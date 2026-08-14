México
Agregar Infobae enGoogle

Fiscalía del Edomex investiga la muerte de 12 perros encontrados en Naucalpan: Alcalde señala que pudieron ser usados en peleas clandestinas

Los restos de los canes fueron abandonados en una zona serrana de Santiago Tepatlaxco

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex peleas clandestinas
Maltrato animal perros Naucalpan Edomex peleas clandestinas (especial)
Guardar

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el hallazgo de entre 11 y 12 perros muertos dentro de bolsas de plástico en una zona serrana del barrio La Hiedra, en el poblado de Santiago Tepatlaxco, municipio de Naucalpan.

El descubrimiento ocurrió durante un rastreo realizado por personal de la Fiscalía, luego de que en redes sociales circularan imágenes y reportes vecinales sobre el abandono de los cuerpos de los animales en esta comunidad.

De acuerdo con información de la FGJEM, los restos fueron localizados durante la tarde de este jueves a una profundidad de al menos 20 metros. Los cuerpos de los caninos se encontraban dentro de bolsas negras, por lo que el sitio fue asegurado para preservar los indicios y realizar las investigaciones correspondientes.

PUBLICIDAD

FGJEM abre investigación por maltrato animal

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex
Maltrato animal perros Naucalpan Edomex (especial)

La Fiscalía mexiquense informó que inició de oficio una carpeta de investigación debido a que, no existía una denuncia formal ni una noticia criminal relacionada con el hallazgo.

Tras conocer los reportes difundidos en redes sociales por habitantes de Santiago Tepatlaxco, la institución desplegó personal de investigación para ubicar el punto señalado y verificar la existencia de los restos.

Pasadas las 17:00 horas de este jueves, los agentes localizaron finalmente el sitio donde fueron abandonados los animales.

El lugar fue acordonado con cintas de seguridad con la leyenda “Prohibido el paso”, mientras personal especializado comenzó con la recopilación de indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de los hechos.

PUBLICIDAD

A las labores de seguridad e investigación también se incorporaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

Vecinos alertaron por malos olores

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex
Maltrato animal perros Naucalpan Edomex (especial)

El caso comenzó a hacerse público desde el pasado domingo 9 de agosto, cuando vecinos de Santiago Tepatlaxco encontraron los cadáveres y después difundieron las imágenes en redes sobre la presencia de varios perros muertos en una zona de difícil acceso.

En las publicaciones, habitantes de la comunidad también alertaron sobre los malos olores provenientes del lugar y señalaron la posibilidad de que los restos representaran un foco de infección para la población.

Ante la difusión de las imágenes y la preocupación expresada por los vecinos, la FGJEM decidió realizar un rastreo en campo para corroborar los hechos.

La localización de los cuerpos permitió confirmar la existencia del punto señalado y dio paso a las diligencias ministeriales para determinar qué ocurrió con los animales.

Realizan peritajes para determinar número de animales

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex
Maltrato animal perros Naucalpan Edomex (especial)

La FGJEM informó que personal de Servicios Periciales llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos animales encontrados en la zona serrana de Naucalpan.

La dependencia señaló que se realizarán los peritajes necesarios para establecer con precisión cuántos seres sintientes fueron localizados y a qué especies corresponden.

También se buscará obtener información que permita determinar las circunstancias en las que murieron y la forma en que fueron trasladados y abandonados en el sitio.

Mientras el alcalde morenista, Isaac Montoya dijo a Imagen Televisión que, “se hallaron cuerpos en bolsas, al parecer, el trasfondo apunta a un caso de peleas clandestinas por las características de los perros encontrados”.

La investigación permanece abierta y será la autoridad ministerial la encargada de determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades por el probable delito de maltrato animal en Naucalpan.

El hallazgo generó preocupación entre habitantes de Santiago Tepatlaxco, quienes previamente habían solicitado atención de las autoridades ante la presencia de los cuerpos y los posibles riesgos sanitarios derivados de su abandono.

Temas Relacionados

NaucalpanMaltrato AnimalSantiago TepatlaxcoEdomexFGJEMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alito Moreno celebra revocación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: “¡Vas a caer, pinche narcojunior!”

El dirigente del PRI afirmó que AMLO también tendrá que rendir cuentas por los señalamientos que existan sobre posibles pactos con los cárteles del crimen organizado

Alito Moreno celebra revocación de visa a Andrés Manuel López Beltrán: “¡Vas a caer, pinche narcojunior!”

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

La influencer publicó en Instagram un video del momento en el que recibe el anillo de compromiso de parte de su pareja

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

Cristian Daniel “N” es vinculado a proceso por robo y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza

El robo de pasajeros fue en la autopista México-Puebla, el detenido permanecerá en prisión preventiva

Cristian Daniel “N” es vinculado a proceso por robo y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza

EEUU le quita su visa a Andy López Beltrán: el hijo de AMLO envía carta a Trump

El hijo del expresidente AMLO sostiene que no hay ninguna prueba en su contra acerca de algún acto inmoral o delictivo

EEUU le quita su visa a Andy López Beltrán: el hijo de AMLO envía carta a Trump

Tris: todos los números ganadores de hoy 13 de agosto

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Tris: todos los números ganadores de hoy 13 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

En tres cateos, autoridades aseguraron más de 2 mil dosis de droga en Michoacán: hay 10 detenidos en total

Detienen a comandante de la Policía Municipal de Pánuco por presuntos vínculos con un grupo delictivo

Ricardo Thompson obtiene amparo que frena apertura a juicio oral por huachicol fiscal

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Charito Ruiz anuncia su compromiso a 3 años de su divorcio de Ernesto D’Alessio: ¿quién es su prometido?

Fans acusan a Yahir de no tolerar a Luis Chaparro en La Casa de los Famosos México, esta sería la razón

Cristian Castro lanza rock prehispánico tras su graduación de la prepa y polémica por pase UNAM

Fabio Colonna nos habla de “Retrato de una obsesión”, su nuevo corto que mezcla el horror cósmico y el body horror, junto a Hugo Stiglitz

DEPORTES

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Santiago Giménez podría jugar con Fidalgo: Real Betis tendría interés

Isaac “Pitbull” Pitbull Cruz confiesa qué lo llevó a ser parte del Canelo Team

Jorge Álvarez Máynez exige el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX: solicitó investigación

TUDN suma otra baja después de polémica de Valeria Marín y Marc Crosas

Cruz Azul pierde 2-1 contra Chicago Fire en los últimos minutos y se va eliminado de la Leagues Cup