Iván Archivaldo Guzmán cumple 43 años mientras sigue prófugo, con una recompensa de EEUU por 10 mdd y Los Chapitos atravesando su peor momento

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder del Cartel de Sinaloa, es retratado junto a un cartel de búsqueda de ICE y el logo del Cartel de Sinaloa sobre el mapa de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hace diez años, Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños número 33 en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta, cuando un comando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en el local con un objetivo: matarlo. El ataque terminó convirtiéndose en un episodio clave de la disputa entre los dos grupos criminales.

Este sábado 15 de agosto Iván Archivaldo cumple 43 años, pero el escenario es radicalmente distinto. El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán llega a esta fecha prófugo, con una recompensa de 10 millones de dólares sobre su cabeza y al frente de una facción del Cártel de Sinaloa que atraviesa uno de sus momentos más vulnerables desde que tomó el control de la organización.

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La ironía es que el hombre que una década atrás había ordenado aquel ataque contra él, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, terminaría convirtiéndose años después en uno de sus aliados más importantes. Pero esa alianza también está tambaleándose: el 22 de febrero de 2026, el líder del CJNG fue abatido en Tapalpa, Jalisco, dejando nuevamente a Iván Archivaldo frente a un escenario criminal distinto al que conoció durante buena parte de su trayectoria.

Y los golpes no terminan ahí. Los medios hermanos de “El Chapito”, Ovidio y Joaquín Guzmán López, se encuentran bajo custodia estadounidense y cooperan con el Departamento de Justicia después de declararse culpables. Al mismo tiempo, casi una decena de sus principales operadores han caído en menos de dos años, debilitando el círculo que durante años sostuvo la estructura de seguridad de Los Chapitos.

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El comienzo de Iván Archivaldo

Iván Archivaldo Guzmán, "El Chapito" fue detenido en febrero de 2005 y puesto en libertad en 2008. (Cuartoscuro)

Pero la historia de Iván Archivaldo no comenzó con la guerra entre cárteles ni con la recompensa estadounidense. Es hijo de Alejandrina María Salazar Hernández, primera esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán; nació el 15 de agosto de 1983 en Culiacán, Sinaloa, y creció dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa. Su apellido lo colocó desde temprano dentro de una de las familias criminales más poderosas de México y, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los principales herederos del imperio construido por su padre.

Ese ascenso también lo convirtió en objetivo de las autoridades estadounidenses. Iván Archivaldo enfrenta acusaciones formales en Estados Unidos desde 2014, cuando el Departamento de Justicia lo incluyó por primera vez en un expediente federal. Desde entonces, los cargos se han ampliado hasta incluir tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense; conspiración para importar y distribuir drogas; posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y lavado de dinero.

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Todo ello ha dejado a Iván Archivaldo Guzmán Salazar en una posición muy distinta a la que ocupaba hace una década, cuando el poder de Los Chapitos comenzaba a consolidarse dentro del Cártel de Sinaloa, llegando así a una de las etapas más críticas de su vida criminal.

El cumpleaños que casi fue el último

Imágenes del secuestro de Los Chapitos. (Redes sociales)

La noche de su cumpleaños número 33, Iván Archivaldo no estaba solo. Lo acompañaban su hermano Jesús Alfredo, su suegro Mario Lindoro Elenes, alias “El Niño”; su cuñado Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”; su esposa Araceli Zulema Lindoro y otros hombres de su círculo cercano. El comando armado irrumpió en el restaurante y se llevó por la fuerza a seis de ellos.

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La operación fue atribuida a una coalición integrada por El Mencho y sectores internos rivales del Cártel de Sinaloa encabezados por Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic”, y su padre, “El Licenciado”.

De acuerdo con el propio “Mini Lic”, quien ha negado tener participación en los hechos, el objetivo era asesinar a Iván Archivaldo y a quienes lo acompañaban: “Los levantaron para matarlos. Esa era la consigna. No era por dinero, no era por un susto, era para matarlos”, comentó en una entrevista que dio al periodista Luis Chaparro.

Pero el secuestro terminó provocando una reacción desde prisión. Joaquín “El Chapo” Guzmán intervino para presionar por la liberación de sus hijos y advirtió al líder del CJNG con su hijo de “El Mencho”: “A como tú me entregues a mis hijos, yo te entrego al tuyo”.

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La maniobra funcionó. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo salieron con vida, pero aquel episodio dejó marcada la relación entre Los Chapitos y el CJNG. Según la periodista Anabel Hernández, en dicha operación de liberación también habría ayudado Ismael “El Mayo” Zambada, hoy detenido y condenado a cadena perpetua en EEUU tras una traición supuestamente orquestada por los hermanos Guzmán.

El ascenso: de heredero a líder del cártel

Foto: El líder de Los Chapitos es buscado por el ICE (ICE)

Cuando El Chapo fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, cuatro de sus hijos tomaron el control de la estructura que se conocería como Los Chapitos. Iván Archivaldo era el mayor, tras la muerte de Édgar Guzmán, y el más experimentado. Ya tenía una detención previa: en 2014 había sido arrestado por lavado de dinero, aunque recuperó su libertad bajo circunstancias que nunca quedaron del todo claras.

