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¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de agosto? Se reportan atrasos en la Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este viernes 14 de agosto. En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.

11:16 hsHoy

Usuarios reportan atrasos en la Línea 12 del Metro CDMX, estación Periférico Oriente dirección Mixcoac.

11:01 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este jueves.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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