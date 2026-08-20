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Alcaldes del PAN proponen eliminar programa La Escuela es Nuestra; Sheinbaum los acusa de querer “parte del recurso”

Propusieron crear un nuevo fondo al considerar que el programa ha presentado fallas en cuanto a la entrega de los recursos

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los alcaldes y a las alcaldesas del Partido Acción Nacional (PAN) que propusieron sustituir el programa La Escuela es Nuestra (LEN) por un Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa, al considerar que el programa presenta fallas en la entrega de los recursos.

“Quieren parte del recurso, no sé”, cuestionó la mandataria durante la conferencia de prensa matutina de este jueves 20 de agosto ante la propuesta presentada por el PAN.

Programa La Escuela es Nuestra: defensa del modelo actual

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el funcionamiento de La Escuela es Nuestra, resaltando que entregar los fondos directamente a madres y padres de familia ha permitido eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. Subrayó que la participación comunitaria de familias, docentes y estudiantes fortalece la mejora de las escuelas, pues “se da el recurso a las madres y padres de familia. Ellos compran el material e incluso pueden emplearse para el mantenimiento de la escuela y es totalmente transparente y se hace muy eficiente”.

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Sheinbaum aseguró que “100 mil pesos los convierten en una mejora que si se contratara una empresa, pues no tendría ni la eficiencia ni los recursos que se destinarían”. Explicó que el programa está enfocado en el mantenimiento permanente y pequeñas obras escolares: “Si vas a construir una nueva escuela, pues no necesariamente es con La Escuela es Nuestra”, aclaró, y puntualizó que los municipios y entidades de la República cuentan con recursos propios para ampliar o construir planteles.

La presidenta remarcó el bajo nivel de incidencias negativas en el manejo de los fondos: “Creo que menos del uno por ciento ha tenido problemas en su administración”. Sobre la integración de la comunidad al programa, dijo: “Es algo hermosísimo lo que pasa con La Escuela es Nuestra”.

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Propuesta del PAN y acusaciones de intereses políticos

Frente a la propuesta de alcaldes y diputados del PAN para entregar la administración de los recursos del programa a los municipios, Claudia Sheinbaum cuestionó la motivación de la iniciativa: “¿Qué sentido tiene que en vez de que le des los recursos a madres y padres de familia, los tenga un municipio para contratar una empresa? Pues no tiene mucho sentido”.

La presidenta sugirió que podría haber intereses económicos o políticos detrás de la propuesta panista: “A lo mejor quieren parte del recurso, no sé”. Insistió en que el modelo actual es más eficiente y que la participación directa de la comunidad escolar garantiza mejores resultados para las escuelas públicas.

Sheinbaum enfatizó que la creación del programa La Escuela es Nuestra no le quitó recursos a los municipios: “Los municipios siguen teniendo sus recursos”.

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