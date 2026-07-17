Asalto a autobús en la autopista México-Puebla deja un joven muerto: se habría resistido al robo

Asalto en transporte público sobre la autopista México-Puebla, deja una persona muerta (especial)

Un joven de aproximadamente 25 años de edad fue asesinado la noche de este jueves al presuntamente resistirse a un asalto dentro de un autobús de pasajeros que circulaba sobre la autopista México-Puebla.

Este hecho volvió a poner en evidencia la inseguridad que enfrentan diariamente los usuarios del transporte público en esta importante vía de comunicación entre la Ciudad de México y el Estado de México.

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De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el kilómetro 22.7 de la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10 Sur, en el municipio de Chalco, cuando la unidad de la empresa Troncal S.A. de C.V., que cubría la ruta San Rafael-Tlalmanalco, fue abordada por presuntos delincuentes con la intención de despojar de sus pertenencias a los pasajeros.

Joven habría intentado resistirse al asalto

Las versiones preliminares señalan que durante el atraco uno de los pasajeros, identificado únicamente como un joven de 25 años, presuntamente opuso resistencia al robo, situación que derivó en que uno de los asaltantes le disparara en al menos una ocasión.

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Tras la agresión, el joven quedó gravemente herido dentro del autobús, mientras que los responsables descendieron de la unidad y escaparon antes de que las autoridades pudieran intervenir.

El cuerpo del hombre quedó tirado en el piso de la unidad de pasajeros.

Se confirmó el fallecimiento

Así quedó el cuerpo del joven tras resistirse al asalto (especial)

Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes revisaron a la víctima; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones provocadas por el impacto de arma de fuego.

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Los pasajeros fueron desalojados del autobús para permitir las labores de las autoridades, mientras que la zona fue acordonada para preservar los indicios y facilitar el trabajo del personal ministerial.

El cuerpo permaneció dentro de la unidad hasta la llegada de peritos y agentes de investigación, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

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Fiscalía inició las investigaciones

La Fiscalía mexiquense inició las indagatorias correspondientes por este homicidio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) competente realizó el levantamiento del cuerpo y abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Como parte de las indagatorias, las autoridades buscan obtener las declaraciones de los pasajeros y del conductor del autobús, además de revisar las cámaras de videovigilancia instaladas en la autopista y en los puntos cercanos para identificar a los responsables del crimen.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Inseguridad persiste en el transporte público

Una mano sostiene una vaina de bala de color dorado, mostrando sus detalles. Posteriormente, la cámara enfoca una superficie blanca donde se observa un orificio irregular de tono oscuro, derivado de un asalto a pasajeros en avenida Gustavo Baz en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Edomex, ocurrido en abril del 2026

El asesinato del joven ocurre en medio de los constantes reportes de robos con violencia en unidades de transporte público que circulan por la autopista México-Puebla, una de las carreteras con mayor afluencia vehicular del país.

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Usuarios de distintas rutas han denunciado en repetidas ocasiones que grupos delictivos aprovechan los trayectos para abordar autobuses y combis, despojando de dinero, teléfonos celulares y objetos de valor a los pasajeros, en algunos casos utilizando armas de fuego para intimidarlos.

Especialistas en seguridad han señalado que este tipo de delitos suele concentrarse en tramos donde los delincuentes pueden abordar y descender rápidamente de las unidades, dificultando su localización.

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Autoridades buscan a los responsables

Tras el homicidio, corporaciones de seguridad implementaron recorridos en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos responsables; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se reportaban capturas.

El caso ha generado indignación entre usuarios del transporte público, quienes nuevamente exigieron mayores operativos de vigilancia en la autopista México-Puebla y en las rutas de pasajeros que diariamente trasladan a miles de personas entre el Edomex y la CDMX, con el propósito de prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar condiciones de seguridad para los viajeros.

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