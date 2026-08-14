¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Se reportan atrasos en la Línea 12

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este viernes 14 de agosto. En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.