Interceptan en EEUU casi una tonelada de metanfetamina oculta en cargamento de apio proveniente de Reynosa, Tamaulipas

Agentes de la CBP localizaron 721 paquetes de presunta metanfetamina ocultos en un cargamento declarado como apio fresco. (X @CBP)

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Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron 760 kilogramos de presunta metanfetamina, con un valor estimado en 14 millones 978 mil dólares, que eran transportados en un camión procedente de Reynosa, Tamaulipas, y ocultos en un cargamento declarado como apio fresco.

El aseguramiento ocurrió el pasado 15 de agosto en la terminal de carga del Puente Internacional de Pharr, uno de los cruces fronterizos utilizados para el tránsito comercial entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada por la CBP, los agentes seleccionaron el tractocamión para una inspección secundaria, debido a irregularidades detectadas durante el proceso de revisión.

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El vehículo fue sometido inicialmente a una inspección con equipo de inspección no intrusivo, tecnología utilizada por las autoridades fronterizas para revisar vehículos y mercancías sin necesidad de realizar de inmediato una revisión física completa.

El procedimiento permitió detectar anomalías en el cargamento, por lo que los agentes procedieron a inspeccionar físicamente el remolque.

La droga asegurada en Texas fue valuada por autoridades estadounidenses en casi 15 millones de dólares. (@CBP)

Hallan 721 paquetes de presunta droga

Durante la revisión, los oficiales localizaron y extrajeron 721 paquetes de presunta metanfetamina, cuyo peso conjunto fue estimado en 760 kilogramos, equivalentes a aproximadamente mil 675 libras.

Los paquetes se encontraban ocultos entre la mercancía que había sido declarada como apio fresco, con lo que los responsables del envío aparentemente intentaron utilizar una carga de productos agrícolas para ocultar el narcótico durante su ingreso a territorio estadounidense.

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La CBP informó que tanto la droga como el vehículo fueron asegurados como parte del procedimiento.

Después del hallazgo, agentes especiales de la División de Investigación de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal para determinar el origen y destino de la droga, así como identificar a las personas involucradas en el traslado del cargamento.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no informaron sobre personas detenidas por este aseguramiento ni proporcionaron detalles sobre quién estaría detrás del envío.

Una infografía detalla el decomiso de 760 kilogramos de metanfetamina oculta en un camión con apio fresco en el puente fronterizo de Pharr, Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, atribuyó el decomiso a la combinación entre la experiencia de los oficiales y las herramientas tecnológicas utilizadas durante las inspecciones fronterizas.

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El funcionario destacó que los agentes están capacitados para identificar irregularidades que podrían pasar inadvertidas durante una revisión superficial y que los sistemas de escaneo permiten reforzar la detección de posibles cargamentos de narcóticos.

Operativo ocurre en medio de mayor vigilancia fronteriza

El decomiso se produce en un contexto de reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en los cruces utilizados para el comercio internacional.

La administración estadounidense ha colocado entre sus prioridades la intercepción de narcóticos que buscan ingresar al país, mientras que las autoridades fronterizas han incrementado el uso de tecnología de inspección para revisar vehículos comerciales y particulares.

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La CBP señaló que el aseguramiento forma parte de sus labores para impedir el ingreso de drogas ilícitas, armas y otros productos considerados una amenaza para la seguridad nacional.

El cargamento asegurado en Pharr representa una de las incautaciones recientes de metanfetamina realizadas mediante la revisión de mercancías comerciales procedentes de México.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades estadounidenses, que deberán establecer cómo fue preparado el cargamento, quiénes participaron en su traslado y cuál era su destino final.

Por ahora, la CBP mantiene bajo resguardo los 721 paquetes de presunta metanfetamina y el vehículo utilizado para transportarlos, mientras continúa la investigación criminal derivada del aseguramiento.

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