de años atrás en las que portaba un uniforme similar al de las fuerzas armadas estadounidenses.

Las autoridades de Jalisco ya habían documentado búsquedas de personas extranjeras en Puerto Vallarta. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó en otro momento sobre un operativo en el municipio para localizar a una persona originaria de Canadá.

La misma dependencia también reportó localizaciones de personas con denuncias iniciadas fuera de la entidad. En julio de 2023 informó que ubicó en Puerto Vallarta a un hombre cuyo reporte de desaparición se presentó en Guanajuato.

Mientras no existía un reporte público sobre su localización, la investigación por el caso de Sammy Daniel Pérez Rojas permanecía abierta. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco contaba además con un Registro Estatal de Personas Desaparecidas y con un sistema para consultar cédulas de búsqueda emitidas en la entidad.

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