Sismos en Venezuela y Colombia reavivan la alerta en México tras los temblores registrados en los últimos días

Sismo en Colombia (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Guardar

La reciente sucesión de terremotos en Sudamérica ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar la cultura de la prevención y la seguridad estructural en las zonas vulnerables.

Estos movimientos telúricos ocurridos en Venezuela de magnitud 7.2 y 7.5, así como el temblor en Colombia de magnitud 7.4, sirven como recordatorio de que, aunque la predicción exacta de estos fenómenos sigue fuera del alcance científico, la preparación y la infraestructura adecuada pueden marcar la diferencia, según explicó Carlos Valdés González, del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Ambos ilustran la diversidad de escenarios que pueden presentarse incluso en regiones geográficamente cercanas. Por lo que el especialista, recalcó que los dos episodios demuestran la imposibilidad de anticipar la fecha de un terremoto, pero también subrayan la importancia de estar listos para mitigar sus daños.

PUBLICIDAD

El caso colombiano del 10 de agosto se asocia a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, mientras que los eventos de Venezuela se relacionan con la dinámica de la placa sudamericana y la del Caribe.

Características y diferencias entre los recientes sismos

El movimiento sísmico en Colombia fue provocado por el contacto entre placas bajo el continente, a una profundidad de 103 km. Este factor permitió que el temblor se sintiera en una amplia extensión, aunque con menor duración y escasas réplicas, de acuerdo con Valdés González. Por el contrario, los terremotos del 24 de junio en Venezuela se registraron a solo 10 km de profundidad, generando ondas superficiales y provocando sacudidas más intensas en las zonas próximas al epicentro.

PUBLICIDAD

La proximidad entre ambos países podría sugerir una conexión entre los eventos, pero el investigador del IGf aclaró que no existe tal vínculo. “Son independientes”, puntualizó, desechando la idea de una secuencia compartida. El fenómeno denominado “doblete sísmico”, como el ocurrido en territorio venezolano, tampoco es exclusivo de esa nación. México ha vivido experiencias similares, como en Ometepec, Guerrero, en 1982.

Este evento resultó especialmente dañino porque los dos temblores se sucedieron en cuestión de segundos, prolongando la vibración del terreno y sometiendo a los edificios a exigencias estructurales extremas.

Una infografía detalla los contrastes de sismos en Colombia y Venezuela, sus efectos y el origen, junto con estrategias de prevención sísmica y preparación estructural en la región latinoamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos pendientes para México

En el contexto nacional, el académico mencionó la persistente preocupación por la llamada “brecha sísmica de Guerrero”, una zona donde no se han registrado grandes terremotos en más de un siglo. Para este riesgo latente, México cuenta con el Sistema de Alerta Sísmica, capaz de ofrecer segundos valiosos de advertencia, aunque la ciencia aún no puede determinar el momento exacto del próximo gran sismo.

PUBLICIDAD

La verdadera enseñanza que dejan los recientes eventos en Sudamérica radica en el comportamiento de las edificaciones, así como la utilidad de los videos obtenidos durante los temblores para estudiar las fallas estructurales y verificar el cumplimiento de las normas de construcción.

En nuestro país, las normas de edificación se modificaron tras el sismo de 1985, pero no pueden aplicarse de forma retroactiva. Por ello, miles de inmuebles anteriores requieren revisiones periódicas, ya que factores como el tiempo, el clima y el tránsito diario deterioran los materiales y reducen la capacidad de resistencia ante futuras actividades telúricas.

Además, Valdés González se refirió a los enjambres sísmicos que han inquietado a habitantes de la capital en los últimos años. Explicó que estos consisten en series de pequeños movimientos sin un temblor principal, y aunque su frecuencia ha disminuido en zonas como Mixcoac y Plateros, es probable que regresen.

PUBLICIDAD

Cada septiembre, México realiza un simulacro nacional que fortalece la cultura de la prevención. El ejercicio de este año simulará un sismo con epicentro en Tehuacán, Puebla, por lo que, se recomienda a las familias crear sus propios planes, identificar espacios seguros y mantener una mochila de emergencia.