México

Qué planta en este 2026 es la mejor para aumentar la filtración de aire en el hogar y es fácil de cuidar

Esta planta tolera tanto luz directa como indirecta y puede sobrevivir con poco riego

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Una planta de lengua de suegra en una maceta de terracota sobre una mesa de madera, junto a un sofá blanco con cojines coloridos en una sala de estar iluminada.
Una planta de lengua de suegra con hojas verdes y amarillas adorna una mesa de centro de madera en una sala de estar cálida, creando un ambiente hogareño y relajante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación por la calidad del aire en espacios cerrados mantiene a las plantas como aliadas clave en los hogares mexicanos.

Para este 2026, la Sansevieria —también conocida como lengua de suegra o planta serpiente— se consolida como la mejor opción para quienes buscan purificar el aire interior sin complicaciones de mantenimiento.

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Sansevieria: la campeona de la filtración y el oxígeno nocturno

La Sansevieria destaca por su capacidad para filtrar toxinas comunes como benceno, xileno y formaldehído, compuestos frecuentes en pinturas, muebles y productos de limpieza.

Su metabolismo CAM (Crassulacean Acid Metabolism) le permite liberar oxígeno durante la noche, lo que la convierte en una planta ideal para dormitorios y espacios donde se busca mejorar la calidad del aire mientras se duerme.

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De acuerdo con informes de la NASA y especialistas en botánica urbana, la Sansevieria es extremadamente resistente. Tolera tanto luz directa como indirecta y puede sobrevivir con poco riego, siendo perfecta para quienes no tienen experiencia en el cuidado de plantas o buscan una opción de bajo mantenimiento.

Una planta lengua de suegra florecida con tallos de flores blancas en una maceta de terracota, junto a una ventana soleada en un interior.
Esta planta tolera tanto luz directa como indirecta y puede sobrevivir con poco riego (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales ventajas de la Sansevieria en 2026:

  • Filtra benceno, xileno y formaldehído
  • Libera oxígeno durante la noche
  • Requiere poco riego y tolera diferentes condiciones de luz
  • Ideal para principiantes y personas ocupadas

Otras plantas recomendadas para purificar el aire

Aunque la Sansevieria encabeza la lista, existen otras especies que complementan la filtración y aportan beneficios específicos según el espacio donde se ubiquen.

  • Palmera Areca: Destaca en espacios amplios y cerca de ventanas. Es eficaz eliminando tóxicos y añade humedad al ambiente, lo que ayuda a combatir la sequedad, sobre todo en climas áridos o durante el uso de aire acondicionado.
  • Lirio de la Paz (Spathiphyllum): Popular por su facilidad de cuidado en zonas con poca luz. Es muy eficiente absorbiendo contaminantes y requiere riego moderado. Su floración blanca también aporta un toque decorativo.
  • Cinta (Lazo de amor): Fuerte y resistente, es excelente liberando oxígeno y filtrando el aire de compuestos nocivos. Se adapta bien a macetas colgantes o repisas y tolera descuidos ocasionales en el riego.
  • Hiedra Inglesa: Altamente resistente y de rápido crecimiento. Según estudios recientes, puede eliminar entre 80 y 90 por ciento del benceno presente en el aire en apenas 24 horas. Es ideal para casas con mascotas, ya que ayuda a contrarrestar olores y partículas.

Consejos para maximizar la filtración de aire en casa

Especialistas en plantas de interior y calidad ambiental recomiendan combinar varias especies según la luz y el espacio disponible. La Palmera Areca, por ejemplo, se desarrolla mejor cerca de ventanas, donde recibe más luz y puede maximizar su capacidad de purificación y humidificación.

Planta de interior, sansevieria, lengua de suegra, purificadora, resistente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una planta resistente que purifica el aire y requiere pocos cuidados. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugerencias básicas para el cuidado y colocación:

  • Agrupa diferentes especies para cubrir una mayor variedad de toxinas.
  • Coloca plantas como la Areca en zonas soleadas y la Sansevieria en habitaciones o pasillos con menos luz.
  • Evita el exceso de agua para prevenir hongos y enfermedades en raíces.
  • Limpia las hojas con regularidad para mantener la eficiencia en la absorción de contaminantes.

Una inversión sencilla para la salud del hogar

La tendencia en 2026 señala que la Sansevieria sigue siendo la favorita por su resistencia y eficacia, pero la combinación con otras especies multiplica los beneficios. Invertir en plantas purificadoras es una forma accesible de mejorar la calidad del aire, reducir la exposición a sustancias nocivas y crear ambientes más agradables y saludables.

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