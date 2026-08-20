¿Cuándo debutaría la ‘Hormiga’ González con Olympiacos? Este es su calendario en Grecia y Europa

Olympiacos comenzará la temporada ante Atromitos y tendrá duelos de alto voltaje contra Panathinaikos, PAOK y AEK, además de la Europa League. (Ilustración: Jovani Pérez)

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La aventura europea de Armando ‘Hormiga’ González está cada vez más cerca de comenzar. El delantero mexicano de 23 años dejará Chivas para incorporarse al Olympiacos, en una operación que marcará su primera experiencia fuera del futbol mexicano y que podría llevarlo a competir prácticamente de inmediato en dos escenarios: la Super League de Grecia y la UEFA Europa League.

Con el acuerdo entre Guadalajara y el conjunto de El Pireo encaminado, una de las grandes preguntas alrededor del atacante es cuándo podría debutar con su nuevo equipo. El calendario le abre una posibilidad inmejorable, aunque todo dependerá de que su traspaso quede formalmente cerrado, sea registrado a tiempo y el cuerpo técnico decida incluirlo en la convocatoria.

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El primer compromiso del Olympiacos en la temporada 2026-2027 está programado para el sábado 22 de agosto, cuando reciba al Atromitos en el estadio Georgios Karaiskakis. El encuentro comenzará a las 21:30 horas de Grecia, 12:30 del mediodía en el centro de México.

Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa. (Jesús Avilés | Infobae México)

Si todos los trámites avanzan con rapidez, la ‘Hormiga’ podría tener la posibilidad de estrenarse pocos días después de concretar su llegada al futbol griego. Sin embargo, su presencia dependerá de cuestiones administrativas y, especialmente, de la decisión del entrenador.

La fase regular de la Super League estará integrada por 26 jornadas, divididas en dos bloques de 13 encuentros. La primera parte del calendario se desarrollará entre agosto y diciembre, mientras que la segunda arrancará en enero y se extenderá hasta marzo de 2027.

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Uno de los partidos que mayor expectativa generará para el mexicano será el enfrentamiento ante Panathinaikos, correspondiente a la sexta jornada. El llamado Derbi de los Eternos Enemigos está programado para el 10 de octubre y se disputará en territorio del Olympiacos.

Después aparecerán otros compromisos importantes en el camino del conjunto de El Pireo. En la jornada 10 enfrentará al PAOK, mientras que en la fecha 13 se medirá con el AEK Atenas, dos encuentros que también representarán pruebas de alto nivel para el atacante mexicano.

Soccer Football - Super League Greece - AEK Athens v Olympiacos - OPAP Arena, Athens, Greece - May 17, 2026 AEK Athens players shake hands with Olympiacos players before the match REUTERS/Alkis Konstantinidis

El calendario continuará con la segunda vuelta a partir de enero. Entre los partidos destacados aparece nuevamente el duelo contra Panathinaikos, ahora correspondiente a la jornada 19 y programado para el 30 de enero. También tendrá que visitar al PAOK en la fecha 17 y al AEK en la jornada 24.

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La actividad liguera concluirá el 20 de marzo de 2027, cuando Olympiacos visite al OFI Creta en la jornada 26.

Pero el calendario de González no se limitará al futbol griego. El Olympiacos también tendrá participación continental después de quedar fuera de la Champions League frente al NEC Nijmegen, que se impuso 2-1 en el marcador global después de la prórroga.

La eliminación no significó el adiós de Europa para el club. Olympiacos consiguió un lugar en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-2027, por lo que González tendrá la posibilidad de disputar una competición internacional de clubes si logra ganarse un lugar en el equipo.

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El sorteo de la Europa League se llevará a cabo el viernes 28 de agosto en Mónaco, mientras que la fase de liga comenzará los días 16 y 17 de septiembre. El calendario contempla ocho jornadas continentales y concluirá el 28 de enero de 2027.

Esto significa que, si su incorporación se completa en los próximos días, la ‘Hormiga’ podría pasar rápidamente de preparar su salida de México a disputar partidos oficiales en Europa.

Su calendario, por lo tanto, contempla un primer posible estreno ante Atromitos, clásicos frente a Panathinaikos, choques contra PAOK y AEK, además de una nueva oportunidad para mostrarse en el escenario internacional. El mexicano tendrá por delante una temporada cargada de retos y con la posibilidad de comenzar a escribir desde agosto su historia en el futbol europeo.

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