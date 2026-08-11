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“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial

Una fuente consultada por Infobae señala que Iván Salas Padilla activó contactos en Ixtapaluca y montó una versión falsa para evitar su captura tras un intento de secuestro

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.
“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.
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Un presunto operador de La Familia Michoacana identificado como Iván Salas Padilla, alias “El Gerber”, evadió su detención en la comunidad de San Buenaventura, Ixtapaluca, tras intentar privar ilegalmente de la libertad a una persona. “El Gerber” habría afirmado que la persona involucrada intentaba robar a una menor.

La maniobra, según una fuente consultada por Infobae, habría contado con la complicidad de elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca, mismos que permitieron que el sujeto quedara en libertad pese a que un comando ya lo tenía bajo control. Salas Padilla permanece sin ser detenido y se le atribuye mantener a una mujer en cautiverio según la misma fuente.

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Cómo operó la evasión

El intento de captura ocurrió el martes pasado en San Buenaventura, localidad del municipio de Ixtapaluca ubicada en el oriente del Estado de México, sobre la Carretera Federal México-Puebla.

Según la fuente, el comando ya tenía a Salas Padilla cuando el sujeto activó sus contactos en la Policía Municipal. En ese momento acusó que la persona por la que él iba intentó llevarse a una menor de edad, lo que provocó la intervención de los uniformados y su liberación inmediata.

La acusación resultó ser falsa. De acuerdo con la misma fuente, el propio “Gerber” habría enviado a un familiar con la niña para sostener la versión ante los policías. Una vez comprobado el engaño, las autoridades municipales liberaron al comando. “Una vez comprobado el engaño, las autoridades municipales liberaron al comando”.

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Los vínculos con la Policía Municipal

La fuente mencionó que “El Gerber” habría pagado a uniformados de San Buenaventura, Ixtapaluca y colonias aledañas, lo que explicaría la rapidez con la que los policías intervinieron a su favor y la efectividad de la maniobra de evasión.

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.
“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.

Además, vecinos de San Buenaventura ya habían señalado esta situación. Según testimonios recogidos en la zona, los presuntos vínculos del sujeto con elementos policiales habrían influido en la versión que los uniformados aceptaron como válida durante el incidente.

Secuestro, extorsión y droga en Ixtapaluca

Salas Padilla es señalado como el operador de La Familia Michoacana en una franja que abarca Ixtapaluca, San Buenaventura, Cuatro Vientos y las zonas que la fuente identifica como San Lucas y San Marcos, en el oriente del Estado de México.

La zona de operación atribuida por la fuente a Salas Padilla es desde una zona residencial en San Buenaventura, localidad del municipio de Ixtapaluca ubicada sobre la Carretera Federal México-Puebla, en el oriente del Estado de México. Desde ese punto, su influencia se extendería hacia Cuatro Vientos y las colonias identificadas como San Lucas y San Marcos, en una línea territorial que conecta con municipios de alta incidencia delictiva como Chalco y Chimalhuacán.

La fuente identificó al menos cuatro líneas delictivas relacionadas con “El Gerber”: secuestro, extorsión, invasión de predios y distribución de droga. Además, señaló que Salas Padilla sería buscado por robo con violencia. Al momento en que se consultó a la fuente aseguró que este mismo mantiene a una mujer privada de su libertad. Salas Padilla, según la fuente sería buscado por robo con violencia.

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.
“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial. Especial.

La Familia Michoacana en el Estado de México

La detención fallida de “El Gerber” ocurre en un contexto de expansión documentada de La Familia Michoacana en el Estado de México.

El cuarto informe de gestión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) registra la presencia de esa organización en más de 25 municipios de la entidad, con operaciones concentradas en extorsión, cobro de piso e invasión de propiedades. Municipios como Chalco, Chimalhuacán y La Paz figuran entre los de mayor incidencia delictiva vinculada al grupo.

En la zona oriente, el mapa institucional ubica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia activa en Ixtapaluca y Chalco, lo que convierte esa franja en un territorio de disputa entre organizaciones rivales.

El 9 de agosto pasado, autoridades del Estado de México detuvieron a cinco personas en San Mateo Atenco tras una balacera, dentro de una línea de investigación que apuntaba a una célula vinculada a La Familia Michoacana. Los detenidos enfrentan cargos por extorsión y posesión ilegal de armas.

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