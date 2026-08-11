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La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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Tras la última gala de eliminación, los habitantes asimilan el resultado. Ximena Herrera se reúne con Mariana Ochoa en “El Exilio”, ambas a la espera de la votación que definirá su futuro. En la casa principal, aumentan las tensiones y críticas contra Moisés Peñaloza por su actitud competitiva.

Este martes concluye el periodo de votación de 48 horas entre Mariana y Ximena para decidir quién regresa a la casa. Además, se mantiene la expectativa sobre Fede Vigevani, ya que circula información sobre su papel como infiltrado y está confirmado que hoy enfrente un cambio radical en su estatus dentro del juego, ya que abandona el reality.

Sigue en tiempo real lo que sucede en la casa más famosa de México hoy martes 11 de agosto:

15:44 hsHoy

Tensión y señalamientos contra Moisés Peñaloza en La Casa de los Famosos México

La tensión en La Casa de los Famosos México aumenta tras la difusión de videos donde Moisés Peñaloza habría criticado a sus compañeros.

La situación provoca confrontaciones con habitantes como Ese Pérez y desata comentarios negativos en redes sociales, donde parte del público pide su salida. Mientras tanto, Moisés sostiene que no es doble cara y que su trato directo responde a su forma de ser dentro del reality.

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14:45 hsHoy

Aseguran que Memo Schutz está angustiado por dormir con Brianda Deyanara toda una semana: “Cuida a su esposa”

La influencer se convirtió en la líder de la semana y el comentarista de TUDN en el habitante más votado para subir con ella a la suite

Aseguran que Memo Schutz está angustiado por dormir con Brianda Deyanara toda una semana: “Cuida a su esposa” (ViX)
Aseguran que Memo Schutz está angustiado por dormir con Brianda Deyanara toda una semana: “Cuida a su esposa” (ViX)

La Casa de los Famosos México sigue generando momentos de tensión y discusión en redes sociales, pero no solo por sus virales y explosivos posicionamientos en las Galas de Eliminación o Nominación, sino también en cuanto se descubre quién es el líder de la semana y el público vota por el acompañante que subirá con este a la suite, con quien dormirá toda una semana rodeado de amenidades y tentaciones.

Leer la nota completa
12:47 hsHoy

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Brianda Deyanara es la líder de la tercera semana

La casa más famosa de México vivió su segunda eliminación con una dinámica inédita: “El Exilio”

La Casa de los Famosos México 2026 celebró este domingo su segunda gala de eliminación, con Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi en riesgo de salir.

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