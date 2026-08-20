México
Agregar Infobae enGoogle

Pemex ya pagó el 95% de su deuda a proveedores y cubrirá lo que falta, promete Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la mayoría de los compromisos con contratistas quedó cubierta, aunque admite pendientes en algunas zonas del país como Tamaulipas

Se observa un evento público identificado como "Conferencia del Pueblo". Una mujer, vestida con una chaqueta azul oscuro, habla desde un podio con dos micrófonos. Se dirige a una audiencia sentada en un entorno exterior. Un gran cartel blanco con texto y una figura estilizada sirve de fondo. Una bandera mexicana es visible en el escenario. Una intérprete de lenguaje de señas aparece en una ventana insertada, proporcionando interpretación en tiempo real. Una pantalla grande detrás del escenario principal muestra la imagen de un hombre. Este video es la cobertura de una conferencia de prensa.
Guardar

Ante los cuestionamientos sobre los adeudos pendientes de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde el 2024 con diversos proveedores y prestadores de servicios, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inmensa mayoría de estos compromisos financieros ya han sido solventados, estimando un avance del 95% en la liquidación de los pagos retrasados.

Durante su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este jueves, se le consultó sobre la estrategia que seguirá el gobierno frente a las quejas de contratistas que afirman arrastrar problemas de facturación y falta de liquidez desde principios de 2024.

La mandataria reconoció la existencia de cuentas a pagar, pero matizó la magnitud actual del problema, afirmando que los casos a resolver son ya una minoría.

PUBLICIDAD

“Yo creo que son muy pocos ya (...) sí es de 95% de los que ya fueron pagados de la proveeduría que se había retrasado sus pagos”, señaló Sheinbaum Pardo.

A pesar de este alto porcentaje de avance, la presidenta no descartó que aún existan focos de adeudo en ciertas regiones del país. Como ejemplo, narró que durante su gira en Tamaulipas, un grupo pequeño de empleados se acercó a ella para manifestarle que Pemex aún les debía recursos correspondientes a trabajos realizados recientemente, ya fuera en 2024 o este mismo año.

Información en proceso...

Temas Relacionados

PemexClaudia SheinbaumLa MañaneraPolítica Mexicanapagosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

Peso rompe piso de 17 por dólar: Sheinbaum atribuye avance a “economía muy sólida” pese aranceles de Trump

La mandataria aseguró que los proyectos de inversión también ayudarán al aumento de la economía mexicana

Peso rompe piso de 17 por dólar: Sheinbaum atribuye avance a “economía muy sólida” pese aranceles de Trump

Luisa Alcalde recurre a experto para fundamentar ‘red digital’ de cuentas contra la 4T tras polémica sobre ‘lista negra’

La consejera jurídica sostuvo que hay una estructura coordinada para difundir temas en X a través de bots

Luisa Alcalde recurre a experto para fundamentar ‘red digital’ de cuentas contra la 4T tras polémica sobre ‘lista negra’

La Casa Blanca lo confirma: Toyota, Honda y GM mudan producción de México a EEUU por aranceles de Trump

La Casa Blanca atribuye a su estrategia comercial una “reconstrucción” del sector, mientras tres fabricantes reubican modelos clave

La Casa Blanca lo confirma: Toyota, Honda y GM mudan producción de México a EEUU por aranceles de Trump

¿Los suplementos de proteína dañan los riñones? Mitos y realidades

Su consumo excesivo o sin supervisión puede representar un riesgo para quienes padecen enfermedad renal, diabetes, hipertensión o alguna alteración previa

¿Los suplementos de proteína dañan los riñones? Mitos y realidades
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Fausto Corrales, clave en caso “El Mayo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Fausto Corrales, clave en caso “El Mayo”

Civiles armados desatan enfrentamiento en Jerez tras arribo de célula del CJNG a Zacatecas: hay cinco muertos

Harfuch no influyó en la deportación de Fernando Farías a México, su retraso fue por “asunto jurídico”: aclara Sheinbaum

Captura de Fausto Corrales es relevante para aclarar traslado del Mayo Zambada a EEUU, afirma Sheinbaum: “El caso no se ha cerrado”

Agentes del FBI y la DEA se reunieron con Fernando Farías Laguna previo a su traslado a México, revela abogado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

Los Ángeles Azules tendrán su propia calle en Estados Unidos: ubicación exacta y cuándo será inaugurada

¿Se viene romance? Fede Vigevani invita a Arantza Ruíz a los “backrooms” y ella acepta

La Feria de Chimalhuacan 2026 ya tiene cartelera de conciertos: La Trakalosa, Gera Mx, Yuri y mucho más

Alejandra Guzmán responde a Ninel Conde por declaraciones en su documental y lanza contundente mensaje

DEPORTES

Víctor Manuel Vucetich vuelve a Tigres: cómo fueron sus dos etapas previas como técnico felino

Víctor Manuel Vucetich vuelve a Tigres: cómo fueron sus dos etapas previas como técnico felino

Isaac del Toro vuelve al podio y termina segundo en la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el segundo partido de la serie de la LMB

¿Cuándo debutaría la ‘Hormiga’ González con Olympiacos? Este es su calendario en Grecia y Europa

México obtiene su clasificación a las semifinales del Preclasificatorio Olímpico de Basquetbol