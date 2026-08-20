Peso rompe piso de 17 por dólar: Sheinbaum atribuye avance a “economía muy sólida” pese aranceles de Trump

Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este 20 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se encuentra muy sólida, a pesar de las modificaciones a nivel global en el mercado financiero tras la implementación de la política arancelaria de Donald Trump.

Estas declaraciones se realizaron en un contexto en el que el peso volvió a romper un récord, al cotizar por debajo de los 17 pesos por dólar durante la apertura de este jueves.

“Hemos logrado obtener una buena condición, pero hay modificaciones. La economía está sólida, está creciendo el empleo y incluso la economía está creciendo. Y con los proyectos de inversión va a crecer más todavía”, señaló la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 20 de agosto en Palacio Nacional.

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