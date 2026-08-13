Hallan 12 perros muertos en camino de Naucalpan: vecinos piden a las autoridades una investigación

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex (especial)

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Vecinos del Barrio La Lomita, en la comunidad de Santiago Tepatlaxco, Naucalpan, denunciaron el hallazgo de 12 perros sin vida en un camino que conduce hacia la zona de El Tenguillo, específicamente en el paraje conocido como “Tierra Blanca”.

El descubrimiento generó preocupación e indignación entre habitantes de la comunidad, quienes señalaron que los cuerpos de los animales aparentemente fueron abandonados en este punto, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para determinar qué ocurrió y establecer quién pudo haberlos dejado en el lugar.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, la presencia de los cadáveres de los perros representa una situación que debe ser atendida de manera inmediata, tanto por el posible caso de maltrato o abandono animal como por las condiciones sanitarias que podrían generarse si los cuerpos permanecen durante más tiempo en la zona.

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Vecinos piden investigar la muerte de los perros

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex (especial)

Los habitantes de Santiago Tepatlaxco hicieron un llamado a las autoridades municipales y competentes en materia de protección animal para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine la causa de muerte de los animales.

La principal preocupación de los vecinos es conocer si los perros murieron por alguna circunstancia natural o si fueron víctimas de algún acto de maltrato, envenenamiento u otra forma de violencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente la causa de muerte.

Los habitantes también pidieron que se lleve a cabo el retiro de los cuerpos y que éstos reciban un manejo adecuado, debido a que se encuentran en un espacio de tránsito utilizado por habitantes de la comunidad.

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La situación ha provocado inquietud entre quienes viven en las inmediaciones, particularmente ante la posibilidad de que los cuerpos permanezcan expuestos y puedan convertirse en un foco de contaminación o atraer a otros animales.

Piden entregar pruebas para identificar a responsables

Maltrato animal perros Naucalpan Edomex (especial)

Ante el hallazgo, vecinos solicitaron la colaboración de la población para reunir información que permita esclarecer lo ocurrido.

Indicaron que cualquier persona que tenga fotografías, videos, testimonios o algún otro dato relacionado con el abandono de los perros puede aportar esa información a las autoridades correspondientes, con el objetivo de identificar a quienes pudieran estar involucrados.

Los habitantes consideraron que contar con evidencia podría ayudar a establecer cuándo fueron abandonados los animales, de dónde provenían y cuáles fueron las circunstancias que provocaron su muerte.

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Asimismo, pidieron evitar que el caso quede sin investigar y demandaron que, en caso de confirmarse algún acto de crueldad o maltrato animal, se proceda conforme a la legislación vigente.

Exigen atención sanitaria en “Tierra Blanca”

Además de esclarecer la muerte de los perros, los vecinos solicitaron que se atienda de manera inmediata la zona de “Tierra Blanca” para retirar los cuerpos y evitar posibles riesgos para la población.

El llamado ocurre en medio de la preocupación de habitantes por las condiciones en las que fueron encontrados los animales, por lo que consideraron necesario que personal especializado determine la forma adecuada de realizar el levantamiento y disposición de los restos.

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Hasta el momento, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar oficialmente las causas de muerte de los perros y, en su caso, deslindar responsabilidades, sin embargo, no se han pronunciado por este caso las autoridades municipales.

Mientras tanto, vecinos del Barrio La Lomita insistieron en la necesidad de investigar el caso y pidieron a quienes tengan información que la proporcionen para contribuir al esclarecimiento del hallazgo.