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Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán, extorsionaban al sector aguacatero

Las autoridades también aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR detuvieron a 12 personas en operativos simultáneos ejecutados este martes 11 de agosto en Uruapan y Ziracuaretiro. Crédito: Especial
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la FGR detuvieron a 12 personas en operativos simultáneos ejecutados este martes 11 de agosto en Uruapan y Ziracuaretiro. Crédito: Especial
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Las fuerzas federales detuvieron este martes 12 personas en Michoacán, tras ejecutar de manera simultánea 11 órdenes de cateo en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro. Entre los arrestados destaca Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, presuntamente vinculado con una célula de Los Caballeros Templarios que operaba en la región.

El despliegue fue coordinado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. La acción permitió también el aseguramiento de seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

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De acuerdo con el secretario Omar García Harfuch, los detenidos estarían relacionados con extorsiones a productores y comerciantes de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico. La célula presuntamente exigía pagos ilícitos a familias y empresas para permitirles trabajar en la zona.

“Quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”, advirtió el funcionario en su cuenta de X, antes Twitter.

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integrantes de Los Caballeros Templarios, incluido Cristian Maximiliano “N” alias “X1”, fueron detenidos en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán. Crédito: X
integrantes de Los Caballeros Templarios, incluido Cristian Maximiliano “N” alias “X1”, fueron detenidos en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán. Crédito: X

Este operativo surge como resultado de investigaciones desarrolladas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Sheinbaum para resguardar sectores productivos vulnerables.

El plan nacional se enfoca en frenar a las organizaciones que exigen pagos ilegales, siendo el sector aguacatero de Michoacán uno de los principales objetivos de estos delitos por su relevancia económica.

“La célula de Los Caballeros Templarios ya no tiene la fuerza de antes”: Harfuch

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el Secretario afirmó que la célula de Los Caballeros Templarios vinculada con los recientes detenidos en Michoacán “ya no tiene la fuerza de antes”. Señaló que, aunque algunos involucrados fueron integrantes del grupo cuando tenía mayor presencia, actualmente operan como células delictivas fragmentadas.

Dijo que las 12 personas detenidas están directamente relacionadas con la extorsión a productores y transportistas, y que varias de ellas participaron físicamente en el cobro de las extorsiones. Agregó que la investigación se sustentó en carpetas integradas por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República, lo que permitió intervenir 11 domicilios en dos municipios de Michoacán de manera simultánea.

Omar García Harfuch detalla ante la prensa. Crédito: Especial
Omar García Harfuch detalla ante la prensa. Crédito: Especial

García Harfuch indicó que con estas detenciones se ayuda a debilitar la célula delictiva, aunque evitó precisar su nivel de operación actual. Añadió que, además de la célula de “X1”, también han sido detenidos 32 integrantes de la célula del “R1”, en una estrategia que incluye acciones contra otros grupos criminales en la entidad.

Sobre la vigilancia a productores, el funcionario señaló que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener la seguridad de forma permanente, sin fecha de conclusión para la presencia federal en la zona.

Quiénes son Los Caballeros Templarios

Los Caballeros Templarios son un cártel mexicano surgido en Michoacán en marzo de 2011, tras la escisión de La Familia Michoacana. El grupo tomó su nombre de la orden religiosa y militar medieval que protegió a los peregrinos en Tierra Santa durante las Cruzadas, según documenta BBC News Mundo.

Su fundación se atribuye a Nazario Moreno González, conocido como “El Chayo”, líder ideológico del grupo, junto a Servando Gómez Martínez (“La Tuta”), Enrique Plancarte (“El Kike”) y Dionisio Loya Plancarte (“El Tío”), de acuerdo con información de Infobae y el portal de análisis de crimen organizado InSight Crime.

integrantes de Los Caballeros Templarios, incluido Cristian Maximiliano “N” alias “X1”, fueron detenidos en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán. Crédito: X
integrantes de Los Caballeros Templarios, incluido Cristian Maximiliano “N” alias “X1”, fueron detenidos en Uruapan y Ziracuaretiro, Michoacán. Crédito: X

Desde su origen, el grupo buscó diferenciarse de otros cárteles con un discurso pseudorreligioso. El propio “La Tuta” describió a la organización como “una hermandad fundada por un conjunto de leyes y códigos”, según recoge el medio..

El control territorial y la extorsión al campo michoacano

Los Caballeros Templarios extendieron su dominio sobre Michoacán hasta convertirse, en su momento de mayor expansión, en la tercera organización criminal más poderosa del país, según Milenio. El grupo llegó a dictar quién podía o no cosechar aguacates y limones, y fijaba precios de productos básicos en localidades bajo su control, de acuerdo con BBC News Mundo.

La Tierra Caliente, región de enorme potencial económico por su producción de aguacate y limón, fue uno de sus territorios de mayor influencia. Esa presencia en zonas agrícolas explica la continuidad de sus métodos de extorsión contra el sector productor, incluso décadas después de la caída de sus principales líderes.

Sin embargo, varios de los fundadores y líderes del grupo fueron abatidos o capturados entre 2014 y 2017. El propio Nazario Moreno fue dado de baja por las fuerzas de seguridad mexicanas en marzo de 2014, tras haber sido reportado muerto en 2010. En junio de 2017, uno de los últimos presuntos líderes, Ignacio Rentería Andrade, alias “El Cenizo”, fue arrestado en Michoacán, según InSight Crime.

Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad
Policías, Guardia Nacional realizan diversos procedimientos en varios estados para prevnir y atacar la delincuencia Foto: Gabinete de seguridad

A pesar de esos golpes, remanentes del grupo permanecen activos en Michoacán y otras entidades del sur del país. La detención del martes confirma que células vinculadas a Los Caballeros Templarios aún operan en la zona aguacatera, aunque con menor estructura que en su etapa de mayor poder.

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