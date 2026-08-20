Captura de Fausto Corrales es relevante para aclarar traslado del Mayo Zambada a EEUU, afirma Sheinbaum: “El caso no se ha cerrado”

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa sobre el caso de Fausto Corrales. Crédito: Especial.

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La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó esta mañana que la detención de Fausto Corrales, el hombre que acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda el día de su asesinato y fue testigo del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, sigue en proceso de investigación y cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

En conferencia matutina desde el patio de Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el caso permanece activo, y corresponde a la FGR, dirigida por Ernestina Godoy, informar sobre las implicaciones del arresto.

La pregunta llegó durante la conferencia mañanera del 20 de agosto, cuando un periodista cuestionó a Sheinbaum sobre la relevancia del arresto para esclarecer el traslado forzado de Zambada a territorio estadounidense.

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La presidenta fue directa: “Es relevante, está detención y ya la Fiscalía, pues que informe sobre cómo fue esta detención y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

La detención de Fausto Corrales: quién es y por qué la FGR lo aprehendió

La FGR ejecutó el arresto de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez el miércoles 19 de agosto de 2026 en la colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden de un juez de control federal por los delitos de encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

El operativo fue ejecutado por personal de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Policía Federal Ministerial (PFM) e INTERPOL, ambas pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Tras la detención, Corrales Rodríguez fue trasladado a instalaciones de la FGR en Toluca, Estado de México.

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Corrales Rodríguez es hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Víctor Antonio Corrales Burgueño, y ocupaba el cargo de director de Sueldos y Salarios en la rectoría de esa misma institución al momento de su captura. También fue presidente del Partido Sinaloense y diputado local.

La FGR lo señala como el único testigo clave vivo del asesinato de Cuén Ojeda y del secuestro de Zambada. Según la institución, habría “incurrido en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad”.

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El RND confirmó la detención, la cual ocurrió en calles de la capital de país. Crédito: RND

Lo que ocurrió el 25 de julio de 2024 en el rancho Huertos del Pedregal

El 25 de julio de 2024, Corrales Rodríguez condujo a Cuén Ojeda hasta la finca conocida como Huertos del Pedregal o “Santa Julia”, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa. Según la cronología reconstruida por la FGR, ambos acudieron a ese lugar bajo el pretexto de una reunión con abogados para tratar un asunto legal, ya que Cuén Ojeda no podía manejar tras una intervención quirúrgica.

En ese rancho, y al mismo tiempo, el capo Ismael “El Mayo” Zambada fue emboscado, encapuchado, atado y trasladado hasta una pista clandestina. Desde ahí, lo llevaron en avión hasta el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, donde las autoridades estadounidenses lo detuvieron junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”. En ese mismo lugar y momento, Cuén Ojeda fue asesinado a balazos.

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El propio Zambada relató los hechos en una carta difundida en agosto de 2024 a través de su abogado Frank Pérez. Guzmán López lo convocó con el pretexto de mediar una disputa entre Cuén Ojeda y el gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya por el control de la UAS. Sobre el político sinaloense, el capo fue explícito: “Fue asesinado al mismo tiempo y en el mismo lugar donde yo fui secuestrado”.

La versión falsa de la gasolinera y el desmoronamiento del montaje

Tras los hechos, Corrales Rodríguez declaró ante la Fiscalía estatal de Sinaloa que Cuén Ojeda murió víctima de un intento de robo de vehículo en una gasolinera Pemex de La Presita, en Culiacán, cuando ambos se detuvieron a cargar combustible de regreso a la ciudad. Esa versión fue la base de la primera narrativa oficial del caso.

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El excolaborador de Melesio Cuén fue detenido la tarde de este 19 de agosto en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

La historia se derrumbó por múltiples inconsistencias: el video presentado como prueba carecía de sonido, los empleados de la gasolinera no escucharon disparos y el cuerpo de Cuén Ojeda presentaba cuatro heridas de bala, mientras la grabación solo mostraba un disparo. La FGR determinó que se trató de un montaje.

Los peritajes realizados en la finca Huertos del Pedregal hallaron manchas de sangre de Cuén Ojeda en el inmueble, lo que situó el asesinato en ese lugar y no en la gasolinera. La entonces fiscal estatal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, presentó su renuncia el 16 de agosto de 2024 tras los señalamientos sobre las actuaciones de su dependencia.

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Dos años de investigación abierta y el expediente reservado hasta 2031

La aprehensión de Corrales Rodríguez marca el primer avance procesal concreto en un caso que llevaba dos años sin detenidos. En mayo de 2026, la FGR confirmó que la investigación “no se encuentra ni archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”, en respuesta a las críticas por la falta de resultados.

La institución reservó el expediente hasta el año 2031 bajo el argumento de que su divulgación representa un “riesgo real” para el interés público y la seguridad nacional. La FGR también calificó el caso como “complejo” y con trascendencia directa sobre la soberanía del país.

La FGR confirmó el arresto de Fausto Corrales, señalado como testigo clave del secuestro del Mayo Zambada. Crédito: FGR /Especial

Rocha Moya, señalado en la carta de Zambada como parte del contexto político del crimen, negó haber asistido a la reunión del 25 de julio de 2024 y afirmó que ese día se encontraba de viaje en Estados Unidos, aunque nunca aportó pruebas al respecto. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el exgobernador, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y narcotráfico, aunque la FGR aclaró que esa acusación no guarda relación directa con las líneas de investigación del homicidio de Cuén Ojeda.

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La guerra en Sinaloa como consecuencia directa del traslado de Zambada

El traslado forzado de Zambada a territorio estadounidense detonó, el 9 de septiembre de 2024, una guerra abierta entre las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa: Los Mayos y Los Chapitos. Al cumplirse dos años de los hechos, Sinaloa mantiene una espiral de violencia sin resolución.

La FGR precisó que Corrales Rodríguez es considerado inocente mientras no exista sentencia condenatoria emitida por autoridad competente. La investigación permanece activa y, según Sheinbaum, la Fiscalía tiene la obligación de seguir informando sobre los avances del caso.