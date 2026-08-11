La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Fede Vigevani abandona el reality y Ximena Herrera o Mariana Ochoa regresan

Tras la última gala de eliminación, los habitantes asimilan el resultado. Ximena Herrera se reúne con Mariana Ochoa en “El Exilio”, ambas a la espera de la votación que definirá su futuro. En la casa principal, aumentan las tensiones y críticas contra Moisés Peñaloza por su actitud competitiva.
Este martes concluye el periodo de votación de 48 horas entre Mariana y Ximena para decidir quién regresa a la casa. Además, se mantiene la expectativa sobre Fede Vigevani, ya que circula información sobre su papel como infiltrado y está confirmado que hoy enfrente un cambio radical en su estatus dentro del juego, ya que abandona el reality.
Sigue en tiempo real lo que sucede en la casa más famosa de México hoy martes 11 de agosto:
Tensión y señalamientos contra Moisés Peñaloza en La Casa de los Famosos México
La tensión en La Casa de los Famosos México aumenta tras la difusión de videos donde Moisés Peñaloza habría criticado a sus compañeros.
La situación provoca confrontaciones con habitantes como Ese Pérez y desata comentarios negativos en redes sociales, donde parte del público pide su salida. Mientras tanto, Moisés sostiene que no es doble cara y que su trato directo responde a su forma de ser dentro del reality.
La Casa de los Famosos México sigue generando momentos de tensión y discusión en redes sociales, pero no solo por sus virales y explosivos posicionamientos en las Galas de Eliminación o Nominación, sino también en cuanto se descubre quién es el líder de la semana y el público vota por el acompañante que subirá con este a la suite, con quien dormirá toda una semana rodeado de amenidades y tentaciones.
La Casa de los Famosos México 2026 celebró este domingo su segunda gala de eliminación, con Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi en riesgo de salir.