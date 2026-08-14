México registra su nivel más bajo de homicidios dolosos: Gabinete de Seguridad presume 20 casos registrados en todo el país

Elementos de seguridad resguardan la vivienda en la colonia Antonio Cárdenas, Saltillo, donde ocurrió un ataque y el asesinato de tres personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gabinete de Seguridad informó que el 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos en México, la cifra diaria más baja de la actual administración y del periodo con registro disponible, un dato que quedó por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 casos y que se sumó a la reducción de 51% en el promedio diario desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Ese día, 21 entidades no reportaron homicidios dolosos. En esa lista estuvieron Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

El gobierno también informó este martes que el promedio diario de homicidios dolosos bajó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026. La disminución correspondió a 22 meses de la actual administración.

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Durante su conferencia matutina, la presidenta sostuvo: “En 22 meses la reducción del homicidio doloso es la mitad de cuando recibimos”. La información presentada por el Gabinete de Seguridad incluyó cifras consolidadas de incidencia delictiva hasta el 31 de julio de 2026.

Julio de 2026 marcó el nivel mensual más bajo en 22 meses

La titular del SESNSP, Marcela Figueroa, señaló que los 42.5 homicidios diarios de julio representaron 44 asesinatos menos al día frente al arranque de la administración, el 1 de octubre de 2024. También afirmó que se trató del nivel mensual más bajo de los últimos 22 meses.

Figueroa añadió que julio de 2026 tuvo el menor promedio diario de homicidios para ese mes desde 2015. Entre enero y julio, el indicador se ubicó en 48.6 asesinatos diarios, el nivel más bajo para los primeros siete meses de un año desde 2016.

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La funcionaria detalló que siete de las 32 entidades concentraron el 49% de los homicidios registrados entre enero y julio. Fueron Guanajuato con 8.6%, Baja California con 8.2%, Chihuahua con 8.1%, Sinaloa con 7.1%, Estado de México con 6%, Guerrero con 5.6% y Morelos con 5.5%.

El reporte oficial también indicó que 30 estados redujeron su promedio diario de asesinatos en los primeros siete meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Esa caída se observó aun cuando casi la mitad de los casos se concentraron en siete entidades.

Guanajuato reportó una baja de 76% desde febrero de 2025

Entre los descensos estatales, el gobierno destacó el caso de Guanajuato, donde el promedio diario se redujo 76% desde febrero de 2025. El indicador pasó de 12.7 homicidios a 3.1 en julio pasado.

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En Guerrero, la disminución fue de 61% desde septiembre de 2024. En el Estado de México la baja reportada fue de 59%, mientras que en Baja California se ubicó en 48%.

El informe también incluyó a Sinaloa, estado que enfrentó desde septiembre de 2024 una pugna entre facciones del narcotráfico. Ahí los homicidios bajaron 52% desde el máximo de 6.9 asesinatos diarios registrado en junio de 2025 hasta 3.3 en julio de 2026.

Además del dato diario de 20 víctimas, la jornada del 13 de agosto mostró una dispersión territorial distinta a la de meses previos, con ausencia de homicidios dolosos en 21 entidades. Ese registro contrastó con la concentración observada entre enero y julio en un grupo reducido de estados.

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El Gabinete de Seguridad señaló que mantuvo la coordinación con autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz. Esa estrategia acompañó la tendencia descendente expuesta en las cifras consolidadas al cierre de julio de 2026.

El 13 de agosto se registraron 20 homicidios dolosos , la cifra diaria más baja de la actual administración y del periodo con registro disponible.

El promedio diario nacional bajó 51%: pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026.

Siete estados concentraron 49% de los homicidios entre enero y julio, mientras 30 entidades reportaron reducciones frente al mismo periodo de 2025.

García Harfuch reconoce Operativo Enjambre

El Gabinete de Seguridad mantiene la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz, dijo Omar García Harfuch en su cuenta de X este jueves.

“Desde el Gabinete de Seguridad de México reafirmamos nuestro compromiso por evitar vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Por ello, bajo la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han realizado diversos operativos que han permitido la detención de más de 80 servidores y exservidores públicos.

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Estas acciones forman parte de la política de combate a la corrupción y la impunidad para fortalecer el Estado de derecho".