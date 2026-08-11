Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Yahir confiesa enfermedad autoinmune . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El cantante Yahir reveló dentro de La Casa de los Famosos México 2026 que fue diagnosticado con la enfermedad de Hashimoto aproximadamente un mes antes de ingresar al reality, el mismo trastorno autoinmune que padece la actriz Cynthia Klitbo y que ambos enfrentan sin posibilidad de cura, solo de control.

La revelación surgió durante una conversación con sus compañeros Flor, Moisés y Arantza, cuando el tema de Klitbo y su dieta especial salió a la mesa. Yahir tomó la palabra y describió con sus propias palabras lo que vive desde el diagnóstico: “Esa enfermedad te manda a la lona. Tengo que darme unos tirotes para ponerme a entrenar”.

PUBLICIDAD

El sistema inmune ataca la tiroides

La enfermedad de Yahir afecta a la tiroides (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

La tiroiditis de Hashimoto, también conocida como tiroiditis linfocítica crónica, es un trastorno en el que el sistema inmunológico produce anticuerpos que dañan por error la glándula tiroides. Con el tiempo, esa glándula pierde la capacidad de producir suficientes hormonas tiroideas, lo que deriva en hipotiroidismo.

Las hormonas tiroideas regulan el metabolismo, la temperatura corporal y los niveles de energía. Cuando su producción cae, el metabolismo se frena, el ánimo decae y el cuerpo se fatiga de formas difíciles de explicar. Eso es lo que Yahir describió como quedarse “con la pila que no hayas ni qué”.

PUBLICIDAD

La enfermedad avanza lentamente. En etapas tempranas, muchos pacientes no presentan síntomas o los confunden con otros padecimientos. Klitbo lo vivió durante años: sus episodios de depresión y agotamiento extremo fueron atribuidos primero a fibromialgia y después a trastorno bipolar, hasta que un análisis hormonal previo a un implante de pellet reveló el diagnóstico real.

Fatiga, depresión y caída del cabello, entre los síntomas más frecuentes

Tanto Cynthia como Yahir padecen la enfermedad de Hashimoto (Captura de pantalla: YouTube / LCDLFMX4)

Los síntomas aparecen conforme la función tiroidea disminuye. Los más comunes son fatiga constante, aumento de peso sin causa aparente, sensibilidad al frío, piel seca, estreñimiento, caída del cabello y uñas quebradizas. También se presentan dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, hinchazón facial y episodios de depresión.

PUBLICIDAD

En mujeres, el trastorno puede provocar irregularidades menstruales y problemas de fertilidad. Klitbo describió el padecimiento dentro del reality como “estómago permeable de la tiroides”: el sistema inmune ataca la tiroides, el intestino se vuelve permeable y los líquidos del estómago pasan al torrente sanguíneo y llegan al cerebro.

Cuando la enfermedad avanza sin tratamiento, las consecuencias se agravan: depresión profunda, apnea del sueño, demencia y bocio —el agrandamiento visible de la tiroides en el cuello— son señales de alerta que indican que el trastorno no está controlado. En diciembre de 2025, meses antes de entrar al reality, Klitbo fue hospitalizada de emergencia por un cuadro de estrés que elevó de forma peligrosa su presión arterial.

PUBLICIDAD

No tiene cura, pero sí tratamiento de por vida

El cantante Yahir posa con el torso visible frente al logo tridimensional de La Casa de los Famosos México, sobre un fondo abstracto y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos confirma que no existe cura definitiva para el Hashimoto. El hipotiroidismo que genera se controla con levotiroxina, una hormona sintética idéntica a la que produce el cuerpo de forma natural. El tratamiento es de por vida y requiere análisis de sangre periódicos para ajustar la dosis.

El diagnóstico se confirma mediante análisis que miden los niveles de la hormona TSH y la presencia de anticuerpos antitiroideos, como los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. Quienes tienen anticuerpos elevados pero función tiroidea normal pueden no necesitar medicación inmediata, aunque sí seguimiento médico constante.

PUBLICIDAD

Los cambios en la alimentación acompañan el tratamiento. Klitbo eliminó el gluten y los alimentos enlatados desde su diagnóstico y basa su dieta en carne, pescado y verduras, una restricción que generó roces con sus compañeros dentro de La Casa de los Famosos México. Yahir señaló que comprende esas dificultades: “Ella no la debe estar pasando bien con esa enfermedad”.