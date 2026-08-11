La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

Tras la última gala de eliminación, los habitantes asimilan el resultado. Ximena Herrera se reúne con Mariana Ochoa en “El Exilio”, ambas a la espera de la votación que definirá su futuro. En la casa principal, aumentan las tensiones y críticas contra Moisés Peñaloza por su actitud competitiva.

Este martes concluye el periodo de votación de 48 horas entre Mariana y Ximena para decidir quién regresa a la casa. Además, se mantiene la expectativa sobre Fede Vigevani, ya que circula información sobre su papel como infiltrado y está confirmado que hoy enfrente un cambio radical en su estatus dentro del juego, ya que abandona el reality.

Sigue en tiempo real lo que sucede en la casa más famosa de México hoy martes 11 de agosto: