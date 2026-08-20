Alejandra Guzmán responde a Ninel Conde por declaraciones en su documental y lanza contundente mensaje

Alejandra Guzman y Ninel Conde

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Alejandra Guzmán reaccionó a las declaraciones de Ninel Conde sobre la estafa que sufrió con Larry Ramos, luego de que el tema fuera abordado en el documental Ninel Conde Sin Filtro. La cantante fue cuestionada por medios de comunicación en un aeropuerto y dejo clara su postura sobre los comentarios de la también intérprete.

Cuando un reportero le preguntó sobre las declaraciones de Ninel Conde en la producción, Guzmán respondió tajante: “No me importa, mi amor”. La pregunta hacía referencia a las palabras de Conde sobre la situación que vivió con su expareja y el dinero involucrado en aquel episodio.

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La conversación ocurrió mientras Alejandra se dirigía a abordar un vuelo. Ante otra pregunta relacionada con el dinero, la cantante simplemente contestó: “Que sea feliz, ya”. Sin detenerse demasiado en el asunto, cambió la conversación hacia sus próximos compromisos y aseguró que se dirigía a Juárez y Querétaro.

Alejandra Guzmán no quiso entrar en polémica con Ninel Conde

Alejandra Guzmán en concierto (IG: laguzmanmx)

La respuesta de Guzmán fue breve y contundente. En lugar de profundizar en las declaraciones de Ninel Conde, la intérprete dejó claro que no tenía interés en alimentar la conversación.

Su “No me importa, mi amor” se convirtió en la frase más llamativa del breve encuentro con la prensa.

La cantante aseguró que va rumbo a nuevos compromisos y destacó que realizará “las arenas muy bien, gracias”.

El regreso de Alejandra Guzmán llega tras una complicada etapa médica

Alejandra Guzmán durante su concierto en Tijuana (IG: laguzmanmx)

Las declaraciones se producen mientras Alejandra Guzmán prepara su regreso a los escenarios después de recuperarse de varias cirugías, incluida una intervención delicada en las cervicales. La cantante ha explicado que los problemas que padecía llegaron a limitar su movilidad y su capacidad para ofrecer conciertos con la energía que la caracteriza.

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Durante una conferencia de prensa, Guzmán aseguró sentirse “totalmente regenerada” y manifestó su intención de continuar en el rock and roll. Incluso lanzó una ambiciosa declaración sobre su futuro artístico al afirmar que puede durar “treinta y ocho años más” en la música.

La intérprete también explicó que las hernias comprimían su médula espinal y algunos nervios, situación que afectó su desempeño. Tras recibir el alta médica, aseguró haber recuperado salud y energía, además de poder cantar y realizar movimientos sin dolor.

¿Quién es Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán es una cantante y actriz mexicana, hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Conocida como “La Reina del Rock”, comenzó su carrera musical a finales de los años 80 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música en México.

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A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, ha construido una carrera marcada por el rock, el pop y una personalidad fuerte sobre el escenario. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Eternamente Bella, Reina de Corazones y Hacer el amor con otro.

Actualmente, la intérprete continúa activa en la música con su regreso a los escenarios en la gira “Los que nos quedamos Tour”, con la que esta reencontrandose con sus seguidores después de una complicada etapa de recuperación médica.