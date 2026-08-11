México
Agregar Infobae enGoogle

Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

El creador de contenido cumplió su promesa tras superar la Gala de Eliminación

Masad Altamimi cumplió su promesa de comer un chile completo luego de ser salvado
Masad Altamimi cumplió su promesa de comer un chile completo luego de ser salvado por el público (Captura de pantalla )
Guardar

El creador de contenido, Masad Altamimi casi “muere” en La Casa de los Famosos México 2026 tras cumplir el reto por ser salvado por el público.

El reto consistía en comerse un chile completo, en este caso un chile serrano, acompañado por Moisés Peñaloza y Karina Torres el creador de contenido tuvo que cumplir su promesa con el público.

Altamimi no está acostumbrado a consumir picante y menos a ese nivel, por lo que el reto resultó más complicado de lo que pensaba en un principio.

Tras comer el chile serrano Masad Altamimi comenzó a ahogarse por la intensidad del picante, ante esto, el creador de contenido recibió un vaso de leche para intentar mitigar el ardor.

PUBLICIDAD

Altamimi supero el reto de comerse un chile
Altamimi supero el reto de comerse un chile completo (Captura de pantalla )

Sus compañeros se sorprendieron al ver el sufrimiento de Altamimi luego de consumir el serrano, por lo que Yanet García se acercó a él para felicitarlo y preguntar como se encontraba.

García señaló que ella consume el serrano como si nada, a lo que Peñaloza contestó que Masad no está acostumbrado al picante: “Eh, pero también, también tiene mucho que ver que uno está acostumbrado. O sea, como esas sensaciones ya muy conocidas”.

Los habitantes continuaron tomando con humor el momento, señalando que Altamimi tendrá energía todo el día debido a que el picante contiene vitaminas.

Tras soportar el ardor, Altamimi agradeció a todo el público que votó por él durante la segunda Gala de Eliminación, señalando que en caso de estar nominado nuevamente promete cumplir aún más retos dentro de la casa.

PUBLICIDAD

Altamimi comió un chile completo tras ser salvado
Altamimi comió un chile completo tras ser salvado en La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

La apuesta de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

El pacto surgió antes de la segunda gala de eliminación, cuando Moisés Peñaloza pidió públicamente votos para Masad Altamimi y le recordó un acuerdo que ambos habían hecho previamente: si el público lo salvaba, el empresario tendría que comerse un chile completo.

Masad aceptó sin dudar, aunque con una condición: quería un vaso de leche a la mano para acompañar el momento.

El reto cobró más peso cuando se supo que Masad llegó a esa gala con 11 votos en su contra de la nominación semanal, lo que hacía su permanencia más incierta.

Aun así, el público decidió salvarlo, lo que significó que la apuesta con Moisés debía cumplirse lo antes posible.

Cuatro figuras animadas de Ximena Herrera, Masad Altamimi, Memo Schutz, Ernesto Laguardia. Incluye el logo de La casa de los famosos y la palabra Nominados
Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi están en riesgo de salir. (Instagram: La Casa de los Famosos México)

El reto tuvo que esperar

El reto estaba planeado para cumplirse la noche del domingo 9 de agosto, sin embargo, la noche no estuvo marcada por el chile sino por un enfrentamiento con Ese Pérez durante los posicionamientos.

Pérez lo confrontó por no participar en las labores de limpieza de la casa y señaló la cultura de Altamimi, lo que desató una pelea que se extendió y obligó a Cynthia Klitbo a intervenir. Masad exigió respeto a su religión y sacó a relucir dos comentarios previos de Pérez que relacionaban su nombre árabe con explosivos.

Imagen 5GGXUHYAXZBUBPM6PQ25MTFNRU

Tras la gala, Masad pasó al confesionario visiblemente afectado, al salir, lloró con Fede Vigevani, quien le dio un abrazo y le dijo que lo considera una buena persona.

La tensión con Ese Pérez no quedó del todo resuelta: el influencer mexicano admitió que le daba “un poquito de hueva” volver a hablar con él.

Con la permanencia asegurada, Masad cumplió el trato con Moisés, el momento quedó grabado como uno de los más comentados de la semana dentro de la casa.

Altamimi, entre lágrimas provocadas por el picante y risas de sus compañeros, demostró que está dispuesto a cumplir su palabra con el público que lo respaldó.

Con la permanencia asegurada y el reto del chile ya superado, el creador de contenido árabe busca mantenerse dentro de la casa como uno de los participantes más virales, ya sea por sus posicionamientos o por sus retos.

Temas Relacionados

Masad AltamimiLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto

La presidenta aseguró que mantendrá diálogos con Clara Brugada, jefa de gobierno, para analizar la situación del tramo Los Reyes - La Paz

Sheinbaum frena proyecto para remodelar la Línea A del Metro CDMX por falta de presupuesto

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

El cantante aseguró que este padecimiento lo “manda a la lona” y que es muy difícil de sobrellevar

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

El centro fue concebido para dotar a las organizaciones locales de herramientas avanzadas de IA, en sinergia con las capacidades de Google Cloud

Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

Cómo influyen las harinas blancas en la progresión del hígado graso, esto dice la ciencia

El consumo frecuente de harinas blancas está directamente vinculado con el avance del hígado graso, según instituciones líderes en salud

Cómo influyen las harinas blancas en la progresión del hígado graso, esto dice la ciencia

Gobierno de Sheinbaum regresa a 66 mil elementos del Ejército a sus cuarteles

La entidad con mayor número de elementos del Ejército es Sinaloa, seguida de Michoacán

Gobierno de Sheinbaum regresa a 66 mil elementos del Ejército a sus cuarteles
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de agosto: Detienen a 12 presuntos integrantes del CJNG y de Los Caballeros Templarios en Michoacán

“El Gerber”, presunto miembro de La Familia Michoacana fue arrestado y liberado en Ixtapaluca: una fuente acusó complicidad policial

EEUU acusa de narcoterrorismo a miembros del CJNG que fueron detenidos en República Checa

Michoacán pide a EEUU extradición de “El Conejo”, presunto implicado en asesinato de Hipólito Mora

Robo millonario en Nuevo León: engañan a empleada y se llevan joyas y efectivo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: termina la primera jornada de la Prueba Semanal

Yahir revela que tiene la misma enfermedad de Cynthia Klitbo: estos son los síntomas y el nivel de peligrosidad

Qué es la ortotanasia, la drástica decisión del actor Horacio Beamonte ante el cáncer

Alfredo Adame causaría baja de La Granja VIP por sus declaraciones sobre el reality

A la merch pirata de Harry Styles le fue mal: decomisan más de 9 mil productos tras sus conciertos en CDMX

DEPORTES

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

Club Tijuana: Toño Rodríguez anticipa la salida de Gilberto Mora: “Es su último torneo con nosotros”

El mexicano Armando León brilla con doblete en la Liga de Croacia

Quién es Da’vian Kimbrough, el talento juvenil que rechazó a Estados Unidos y apuesta por el Tri

Cuántos años tiene Edson Álvarez y cuáles son las competencias que disputará con West Ham

Solo ocho equipos mexicanos se mantienen con aspiraciones a las finales de la Leagues Cup