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Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia

La audiencia en El Mante entra a otra jornada tras más de ocho horas, con testimonios pendientes y sin fallo en un expediente abierto desde 2019

Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.
Continúa el juicio contra el padre de Dafne Zapata por abuso sexual tras más de ocho horas de audiencia.
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El juicio oral por presunto abuso sexual agravado contra Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de Dafne Zapata Quintos, continuó este martes 11 de agosto en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de El Mante, Tamaulipas, tras una primera jornada de aproximadamente ocho horas celebrada el lunes. El proceso, abierto en 2019 cuando Dafne tenía seis años, llega a esta etapa sin una sentencia y con varias testimoniales aún pendientes de desahogar.

La madre de la víctima, Alejandra Quintos Martínez, estuvo presente durante toda la jornada del lunes.

Una jornada de ocho horas y más días por venir

La audiencia del lunes arrancó al mediodía en la sala C del CIJ de El Mante con entre dos y tres recesos de entre 10 y 20 minutos. Al concluir, el tribunal fijó la continuación para este martes a las 11:30 horas en el mismo recinto.

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Retrato en blanco y negro de una joven sonriente con brackets. Un recuadro circular muestra a un hombre con una banda negra sobre los ojos
Dafne Zapata sonríe en primer plano y, en un recuadro, su padre es identificado como el principal investigado por feminicidio y abuso sexual. (Facebook / YouTube: Telediario)

La etapa de juicio oral se estima que se extenderá varios días más. Aún faltan por desahogar diversas testimoniales ofrecidas por ambas partes, entre ellas la declaración que la propia Dafne rindió en 2019, cuando tenía seis años, y que forma parte del desahogo probatorio.

El acusado, por segunda vez ante el juez vía Zoom

Pese a una orden expresa del juez de control Eliseo Sánchez Wong de comparecer en persona, Gabriel “N” volvió a conectarse por videollamada durante la jornada del lunes, la segunda ocasión consecutiva en que ignoró esa instrucción.

La defensa, encabezada por el abogado Omar Enrique Fuentes Medina, justificó la ausencia en sala por razones de seguridad. Antes de ingresar al CIJ, el litigante declaró que “el señor Gabriel quería estar presente; sin embargo, por recomendación de nosotros los abogados, atendiendo a las circunstancias particulares que ya conocen de este caso, decidimos que fuera a través de la plataforma Zoom, sobre todo por su propia seguridad”.

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El juez Sánchez Wong no aceptó el argumento y mantuvo la orden de comparecer presencialmente. Advirtió que si el imputado vuelve a incumplirla, podría ser declarado sustraído de la acción de la justicia, lo que habilitaría a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) a solicitar una nueva orden de aprehensión.

La estrategia de la defensa y los tres cambios de abogado

Fuentes Medina adelantó ante los medios la línea que sostendrá en el juicio y que van a “demostrar que las pruebas de la Fiscalía son deficientes”, con testigos y evidencias propias.

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)
Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

El expediente acumula tres cambios de abogado defensor en tan solo cinco diligencias. El juez advirtió que una nueva sustitución podría derivar en que el proceso continúe con un defensor público de oficio.

Siete años de proceso sin sentencia

La carpeta de investigación fue iniciada por Alejandra Quintos cuando Dafne tenía alrededor de seis años. El expediente fue clasificado originalmente como violación equiparada agravada y con el tiempo el delito fue reclasificado como abuso sexual agravado.

A lo largo del proceso, Zapata Enríquez cumplió aproximadamente dos años bajo prisión preventiva, pero recuperó su libertad mediante amparos. Al 11 de agosto de 2026, no existe ninguna sentencia que determine su responsabilidad penal.

El caso recobró visibilidad pública tras el feminicidio de Dafne, ocurrido el 16 de julio de 2026 en la Academia Militarizada Marina Doenitz de Ciudad Madero, según El Financiero. Ambos procesos son formalmente independientes entre sí.

La madre de Dafne mantiene visibles ambas causas

Alejandra Quintos Martínez ha sostenido públicamente su decisión de mantener activos ambos frentes judiciales. En días previos al inicio del juicio oral.

La denuncia por abuso sexual fue presentada cuando Dafne tenía seis años. La adolescente fue asesinada a los 13, antes de que ese primer proceso llegara a una conclusión judicial.

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