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Bajo su conducción, Los Chapitos se convirtieron en la principal fuente del fentanilo que llegaba a Estados Unidos, un opioide sintético más de 50 veces más potente que la heroína y primera causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 49 años durante la última década. Las autoridades estadounidenses lo identifican como el principal responsable de coordinar la operación de tráfico de fentanilo más grande y violenta detectada en años recientes.

En octubre de 2019 llegó el episodio que lo consolidó como figura de mando dentro del cártel.

Cuando fuerzas del Ejército Mexicano detuvieron a su medio hermano Ovidio en Culiacán, Iván Archivaldo dirigió la respuesta armada: bloqueos, incendios de vehículos y ataques contra las fuerzas de seguridad que paralizaron la ciudad durante horas y obligaron al gobierno a liberar a “El Ratón”. El episodio, conocido como el Culiacanazo, quedó documentado en las acusaciones federales estadounidenses.

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El Culiacanazo exhibió el poder de Los Chapitos. (Infobae)

En ese mismo periodo, Los Chapitos lanzaron una campaña de mantas en Culiacán, Mazatlán y Altata en las que prohibían vender fentanilo en su territorio. La DEA salió a desmentirlo: calificó la campaña como una operación de relaciones públicas de los propios hijos del Chapo para mitigar la presión internacional.

El poder de Iván Archivaldo volvió a quedar expuesto tres años después. El 5 de enero de 2023, fuerzas federales recapturaron a Ovidio Guzmán en Culiacán, en un operativo que desató una nueva ola de violencia en la ciudad: bloqueos, quema de vehículos, ataques contra instalaciones militares y enfrentamientos entre sicarios y fuerzas de seguridad. El episodio, conocido como el “Culiacanazo 2.0”, volvió a mostrar la capacidad de respuesta armada de Los Chapitos y la importancia de Iván Archivaldo dentro de la estructura.

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La traición que fracturó el cártel y cambió todo

Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, capturados el 25 de julio de 2025. (REUTERS)

El 25 de julio de 2024 marcó el antes y el después de Los Chapitos. Ese día, Joaquín Guzmán López —medio hermano de Iván Archivaldo— atrajo a Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y padrino de Joaquín, a una reunión en las afueras de Culiacán bajo el pretexto de mediar un conflicto político. Lo subió a un avión privado con destino a Nuevo México, donde agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional lo esperaban en la pista.

Zambada alegó secuestro. Joaquín se declaró culpable en diciembre de 2025, reconociendo su participación en el operativo. A cambio, negoció una sentencia reducida y 17 miembros de la familia Guzmán, incluida la madre de Ovidio y Joaquín, cruzaron a territorio estadounidense bajo custodia oficial.

La entrega del Mayo detonó una guerra interna que lleva ya más de 700 días activa en Sinaloa. El Cártel de Sinaloa se fracturó en dos facciones: Los Chapitos y La Mayiza, liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, hijo del Mayo.

De enemigos a aliados

Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho dio apoyo económico y operativo con sicarios a Los Chapitos antes de morir Foatoarte: Jesús Avilés Infobae México

Con La Mayiza avanzando en territorio sinaloense, Los Chapitos buscaron refuerzos donde menos se esperaba. El mismo hombre que en 2016 ordenó secuestrarlos para matarlos se convirtió en su principal aliado externo.

Según la información, Jesús Alfredo Guzmán Salazar vivió durante semanas en una propiedad de El Mencho en Jalisco, sin escoltas propias y bajo resguardo de hombres del CJNG, como garantía de las negociaciones entre ambas organizaciones.

El acuerdo se selló en una reunión secreta en un rancho de Pachecos, Nayarit. El CJNG se comprometía a desalojar a La Mayiza de Zacatecas, Nayarit y Chiapas; Los Chapitos consolidarían Sinaloa, Durango, Sonora y Chihuahua. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó públicamente esta alianza en junio de 2026, así como documentos de seguridad del gobierno de EEUU.

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, explicó en su momento la lógica del acuerdo en entrevista con Infobae México: “El Mencho es un narcotraficante muy astuto, muy inteligente. Él sabe que es mejor para su cártel si se van debilitando Los Mayos, pero también Los Chapitos que quedan, porque entonces él podía tomar control de todo”.

El Mencho y El Jardinero.

Pero el escenario cambió de manera drástica meses después. El Mencho fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, mientras que El Jardinero, señalado como uno de los negociadores del pacto, fue capturado por la Armada en Nayarit el 27 de abril. En círculos de inteligencia también surgió la hipótesis de que los propios Chapitos pudieron haber entregado la ubicación de éstos, siguiendo un patrón similar al de la entrega de “El Mayo”, aunque esto no ha sido demostrado.

