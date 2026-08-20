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Salón Victoria hará bailar a Xochimilco al ritmo del ska con concierto gratis

El ciclo diseñado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México reúne más de 100 actividades sin cobro del 8 al 29 de agosto en distintas alcaldías, con programación extendida en la capital

Cinco hombres posan de pie. Cuatro visten camisas negras con esqueleto blanco. Uno lleva chaqueta de cuero. Logo de "Salón Victoria". Fondo a cuadros.
Los cinco integrantes de la banda Salón Victoria posan para una fotografía, llevando vestimenta de esqueleto y un logo de la agrupación, sobre un fondo a cuadros. (Salón Victoria/Redes sociales)
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Salón Victoria dará un concierto gratuito en Xochimilco este viernes 21 de agosto de 2026, como parte del Festival de las Juventudes que la Alcaldía organizó a lo largo de todo el mes en el marco del Día Internacional de la Juventud.

El concierto de Salón Victoria en Xochimilco forma parte de la programación extendida que lleva las actividades a distintos puntos de la ciudad durante las últimas semanas del mes.

Salón Victoria oficial/Instagram

¿A qué hora es el concierto de Salón Victoria?

La presentación arrancará a las 13:00 horas en la Explanada Baja del Centro Histórico de Xochimilco, ubicada en Av. Guadalupe I. Ramírez #4 según el cartel, aunque es mejor buscar el centro histórico como mejor referencia.

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La entrada es totalmente gratuita.

El Festival de las Juventudes 2026 y su alcance en la ciudad

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE) diseñó el Festival de las Juventudes 2026 como un ciclo de más de 100 actividades gratuitas que corre del 8 al 29 de agosto en distintas alcaldías y espacios de la capital.

La jefa de Gobierno Clara Brugada declaró agosto como el “mes de las juventudes” al anunciar la programación. La sede principal del festival fue la Utopía Mixiuhca, donde del 13 al 16 de agosto se presentaron más de 40 proyectos musicales de rock, punk, ska, hip hop, cumbia e indie, entre otros géneros.

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Afiche del Festival de las Juventudes con fecha 21 de agosto de 2026, hora 13. Incluye una banda de siete personas con trajes de esqueleto
La Alcaldía Xochimilco convoca al Festival de las Juventudes, un evento con entrada libre que presenta a una banda de siete músicos vestidos con temática de esqueletos el 21 de agosto de 2026 en Salón Victoria. (Alcaldía Xochimilco)

Por qué agosto: el origen del Día Internacional de la Juventud

El festival se articula en torno a una fecha de la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. La efeméride fue proclamada por la Asamblea General mediante la resolución 54/120 del 17 de diciembre de 1999.

La fecha no es arbitraria. Se eligió por coincidir con el cierre de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud celebrada en Lisboa en agosto de 1998, cuya recomendación dio origen a la conmemoración. La primera celebración oficial tuvo lugar en el año 2000, y desde entonces se realiza cada año con un lema distinto.

El lema de 2026 es “Contextos diferentes, aspiraciones comunes”, una frase que reconoce que los jóvenes pueden crecer en realidades muy distintas pero compartir metas similares. La ONU define como jóvenes a las personas de entre 15 y 24 años, un grupo que ronda los 1.200 millones a nivel mundial.

Salón Victoria: casi 30 años de ska capitalino

Seis personas posan para una selfie delante de una réplica circular grande del Calendario Azteca. Se observa un techo de vigas metálicas y carteles
En 1999 lanzaron su álbum debut, Locos y rucas en retro, con la discográfica Opción Sónica, que incluyó temas como “Sol de medianoche” y “Ciudad sin guerra” (Salón Victoria en el Aifa/Instagram)

Salón Victoria nació en Ciudad de México entre 1996 y 1997 de la fusión de dos bandas de ska: “La Toska” y “Radio Machete”. El nombre surgió de imaginar a los músicos tocando en un salón bizarro; “Victoria” se añadió por su referencia a lo femenino y a la idea de logros.

Desde su arranque mezclaron el ska con otros géneros y abordaron en sus letras temas de política, sociedad y vida cotidiana. Su primer material fue el demo Perro Gang (1996), con canciones como “La noche estaba puesta”, “Salomé” y “Salvador Allende”.

En 1999 lanzaron su álbum debut, Locos y rucas en retro, con la discográfica Opción Sónica, que incluyó temas como “Sol de medianoche” y “Ciudad sin guerra”. Le siguieron Popis Hits los golpes de Yeye (2001) y Secundario del 73 (2003), este último bajo el sello Sony Music, con canciones como “Mi vida es un tango” y “Manifiesto del pingüino asesino”.

La crisis de 2011 y la continuidad del proyecto

En 2011, varios miembros fundadores —entre ellos Saúl Castillo, Héctor Carrillo y Timo Pacheco— se separaron de la banda para formar Los Victorios. El saxofonista Juan Carlos Aquino “Boss”, el trompetista Hugo Reyes, el trombonista Francisco Javier Becerra y el guitarrista y fundador Sergio “Checo” Mendoza sostuvieron el proyecto.

Con esa nueva alineación ingresaron, entre otros, el vocalista Juan Luis Calva “Pollo”. La transición no fue sencilla: en el Festival Vive Latino 2013 el público reclamó la presencia de Héctor Carrillo. Con el tiempo, Calva fue consolidando su lugar en el escenario.

En 2014 la banda regresó al estudio con Forajido, al que en 2017 lanzaron en una edición especial llamada Forajido Deluxe, con colaboraciones de integrantes de Los Auténticos Decadentes, Tex Tex y Triciclo Circus Band, entre otros. Su sencillo más reciente es “Embicia2”, en colaboración con Ra La Culebra, de Colombia.

Los temas que suenan en cada show

Entre las canciones que Salón Victoria repasa en sus presentaciones en vivo figuran “Sol de medianoche”, “Ciudad sin guerra”, “Mi vida es un tango”, “Si tu boquita fuera” y “Manifiesto del pingüino asesino”, himnos que acompañan a sus seguidores desde los primeros años del grupo.

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