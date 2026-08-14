Fiscalía del Edomex investiga la muerte de 12 perros encontrados en Naucalpan: Alcalde señala que pudieron ser usados en peleas clandestinas

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex peleas clandestinas (especial)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo de entre 11 y 12 perros muertos dentro de bolsas de plástico en una zona serrana del barrio La Hiedra, en el poblado de Santiago Tepatlaxco, municipio de Naucalpan.

El descubrimiento ocurrió durante un rastreo realizado por personal de la Fiscalía, luego de que en redes sociales circularan imágenes y reportes vecinales sobre el abandono de los cuerpos de los animales en esta comunidad.

De acuerdo con información de la FGJEM, los restos fueron localizados durante la tarde de este jueves a una profundidad de al menos 20 metros. Los cuerpos de los caninos se encontraban dentro de bolsas negras, por lo que el sitio fue asegurado para preservar los indicios y realizar las investigaciones correspondientes.

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FGJEM abre investigación por maltrato animal

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex (especial)

La Fiscalía mexiquense informó que inició de oficio una carpeta de investigación debido a que, no existía una denuncia formal ni una noticia criminal relacionada con el hallazgo.

Tras conocer los reportes difundidos en redes sociales por habitantes de Santiago Tepatlaxco, la institución desplegó personal de investigación para ubicar el punto señalado y verificar la existencia de los restos.

Pasadas las 17:00 horas de este jueves, los agentes localizaron finalmente el sitio donde fueron abandonados los animales.

El lugar fue acordonado con cintas de seguridad con la leyenda “Prohibido el paso”, mientras personal especializado comenzó con la recopilación de indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.

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A las labores de seguridad e investigación también se incorporaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Vecinos alertaron por malos olores

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El caso comenzó a hacerse público desde el pasado domingo 9 de agosto, cuando vecinos de Santiago Tepatlaxco encontraron los cadáveres y después difundieron las imágenes en redes sobre la presencia de varios perros muertos en una zona de difícil acceso.

En las publicaciones, habitantes de la comunidad también alertaron sobre los malos olores provenientes del lugar y señalaron la posibilidad de que los restos representaran un foco de infección para la población.

Ante la difusión de las imágenes y la preocupación expresada por los vecinos, la FGJEM decidió realizar un rastreo en campo para corroborar los hechos.

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La localización de los cuerpos permitió confirmar la existencia del punto señalado y dio paso a las diligencias ministeriales para determinar qué ocurrió con los animales.

Realizan peritajes para determinar número de animales

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La FGJEM informó que personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos animales encontrados en la zona serrana de Naucalpan.

La dependencia señaló que se realizarán los peritajes necesarios para establecer con precisión cuántos seres sintientes fueron localizados y a qué especies corresponden.

También se buscará obtener información que permita determinar las circunstancias en las que murieron y la forma en que fueron trasladados y abandonados en el sitio.

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Mientras el alcalde morenista, Isaac Montoya dijo a Imagen Televisión que, “se hallaron cuerpos en bolsas, al parecer, el trasfondo apunta a un caso de peleas clandestinas por las características de los perros encontrados”.

La investigación permanece abierta y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades por el probable delito de maltrato animal en Naucalpan.

El hallazgo generó preocupación entre habitantes de Santiago Tepatlaxco, quienes previamente habían solicitado atención de las autoridades ante la presencia de los cuerpos y los posibles riesgos sanitarios derivados de su abandono.