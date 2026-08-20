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Harfuch no influyó en la deportación de Fernando Farías a México, su retraso fue por “asunto jurídico”: aclara Sheinbaum

El titular de la SSPC viajó a Argentina en medio de los reportes del envió del excontralmirante, cuya defensa ha asegurado no fue notificada oficialmente del proceso

Sheinbaum Fernando Farías
La presidenta aseguró que el proceso ya había iniciado de manera previa pero que no había sido posible debido a la solicitud realizada por el excontralmirante. Foto: SSPC / Captura de pantalla- Conferencia matutina
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tuviera alguna influencia en el traslado a México de Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) detenido en Argentina.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria descartó que el funcionario tuviera alguna participación para agilizar el proceso de envío del excontralmirante, esto debido a que desde el pasado martes viajó a Buenos Aires para formar parte de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) encabezada por la DEA.

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“No fue a ese tema y no, es un asunto de la Fiscalía (General de la República) que viene trabajando hace tiempo y Relaciones Exteriores, porque es a través de Relaciones Exteriores que se hace el contacto con Argentina y las autoridades argentinas”, detalló.

Además, señaló que se trató de una coincidencia la presencia de Harfuch en Argentina y la realización de los trámites para el traslado de Fernando Farías a México.

Harfuch en Argentina
Omar García Harfuch durante su participación en la conferencia internacional de la DEA en Argentina. Foto: SSPC

*Información en desarrollo...

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