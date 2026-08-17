Pueblos originarios aprueban construcción del Cablebús en Milpa Alta

Aprueban la construcción de la Línea 6 del Cablebús de Milpa Alta (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

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La Línea 6 del Cablebús avanzará en Milpa Alta luego de que el pueblo de San Antonio Tecómitl aprobó su construcción, según confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada Molina.

El proyecto seguirá sujeto a consultas con los pueblos y a la autorización de las autoridades tradicionales en Milpa Alta. La mandataria dijo que su administración mantendrá el diálogo con las comunidades y respetará sus decisiones sobre el alcance de la obra.

La jefa de gobierno señaló que Milpa Alta debe contar con un transporte que ayude a reducir los tiempos de traslado. También afirmó que el Cablebús fue pensado para esa alcaldía porque puede atender a quienes más lo necesitan.

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Consultas comunitarias definen obra del Cablebús

Gobierno CDMX presentó el proyecto de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús (X/ @ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno reiteró este domingo 16 de agosto, en conferencia en presa, que en Milpa Alta siempre se debe consultar a los pueblos y pedir autorización a las autoridades tradicionales. Añadió que su administración no se saltará ese procedimiento.

“Estamos esperando procesos que se tienen que respetar para ver hasta dónde llega el Cablebús de acuerdo a la decisión de la población. Tenemos que seguir dialogando, escuchando, informando, convenciendo con argumentos y razones, y siempre vamos a respetar la decisión de las comunidades”.

Brugada sostuvo que el objetivo es que cada vecino conozca el Cablebús y lo que implica contar con ese sistema. Agregó que el proceso de convencimiento con la población de Milpa Alta sigue en marcha.

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La mandataria afirmó que, a diferencia de otros transportes que circulan por calles o carreteras, el Cablebús no afecta el crecimiento urbano porque va por el aire. También dijo que permitirá ahorrar muchísimo tiempo en los traslados.

Avanza construcción del Cablebús en la CDMX

De acuerdo con la jefa de gobierno, recordó que en la ciudad hay tres líneas de Cablebús en construcción. Una de ellas se desarrolla en Tlalpan y conectará las partes más altas del Pedregal y con con el Metro Universidad de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

La jefa de Gobierno CDMX, Clara Brugada, compartió detalles sobre la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en diferentes puntos de la periferia y brindar opciones de transporte

Sobre esa ruta, indicó que cuenta con financiamiento del Gobierno Federal. También agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum a los proyectos de movilidad en la capital.

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La segunda ruta saldrá de Álvaro Obregón, cruzará Magdalena Contreras y llegará al Metro Mixcoac. La jefa de Gobierno aseguró que será la línea de Cablebús más larga del mundo entre las que están en construcción.

Tláhuac-Milpa Alta y las alcaldías pendientes

La mandataria también mencionó la ruta Tláhuac-Milpa Alta como la tercera obra en curso. Señaló que, con esas conexiones, la ciudad tendrá más rutas de Cablebús. Confirmó a los a vecinos de Milpa Alta que en Lomas de la Era habrá una estación de Cablebús. Añadió que también se fortalecerá el servicio de RTP, ya que este sistema no sustituye a otros transportes, sino que funciona de forma complementaria. Brugada agregó que todavía faltan dos alcaldías donde habrá Cablebús: Xochimilco y Cuajimalpa.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada informó que la construcción de las Líneas 4, 5 y 6 del Cablebús en CDMX tomará de 2 a 2.5 años, con la meta de concluir la Línea 4 a finales de 2028, en un plan que ampliará la red hacia zonas altas y periféricas de cinco alcaldías.

Las obras tienen un presupuesto superior a 17 mil millones de pesos para desarrollar 40 kilómetros de nueva infraestructura y beneficiar a cerca de 150 colonias y pueblos originarios. Según lo expuesto por las autoridades, las tres rutas atenderán todos los días a más de 200 mil personas.

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Durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada señaló que la ampliación busca mejorar la movilidad de habitantes que enfrentan traslados largos y una oferta limitada de transporte público. La mandataria capitalina sostuvo que el proyecto se concentra en áreas donde el acceso al transporte ha sido insuficiente.