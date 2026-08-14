Cristian Daniel “N” es vinculado a proceso por robo y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza

Procesan a Cristian N por el asalto y homicidio de estudiante de la FES Zaragoza (especial)

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Cristian Daniel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de robo con la agravante de causar la muerte, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara ante una autoridad judicial elementos que lo relacionan con el homicidio de un estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, cuando dos hombres y una mujer presuntamente abordaron un autobús de transporte público que circulaba por el municipio de Ixtapaluca, simulando ser pasajeros.

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Una vez dentro de la unidad, los presuntos responsables habrían sacado un arma de fuego para amenazar a los usuarios y exigirles la entrega de sus pertenencias.

Estudiante de la FES Zaragoza intentó resistirse al asalto

Detenido asalto transporte público Chalco autopista México-Puebla, muerto Edomex (FGJEM)

Durante el robo, uno de los pasajeros, identificado como estudiante de la FES Zaragoza, habría intentado resistirse al asalto. Según la Fiscalía mexiquense, uno de los hombres que portaba el arma de fuego le disparó, provocándole heridas que le causaron la muerte.

Después de la agresión, los presuntos asaltantes descendieron del autobús a la altura de Ixtapaluca y abordaron un vehículo que presuntamente los esperaba para facilitar su huida.

El caso fue investigado mediante diversas diligencias ministeriales, análisis de videograbaciones y trabajos de inteligencia realizados por la FGJEM, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).

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Las autoridades lograron establecer que los responsables estarían relacionados con un grupo dedicado al robo de transporte de pasajeros en la carretera México-Puebla, donde presuntamente utilizaban un modus operandi similar al registrado en el ataque contra el estudiante.

Cámaras permitieron reconstruir la ruta de los sospechosos

Asalto en transporte público sobre la autopista México-Puebla, deja una persona muerta (especial)

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía realizó un análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en infraestructura estatal. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido realizado por los probables responsables antes y después del robo.

A partir de estos trabajos, los investigadores identificaron el vehículo presuntamente utilizado para escapar del lugar de los hechos y establecieron que era conducido por Cristian Daniel “N”.

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Posteriormente, el sospechoso fue detenido sobre la carretera federal México-Puebla. Durante su captura, las autoridades localizaron en su poder envoltorios que contenían aparentes narcóticos, por lo que también quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Permanecerá en prisión preventiva

Luego de analizar las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, un juez determinó vincular a proceso a Cristian Daniel “N” por su probable participación en los hechos.

La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y determinó que el imputado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía señaló que, en caso de que Cristian Daniel “N” sea declarado culpable, podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión.

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No obstante, las autoridades recordaron que el detenido debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.

La FGJEM informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y detener a todos los posibles participantes en el robo y homicidio ocurrido a bordo del transporte público en Ixtapaluca.

El caso vuelve a poner atención sobre los robos cometidos contra usuarios del transporte público en la carretera México-Puebla, particularmente aquellos en los que los delincuentes utilizan vehículos para facilitar su escape después de abordar las unidades y despojar a los pasajeros de sus pertenencias.

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