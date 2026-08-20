Pemex ya pagó el 95% de su deuda a proveedores y cubrirá lo que falta, promete Claudia Sheinbaum

Se observa un evento público identificado como "Conferencia del Pueblo". Una mujer, vestida con una chaqueta azul oscuro, habla desde un podio con dos micrófonos. Se dirige a una audiencia sentada en un entorno exterior. Un gran cartel blanco con texto y una figura estilizada sirve de fondo. Una bandera mexicana es visible en el escenario. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en una ventana insertada, proporcionando interpretación en tiempo real. Una pantalla grande detrás del escenario principal muestra la imagen de un hombre. Este video es la cobertura de una conferencia de prensa.

Guardar

Ante los cuestionamientos sobre los adeudos pendientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde el 2024 con diversos proveedores y prestadores de servicios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inmensa mayoría de estos compromisos financieros ya han sido solventados, estimando un avance del 95% en la liquidación de los pagos retrasados.

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves, se le consultó sobre la estrategia que seguirá el gobierno frente a las quejas de contratistas que afirman arrastrar problemas de facturación y falta de liquidez desde principios de 2024.

La mandataria reconoció la existencia de cuentas a pagar, pero matizó la magnitud actual del problema, afirmando que los casos a resolver son ya una minoría.

PUBLICIDAD

“Yo creo que son muy pocos ya (...) sí es de 95% de los que ya fueron pagados de la proveeduría que se había retrasado sus pagos”, señaló Sheinbaum Pardo.

A pesar de este alto porcentaje de avance, la presidenta no descartó que aún existan focos de adeudo en ciertas regiones del país. Como ejemplo, narró que durante su gira en Tamaulipas, un grupo pequeño de empleados se acercó a ella para manifestarle que Pemex aún les debía recursos correspondientes a trabajos realizados recientemente, ya fuera en 2024 o este mismo año.

Información en proceso...