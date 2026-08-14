PAN ve dilema para Sheinbaum en revocación de visa a Andy López Beltrán: “Gobernar o encubrir al hijo de AMLO”

El comunicado del PAN sostiene que la presidenta Claudia Sheinbaum debe decidir si su gobierno va a “gobernar México o administrar el encubrimiento del clan López Beltrán”.

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La revocación de la visa a Andrés Manuel López Beltrán coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum ante un dilema político que pone a prueba la postura de su gobierno frente a acusaciones de corrupción y presunto encubrimiento al hijo de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así lo consideró el Partido Acción Nacional (PAN) a través de un comunicado.

La revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán ocurre tras una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos del hijo del expresidente con operaciones de contrabando de combustibles y posibles delitos financieros.

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Autoridades estadounidenses determinaron restringir su ingreso al país luego de detectar movimientos inusuales y testimonios que lo relacionan con una red de tráfico de influencias y operaciones irregulares en aduanas mexicanas.

En ese contexto, a través de un comunicado, el PAN sostuvo que la decisión tomada por Estados Unidos exhibe una red de intereses y complicidades en torno al círculo cercano del exmandatario, y exige una respuesta firme tanto de la presidencia como de las instituciones de justicia mexicanas.

El tema se agrava por la posibilidad de que la revocación sea apenas el inicio de una serie de investigaciones que podrían alcanzar a altos funcionarios y empresarios vinculados con la administración anterior. “Todos los caminos llevan a Andy”, sentencia el PAN, al exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) cite de inmediato a López Beltrán y aclare sus presuntos vínculos con el contrabando de combustibles, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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PAN coloca a Sheinbaum ante una disyuntiva

El comunicado del PAN sostiene que la presidenta Claudia Sheinbaum debe decidir si su gobierno va a “gobernar México o administrar el encubrimiento del clan López Beltrán”. En el mismo documento, el partido demandó que Sheinbaum informe con claridad qué sabe sobre la revocación de la visa, si recibió información oficial de Estados Unidos y por qué las instituciones mexicanas no han iniciado una investigación en contra del hijo del expresidente.

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“Claudia Sheinbaum también tiene que responder. Debe informar qué sabe su gobierno sobre la revocación de la visa, si recibió información de Estados Unidos y por qué las instituciones mexicanas se han negado a investigar seriamente al hijo del expresidente. La presidenta debe decidir si gobierna México o administra el encubrimiento del clan López Beltrán”, reclama el PAN en su posicionamiento.

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La exigencia incluye una investigación integral sobre el origen de la riqueza de López Beltrán, su relación con empresarios beneficiados durante el sexenio de su padre y la publicación íntegra de la notificación recibida por la autoridad migratoria estadounidense. El partido advierte que “no puede pedir el voto, buscar una diputación y pretender esconderse detrás del victimismo”.

Estados Unidos retira visa a López Beltrán

El 14 de agosto de 2026, fuentes oficiales confirmaron que el gobierno de Estados Unidos retiró la visa a Andy López Beltrán por presuntos vínculos con actividades ilícitas y una red de corrupción relacionada con el contrabando de combustibles. La decisión no fue resultado de acciones de la oposición mexicana ni de presiones mediáticas, sino de una determinación directa de la administración estadounidense luego de una investigación de varios meses que incluyó el cateo de oficinas de empresas asociadas al entorno de López Beltrán en Houston. El propio Andy López Beltrán reconoció públicamente la revocación.

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Entre los elementos considerados por las autoridades norteamericanas figura el testimonio de un colaborador en una carpeta de investigación de la FGR, que señala que bastaba mencionar que un cargamento era “un tema de Andy” para intentar detener revisiones federales, lo que evidencia el nivel de influencia de López Beltrán en operaciones aduanales durante el sexenio de su padre.

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Además, se documentó la participación de Jorge Amilcar Olán, amigo personal de López Beltrán, en contratos, obras públicas y negocios energéticos vinculados a gobiernos de Morena. Empresas como Portacelis Gas and Oil e Ikon Midstream figuran entre los investigados por presunto contrabando de combustibles y posibles nexos con organizaciones criminales, de acuerdo con los expedientes ministeriales.

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Exigencias y advertencias del PAN

El PAN demanda que la Unidad de Inteligencia Financiera rastree las cuentas, transferencias y contratos de López Beltrán y su círculo cercano. El partido señala que no serán suficientes carpetas de investigación enterradas ni fiscales obedeciendo órdenes políticas, y advierte que cualquier intento de utilizar una curul o el fuero constitucional como refugio frente a las investigaciones será inaceptable para la sociedad mexicana.

La organización opositora sostiene que la revocación de la visa “puede ser apenas la punta del iceberg” de una investigación mayor que alcance a la dirigencia de Morena y reitera: “La pregunta es cuánto tiempo más podrá el gobierno seguir encubriéndolas”.

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