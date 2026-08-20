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La Feria de Chimalhuacan 2026 ya tiene cartelera de conciertos: La Trakalosa, Gera Mx, Yuri y mucho más

La programación de la FEMECHI incluye a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, El Malilla y Gera MX, María José, Calibre 50 y más; la organización anuncia dos invitados internacionales por revelar

Texto FEMECHI 2026, cinco hombres con trajes blancos y sombreros, mujer con vestido rojo, hombre tatuado con camiseta negra, fondo rosa, confeti, siluetas.
La organización estima una afluencia de 300 mil visitantes a lo largo de los 11 días. El acceso general a la feria tendrá un costo simbólico de $10 pesos (Composición fotográfica)
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La Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2026 anuncia su cartelera oficial con más de 30 actos en dos foros durante 11 días de música, tradición y espectáculo familiar.

El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 2025-2027 confirmó la programación de la FEMECHI 2026, que se celebrará del 1 al 11 de octubre. La presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez presentó el evento en rueda de prensa y destacó que la edición de este año se suma a los festejos por el 184 aniversario de la fundación del municipio.

La organización estima una afluencia de 300 mil visitantes a lo largo de los 11 días. El acceso general a la feria tendrá un costo simbólico de $10 pesos, las actividades en el Teatro del Pueblo serán gratuitas y los bailes masivos en el Foro de Masivos arrancan desde $100 pesos en zona general.

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Femechi 2026/Municipio de Chimalhuacan, Edomex

Teatro del Pueblo: entrada gratuita cada noche

Los Primeros de Durango y El Trono de México
La feria también contempla baile de carnaval, danza folclórica, juegos mecánicos, talleres, muestra gastronómica y artesanal (Redes Sociales)

El Teatro del Pueblo abre sus puertas el jueves 1 de octubre y cierra el domingo 11, con una propuesta que abarca cumbia, salsa, sonideros, rock y lucha libre:

Jue. 1 de oct.: Grupo Palomo (inauguración oficial)

Vie. 2 de oct.: Grupo Contraste GS

Sáb. 3 de oct.: Los Típicos de la Salsa

Dom. 4 de oct.: Campeche Show

Lun. 5 de oct.: Grupo Saya

Mar. 6 de oct.: Baile de Sonideros — La Conga, Fascinación de Manuel Perea y Amistad Caracas Jr.

Mié. 7 de oct.: La Única e Internacional Sonora Maracaibo

Jue. 8 de oct.: Festival del Rock — Interpuesto, Leprosy, Urgente y Heavy Nopal / Sam Sam

Vie. 9 de oct.: La Real Sonora Dinamita de Lucho Argain

Sáb. 10 de oct.: La Original Perla Colombiana de Félix Olvera

Dom. 11 de oct.: Sensacional Orquesta La Típica + función especial de Lucha Libre CMLL

El Foro de Masivos arranca el viernes 2 de octubre. La organización anticipó además dos artistas sorpresa de talla internacional (Yuri/Redes sociales)
El Foro de Masivos arranca el viernes 2 de octubre. La organización anticipó además dos artistas sorpresa de talla internacional (Yuri/Redes sociales)

Foro de Masivos: regional mexicano y pop con dos sorpresas

El Foro de Masivos arranca el viernes 2 de octubre. La organización anticipó además dos artistas sorpresa de talla internacional que se revelarán en fechas próximas:

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Vie. 2 de oct.: Gerardo Ortiz / Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey / Marco Flores y su Banda Jerez

Sáb. 3 de oct.: El Malilla / Gera MX / Artista Sorpresa

Dom. 4 de oct.: María José / Yuri

Vie. 9 de oct.: Banda El Recodo de Cruz Lizárraga / Calibre 50 / Artista Sorpresa

Sáb. 10 de oct.: El Trono de México / La Apuesta / Los Primos de Durango

Dom. 11 de oct.: Los Acosta / Grupo Cañaveral de Humberto Pabón / Los Rehenes de Paco Romo

Gera MX
El rapero mexicano se volvió tendencia en redes sociales por un desatinado desliz (Instagram/@geramx1)

El concurso de cantera, corazón cultural de la feria

El pilar cultural del evento es el certamen de labrado en piedra. 60 artesanos canteros trabajarán durante los 11 días a la vista del público, elaborando sus piezas con las herramientas tradicionales: maceta y cincel.

La feria también contempla baile de carnaval, danza folclórica, juegos mecánicos, talleres, muestra gastronómica y artesanal, y conferencias sobre la historia de la zona oriente del Estado de México a cargo de catedráticos de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Museo Paleontológico de la Base Aérea de Santa Lucía.

Los stands operarán de 12:00 a 23:00 horas durante todos los días del evento.

Cómo llegar desde CDMX a la FEMECHI 2026

Chimalhuacán se ubica a unos 21 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Hay tres opciones principales de transporte para asistir al evento:

Metro + autobús (opción más económica)

Toma la Línea 1 del Metro hasta la estación Pantitlán

En Pantitlán, aborda el autobús de la Línea 3 Express A con dirección a La Presa

Tiempo estimado desde el centro: 35 minutos

Costo aproximado: $10–$15 pesos

Desde TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente)

Hay autobús directo desde la TAPO hasta la parada Piedras Negras, en Chimalhuacán

Frecuencia: cada 15 minutos

Duración aproximada: 1 hora 10 minutos

En automóvil particular

Desde el centro de CDMX por la Autopista México-Puebla o la Avenida Chimalhuacán

Tiempo estimado en condiciones normales de tráfico: 25 a 40 minutos

Distancia por carretera: aproximadamente 21 kilómetros

La estación de metro más cercana al recinto ferial es Acatitla, sobre la Línea A, a unos 10 minutos a pie del área de eventos.

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