México
Agregar Infobae enGoogle

Peso rompe piso de 17 por dólar: Sheinbaum atribuye avance a “economía muy sólida” pese aranceles de Trump

La mandataria aseguró que los proyectos de inversión también ayudarán al aumento de la economía mexicana

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este 20 de agosto en Palacio Nacional. (Presidencia)
Guardar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que la economía mexicana se encuentra muy sólida, a pesar de las modificaciones a nivel global en el mercado financiero tras la implementación de la política arancelaria de Donald Trump.

Estas declaraciones se realizaron en un contexto en el que el peso volvió a romper un récord, al cotizar por debajo de los 17 pesos por dólar durante la apertura de este jueves.

“Hemos logrado obtener una buena condición, pero hay modificaciones. La economía está sólida, está creciendo el empleo y incluso la economía está creciendo. Y con los proyectos de inversión va a crecer más todavía”, señaló la mandataria mexicana durante la mañanera del pueblo de este 20 de agosto en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumDonald Trumppeso mexicanodólararanceleseconomía mexicanaLa MañaneraÚltima horamexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Fausto Corrales, clave en caso “El Mayo”

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Fausto Corrales, clave en caso “El Mayo”

Tres jóvenes fueron acribillados cuando regresaban de jugar futbol en Irapuato, Guanajuato

De los asesinados, un joven de 17 y otro de 19 años fueron identificados de inmediato por sus familiares, mientras tres más se encuentran gravemente heridos

Tres jóvenes fueron acribillados cuando regresaban de jugar futbol en Irapuato, Guanajuato

Los Ángeles Azules tendrán su propia calle en Estados Unidos: ubicación exacta y cuándo será inaugurada

La música que nació en Iztapalapa se consagra en territorio internacional con presencia de las autoridades locales

Los Ángeles Azules tendrán su propia calle en Estados Unidos: ubicación exacta y cuándo será inaugurada

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto? Usuarios reportan atrasos en Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 20 de agosto? Usuarios reportan atrasos en Línea B
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Fausto Corrales, clave en caso “El Mayo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Fausto Corrales, clave en caso “El Mayo”

Civiles armados desatan enfrentamiento en Jerez tras arribo de célula del CJNG a Zacatecas: hay cinco muertos

Harfuch no influyó en la deportación de Fernando Farías a México, su retraso fue por “asunto jurídico”: aclara Sheinbaum

Captura de Fausto Corrales es relevante para aclarar traslado del Mayo Zambada a EEUU, afirma Sheinbaum: “El caso no se ha cerrado”

Agentes del FBI y la DEA se reunieron con Fernando Farías Laguna previo a su traslado a México, revela abogado

ENTRETENIMIENTO

Los Ángeles Azules tendrán su propia calle en Estados Unidos: ubicación exacta y cuándo será inaugurada

Los Ángeles Azules tendrán su propia calle en Estados Unidos: ubicación exacta y cuándo será inaugurada

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: por primera vez Cynthia, Yahir, Ese Pérez y Brianda nominados, mientras que Ernesto, Flor, Moises y Masad encaran de nuevo la placa

¿Se viene romance? Fede Vigevani invita a Arantza Ruíz a los “backrooms” y ella acepta

La Feria de Chimalhuacan 2026 ya tiene cartelera de conciertos: La Trakalosa, Gera Mx, Yuri y mucho más

Alejandra Guzmán responde a Ninel Conde por declaraciones en su documental y lanza contundente mensaje

DEPORTES

Isaac del Toro vuelve al podio y termina segundo en la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro vuelve al podio y termina segundo en la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

Diablos del México vs Pericos de Puebla: a qué hora y dónde ver el segundo partido de la serie de la LMB

¿Cuándo debutaría la ‘Hormiga’ González con Olympiacos? Este es su calendario en Grecia y Europa

México obtiene su clasificación a las semifinales del Preclasificatorio Olímpico de Basquetbol

Federación Mexicana de Futbol presenta nuevo modelo deportivo en la Liga Mx: en qué consiste y cómo beneficia a los equipos