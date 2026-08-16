El hábito nocturno que puede ayudar a superar el insomnio

Mantener horarios estables de sueño favorece el ritmo circadiano y mejora el descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir mal de forma persistente no siempre responde a una sola causa, pero los especialistas coinciden en que mantener un horario regular para acostarse y despertarse puede ayudar a quienes tienen dificultades para conciliar o sostener el sueño.

Un hábito simple con impacto sobre el reloj biológico

La base de esta recomendación está en el ritmo circadiano, el sistema interno que regula los ciclos de sueño y vigilia. De acuerdo con los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos (NIH), ese reloj biológico influye en funciones clave del organismo y responde, entre otros factores, a la exposición a la luz y a la regularidad de los horarios.

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El reloj biológico responde a la luz y a la regularidad de las rutinas diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nota publicada por EatingWell retoma esa idea a partir de la opinión de especialistas en sueño, quienes señalaron que los horarios variables pueden alterar las señales que recibe el cerebro sobre cuándo dormir. Esa falta de regularidad puede dificultar el inicio del descanso nocturno y también afectar la continuidad del sueño.

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) define el insomnio crónico como la dificultad para iniciar o mantener el sueño al menos tres veces por semana durante tres meses o más. Según la información citada, este trastorno afecta a entre el 10% y el 15% de las personas. En los cuadros de menor duración, el problema puede extenderse por menos de tres meses.

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Los horarios variables alteran las señales cerebrales que indican cuándo dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la constancia puede mejorar la calidad del descanso

Tener una hora estable para ir a la cama y otra para levantarse favorece un patrón más previsible. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), un horario de sueño consistente forma parte de los hábitos asociados con un descanso saludable en adultos.

Expertos explicaron en el artículo de EatingWell que esta regularidad puede facilitar la liberación de señales biológicas asociadas al sueño en el momento adecuado. Cuando el cuerpo reconoce una rutina, aumenta la probabilidad de sentir somnolencia a una hora similar cada noche y de sostener un ciclo más ordenado durante la madrugada.

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La Fundación Nacional del Sueño (National Sleep Foundation) también sostiene que la constancia en los horarios ayuda a estabilizar el ciclo de sueño-vigilia. Esa estabilidad puede traducirse en mejor calidad de descanso y mayor estado de alerta durante el día, dos variables que suelen verse alteradas en personas con insomnio.

El insomnio crónico se define por frecuencia semanal y duración de tres meses o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El efecto de cambiar la rutina los fines de semana

Uno de los puntos subrayados por los expertos consultados por EatingWell es que la regularidad no debería limitarse a los días laborales. Dormir hasta más tarde los fines de semana puede desajustar el reloj interno y producir un efecto similar al cambio de huso horario, una alteración que en medicina del sueño suele describirse como “jet lag social”.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que el sueño es un componente central de la salud general, aunque no fija una única rutina válida para toda la población. Aun así, los organismos de salud pública y las sociedades médicas coinciden en que la estabilidad de los horarios constituye una medida útil dentro de la llamada higiene del sueño.

La constancia al acostarse y levantarse facilita la somnolencia a una hora similar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras medidas suelen recomendar los especialistas

Además de la constancia horaria, las instituciones especializadas suelen sugerir cambios concretos en la rutina nocturna. Los CDC recomiendan evitar pantallas brillantes antes de acostarse, sostener un ambiente silencioso, oscuro y fresco en el dormitorio y moderar el consumo de alcohol por la noche.

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La Mayo Clinic y la AASM incluyen entre sus recomendaciones evitar comidas copiosas cerca de la hora de dormir, limitar la cafeína en las horas previas y reservar la cama para dormir, en lugar de utilizarla para actividades que aumenten el estado de alerta. También señalan que la actividad física regular puede contribuir al descanso, siempre que no se realice demasiado cerca del momento de acostarse.

Otra pauta frecuente consiste en observar la duración del problema. Cuando la dificultad para dormir se repite durante semanas o meses, o afecta el funcionamiento cotidiano, los especialistas aconsejan consultar con un profesional de la salud. El insomnio persistente puede requerir evaluación médica para identificar factores físicos, psicológicos o conductuales que estén detrás del cuadro.

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Evitar pantallas brillantes antes de dormir forma parte de la higiene del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene buscar atención profesional

La AASM y NIH advierten que el insomnio no debe reducirse a una molestia menor cuando se vuelve frecuente. La falta de sueño de calidad se asocia con alteraciones del ánimo, menor rendimiento diurno y más riesgo de errores, según la evidencia difundida por esos organismos.

Por eso, fijar una hora regular para acostarse puede ser una primera medida útil, pero no reemplaza la consulta clínica cuando el insomnio persiste. En esos casos, la evaluación médica permite determinar si existe un trastorno del sueño, otra condición de salud o una combinación de factores que requiera tratamiento específico.

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