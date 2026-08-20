¿Qué vehículo Olinia ‘tunearía’ Sheinbaum y por qué?

La mandataria compartió que si se comprara un auto Olinia, sería el recién presentado este 20 de agosto: el de carga. (Jesús Avilés / Infobae México)

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Si la presidenta Claudia Sheinbaum se comprara un auto eléctrico Olinia y tuviera la oportunidad de “tunearlo”, elegiría el modelo de carga, presentado este 20 de agosto durante la conferencia de prensa matutina.

“Si yo me comprara un vehículo, sería este, aunque no me dedicara al comercio”, respondió la mandataria desde Palacio Nacional al ser cuestionada sobre el fenómeno en redes sociales donde mexicanos comenzaron a tunear de manera virtual los modelos del primer auto eléctrico completamente mexicano.

El furor por personalizar vehículos digitales antes de tener las llaves es un fenómeno en ascenso entre los mexicanos. Entre bromas y risas, la presidenta celebró la creatividad nacional y el entusiasmo por el “tuneo” virtual. La tendencia a personalizar vehículos digitales refleja una nueva etapa en la relación entre usuarios y tecnología automotriz.

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Foto: Presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olinia Carga: ni moto, ni coche… pero cabe todo el súper

El Olinia Carga fue presentado como la última apuesta de la marca nacional impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum. No es moto, no es coche, pero puede cargar hasta 12 huacales y soportar una carga máxima de 650 kilogramos. Para los que alguna vez soñaron con llevarse el mercado completo de una sola vez, este vehículo podría ser la respuesta, aunque está diseñado especialmente para comerciantes, productores y repartidores.

En ese sentido, la presidenta dejó claro que también puede seducir a quienes solo buscan espacio extra. Con una plancha de 2.1 metros cuadrados, batea abatible y cabina para dos (con cinturones de seguridad de tres puntos, por si acaso), el Olinia Carga parece listo para cualquier reto urbano.

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Este modelo es 100% eléctrico, alcanza hasta 50 kilómetros por hora y presume una autonomía superior a los 120 kilómetros por carga. La batería se recarga en ocho horas en un enchufe normal, o en cuatro si se cuenta con una conexión de 220 voltios, todo por un costo estimado de 50 centavos por kilómetro.

La unidad estará disponible en tres configuraciones: Pick-up (para los fans del espacio abierto), Base (lista para quien quiera hacerle modificaciones) y Van (con zona protegida y 1,800 litros de volumen). Entre sus gadgets: cámara de reversa, faros LED, frenos de disco, aire acondicionado, pantalla de siete pulgadas, Bluetooth y puertos USB. Su producción arranca en 2027 y el precio aún no se revela, pero el primer modelo de pasajeros, Olinia Uno, partirá de 150,000 pesos.

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Claudia Sheinbaum sonríe y levanta los brazos junto al nuevo auto eléctrico Olinia, presentado ante una audiencia que graba el evento con sus teléfonos. (Cepropie / Youtube)

El Olinia Uno fue el primer modelo de la marca nacional Olinia, centrado en ofrecer una alternativa de movilidad eléctrica accesible para el transporte de pasajeros en áreas urbanas. Este vehículo compacto destaca por su diseño funcional, su enfoque en la eficiencia y su autonomía pensada para recorridos citadinos.

De acuerdo con las especificaciones presentadas, el Olinia Uno estará disponible a partir del verano de 2027 con un precio base de 150,000 pesos, lo que busca posicionarlo como una opción competitiva en el segmento de autos eléctricos en México.

Por su parte, el Olinia Carga —también conocido como Olinia Dos— representa la apuesta de la administración de Claudia Sheinbaum por atender las necesidades de comerciantes, repartidores y pequeños negocios. Este segundo modelo permite transportar hasta 12 huacales y soportar una carga máxima de 650 kilogramos.

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