La muerte de El Mencho y la captura de El Jardinero dejaron a Los Chapitos sin dos de las figuras que habían sido clave para articular el acuerdo con el CJNG, pero no necesariamente significaron el fin de la alianza. La estructura y los alcances del pacto posterior a esos golpes permanecen en un terreno mucho menos claro, mientras la guerra contra La Mayiza continúa.

Operadores caídos y una estructura en colapso

El debilitamiento de Los Chapitos tiene nombre y apellido. En menos de dos años, casi una decena de figuras del círculo de seguridad de Iván Archivaldo han caído.

El desplome del círculo de seguridad de Los Chapitos: la historia de sus siete jefes abatidos o capturados. (Infobae)

El primero cayó antes de la fractura del Cártel de Sinaloa: fue Néstor Isidro Pérez Salas alias El Nini, jefe máximo del aparato armado, detenido en noviembre de 2023 en Culiacán y extraditado a Estados Unidos, donde su proceso se lleva en total hermetismo. La DEA ofrecía 3,000,000 de dólares por su captura.

Ya durante la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza vinieron las caídas de Fernando Pérez Medina, alias El Piyi, arrestado en septiembre de 2024; Juan Luis Castro Morales, alias El Gavilán, abatido en enero de 2025; Kevin Alonso Gil Acosta, alias El 200, secretario personal de Iván Archivaldo, y Luis Alfonso López Reátiga, alias El Toner, ambos detenidos en febrero de 2025.

Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris, jefe de seguridad, fue abatido por Fuerzas Especiales del Ejército en Navolato en mayo de 2025. Óscar Noé Medina González, alias El Panu, con recompensa de 4,000,000 de dólares, fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en el restaurante Luaú de la Zona Rosa de la Ciudad de México.

En 2026 los golpes han continuado: Gabriel Nicolás Martínez Larios, alias El Gabito, operador regional en el sur de Sinaloa, fue detenido el 1 de junio en Mazatlán; Cristhian Guadalupe Pérez Pérez, alias El Texas, jefe de plaza en Culiacán y hombre cercano a Iván Archivaldo, fue abatido el 7 de julio por militares tras atrincherarse en un departamento; mientras que Adrián Antonio Pérez Avendaño, alias El 20, que controlaba seis municipios del sur de Sinaloa para Los Chapitos, fue detenido el 28 de julio en Villa Unión por un operativo conjunto de Sedena, Guardia Nacional, Marina y FGR.

Las últimas pistas de su paradero

Supuestas nuevas imágenes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. (X/@crux1469)

El debilitamiento territorial de Los Chapitos también quedó expuesto en mayo de 2026. Según el periodista José Luis Montenegro en su podcast Narcomundo, Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro —líder del Cártel de Guasave y aliado de La Mayiza— dio un ultimátum de 48 horas a Los Chapitos para salir de Baja California Sur, donde presuntamente se encontraban escondidos. Según el relato, Iván Archivaldo tomó esa misma noche un avión privado desde San José del Cabo, uno de sus escondites predilectos, hacia Guadalajara.

El 13 de agosto de 2026, dos días antes de su cumpleaños, apareció en Culiacán una narcomanta atribuida a Iván Archivaldo en la que exige a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional detener a Los Mayos.

Ese mismo día, la Secretaría de Marina desplegó más de 1,700 elementos en Mazatlán bajo la Operación Sable, en respuesta al repunte de violencia atribuido a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos por el control del puerto.

Sus medios hermanos cooperan y EEUU ataca la narcopolítica

La ilustración conceptual representa un expediente judicial de EE.UU. contra Los Chapitos, implicando al gobernador Rubén Rocha Moya y una red de funcionarios, en un caso de crimen organizado con alcance internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras Iván Archivaldo cumple años en la clandestinidad, sus medios hermanos avanzan en sus procesos judiciales. Ovidio se declaró culpable en julio de 2025, acordó pagar 80,000,000 de dólares y coopera con el Departamento de Justicia. Su audiencia de sentencia, diferida en siete ocasiones, está programada para el 28 de octubre de 2026.

Joaquín firmó su acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2025. Lo que ambos aporten en sus testimonios podría acelerar las acciones contra los dos hermanos que siguen prófugos.

El valor de Los Chapitos para Estados Unidos, señalan analistas, ya no está únicamente en el narcotráfico. En abril de 2026 EEUU publicó las acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya —acusado por el Distrito Sur de Nueva York de permitir que Los Chapitos operaran con impunidad a cambio de apoyo electoral en 2021. Las acusaciones incluyen a nueve funcionarios más.

De los 38 acusados en el expediente contra Los Chapitos desde abril de 2023, seis están muertos, 12 bajo custodia estadounidense y el resto prófugos. En la cúspide del expediente, sin haber sido capturados, permanecen Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

A inicios de julio de 2026, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó en redes sociales una advertencia directa dirigida a los dos hermanos que siguen prófugos: “Dos menos, faltan dos más”.

Según información del periodista Arturo Ángel, el aumento de recompensa de EEUU por la cabeza de los dos Chapitos que siguen en libertad es inminente.