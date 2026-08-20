La Feria de Chimalhuacan 2026 ya tiene cartelera de conciertos: La Trakalosa, Gera Mx, Yuri y mucho más

La Feria Metropolitana de Chimalhuacán 2026 anuncia su cartelera oficial con más de 30 actos en dos foros durante 11 días de música, tradición y espectáculo familiar.
El H. Ayuntamiento de Chimalhuacán 2025-2027 confirmó la programación de la FEMECHI 2026, que se celebrará del 1 al 11 de octubre. La presidenta municipal Xóchitl Flores Jiménez presentó el evento en rueda de prensa y destacó que la edición de este año se suma a los festejos por el 184 aniversario de la fundación del municipio.
La organización estima una afluencia de 300 mil visitantes a lo largo de los 11 días. El acceso general a la feria tendrá un costo simbólico de $10 pesos, las actividades en el Teatro del Pueblo serán gratuitas y los bailes masivos en el Foro de Masivos arrancan desde $100 pesos en zona general.
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Teatro del Pueblo: entrada gratuita cada noche
El Teatro del Pueblo abre sus puertas el jueves 1 de octubre y cierra el domingo 11, con una propuesta que abarca cumbia, salsa, sonideros, rock y lucha libre:
Jue. 1 de oct.: Grupo Palomo (inauguración oficial)
Vie. 2 de oct.: Grupo Contraste GS
Sáb. 3 de oct.: Los Típicos de la Salsa
Dom. 4 de oct.: Campeche Show
Lun. 5 de oct.: Grupo Saya
Mar. 6 de oct.: Baile de Sonideros — La Conga, Fascinación de Manuel Perea y Amistad Caracas Jr.
Mié. 7 de oct.: La Única e Internacional Sonora Maracaibo
Jue. 8 de oct.: Festival del Rock — Interpuesto, Leprosy, Urgente y Heavy Nopal / Sam Sam
Vie. 9 de oct.: La Real Sonora Dinamita de Lucho Argain
Sáb. 10 de oct.: La Original Perla Colombiana de Félix Olvera
Dom. 11 de oct.: Sensacional Orquesta La Típica + función especial de Lucha Libre CMLL
Foro de Masivos: regional mexicano y pop con dos sorpresas
El Foro de Masivos arranca el viernes 2 de octubre. La organización anticipó además dos artistas sorpresa de talla internacional que se revelarán en fechas próximas:
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Vie. 2 de oct.: Gerardo Ortiz / Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey / Marco Flores y su Banda Jerez
Sáb. 3 de oct.: El Malilla / Gera MX / Artista Sorpresa
Dom. 4 de oct.: María José / Yuri
Vie. 9 de oct.: Banda El Recodo de Cruz Lizárraga / Calibre 50 / Artista Sorpresa
Sáb. 10 de oct.: El Trono de México / La Apuesta / Los Primos de Durango
Dom. 11 de oct.: Los Acosta / Grupo Cañaveral de Humberto Pabón / Los Rehenes de Paco Romo
El concurso de cantera, corazón cultural de la feria
El pilar cultural del evento es el certamen de labrado en piedra. 60 artesanos canteros trabajarán durante los 11 días a la vista del público, elaborando sus piezas con las herramientas tradicionales: maceta y cincel.
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La feria también contempla baile de carnaval, danza folclórica, juegos mecánicos, talleres, muestra gastronómica y artesanal, y conferencias sobre la historia de la zona oriente del Estado de México a cargo de catedráticos de la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Museo Paleontológico de la Base Aérea de Santa Lucía.
Los stands operarán de 12:00 a 23:00 horas durante todos los días del evento.
Cómo llegar desde CDMX a la FEMECHI 2026
Chimalhuacán se ubica a unos 21 kilómetros del centro de la Ciudad de México. Hay tres opciones principales de transporte para asistir al evento:
Metro + autobús (opción más económica)
Toma la Línea 1 del Metro hasta la estación Pantitlán
En Pantitlán, aborda el autobús de la Línea 3 Express A con dirección a La Presa
Tiempo estimado desde el centro: 35 minutos
Costo aproximado: $10–$15 pesos
Desde TAPO (Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente)
Hay autobús directo desde la TAPO hasta la parada Piedras Negras, en Chimalhuacán
Frecuencia: cada 15 minutos
Duración aproximada: 1 hora 10 minutos
En automóvil particular
Desde el centro de CDMX por la Autopista México-Puebla o la Avenida Chimalhuacán
Tiempo estimado en condiciones normales de tráfico: 25 a 40 minutos
Distancia por carretera: aproximadamente 21 kilómetros
La estación de metro más cercana al recinto ferial es Acatitla, sobre la Línea A, a unos 10 minutos a pie del área de eventos.
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