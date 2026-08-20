Civiles armados desatan enfrentamiento en Jerez tras arribo de célula del CJNG a Zacatecas: hay cinco muertos

Elementos de la Guardia Nacional abatieron a cuatro civiles armados tras agredirlos. Crédito: @entreveredas

Guardar

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, dio a conocer, el pasado miércoles, sobre un enfrentamiento armado en el municipio de Jérez.

Por medio de un video compartido en sus redes sociales, dio a conocer que en dicho municipio se registró un enfrentamiento entre civiles armados, por lo que, de manera inmediata, se desplegó un operativo por parte de todas las instituciones que conforman la Mesa de Construcción de Paz para reforzar la presencia de los elementos en el área, especialmente, en el municipio.

Como resultado de dicho enfrentamiento, se informó, un civil armado perdió la vida, y cuatro más que participaron en el enfrentamiento, intentaron darse a la fuga. A través del operativo que se llevó a cabo, la Guardia Nacional logró darle alcance a un vehículo en el que presuntamente viajaban los cuatro responsables. Las cuatro personas estaban armadas y agredieron a los elementos de la Guardia Nacional, quienes respondieron a la agresión y abatieron a los cuatro civiles armados.

PUBLICIDAD

“Este operativo demuestra la reacción inmediata que tiene la Mesa de Construcción de Paz y las instituciones que lo integran. Desde el Gobierno de Zacatecas, refrendamos el compromiso con el proceso de pacificación y también agradecemos la operatividad, el esfuerzo y la entrega de cada una de las instituciones que integran la Mesa de Construcción de Paz, en específico a la Guardia Nacional, pero también a la Secretaría de Seguridad Pública, quien hoy también, a través de un operativo, logró la detención de un número importante de personas en el municipio de Juchipila, y por supuesto, la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

Señaló quen en Jerez se reportó la situación como controlada.

Un hombre con camisa blanca y gafas está sentado en un escritorio oscuro, dirigiendo su mirada a la cámara. De fondo se observan estanterías con libros y cuadros, incluyendo uno con la bandera de México. Viste un reloj con correa naranja y un pequeño micrófono de solapa. La ambientación corresponde a una oficina formal, lo que sugiere un comunicado o declaración pública transmitida a la audiencia.

En redes sociales corrió el rumor de un ataque a funcionario

Antes, Reyes Mugüerza había publicado otro video informando sobre la agresión entre civiles armados en Jerez. Señaló que de inmediato, el gobernador giró instrucciones a la Mesa de Construcción de Paz, para desplegar un operativo para fortalecer la presencia de elementos de esa zona.

PUBLICIDAD

Pidió a la población mantener la calma frente a un operativo que se llevaba a cabo en Jerez, y consultar fuentes oficiales.

Aclaró que en redes sociales, circulaba una noticia en la que se decía que presuntamente se había tratado de un ataque contra un funcionario público del municipio de Jerez, por lo que se comunicaron con el presidente municipal de dicho municipio y con el funcionario en cuestión, quienes dijeron que no se trataba de un ataque directo contra ningún funcionario del municipio y ambos se encontraban bien.

“Pedimos que se evite consultar fuentes que no están verificadas”, señaló.

También informó sobre el operativo en el municipio de Juchipila, mismo que fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública con la participación de las demás instituciones de la Mesa de Construcción de Paz. Sobre este, se informó que se había registrado la detención de ocho personas.

PUBLICIDAD

En el operativo murieron cinco civiles armados. Foto: Especial

Por su parte, el municipio de Jerez informó sobre el incidente armado registrado en ese municipio, en el que se desplegaron elementos estatales y federales.

Por medio de un comunicado, se informó que el despliegue buscaba contribuir al restablecimiento del orden y preservar la seguridad de la población, sin dar a conocer más detalles sobre los hechos.

“El gobierno de Jerez mantiene coordinación con las distintas corporaciones de seguridad y continuará dando seguimiento a la situación para contribuir a salvaguardar la integridad de las familias jerezanas”, se señaló.

Comando FZ anuncia su llegada a varios municipios de Zacatecas

Apenas hace unos días, por medio de redes sociales, comenzó a circular un video en el que hombres armados, que dijeron pertenecer al Comanzo Fuerza Zacatecas (FZ) Nueva Generación, una célula delictiva presuntamente perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), anunciaron su llegada a los municipios de Jerez, Valparaiso, Fresnillo, Río Grande y Guadalupe, en Zacatecas.

PUBLICIDAD

El video presenta a un grupo de aproximadamente treinta individuos vestidos con uniformes de camuflaje, chalecos tácticos y cascos, portando armas de fuego. Se encuentran en un entorno natural boscoso. Una pancarta visible identifica al grupo como 'Comando F-Z Nueva Generación'. Una superposición de texto en pantalla anuncia que este comando envía varios grupos armados a 'limpiar' municipios del norte de Zacatecas. Este material constituye una declaración pública del grupo armado.

Se dijo en dicho video que iniciarían una guerra con Los Mayos del Cártel de Sinaloa y con los Cabrera, y advirtió a funcionarios de seguridad que presuntamente los protegen, que no se metieran en sus enfrentamientos. También señaló a la gente que apoyaba a Los Mayos que no tendrían compasión con ellos.