Masad Altamimi cumplió su promesa y casi “se muere” al comer un chile completo

Masad Altamimi cumplió su promesa de comer un chile completo luego de ser salvado por el público (Captura de pantalla )

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El creador de contenido, Masad Altamimi casi “muere” en La Casa de los Famosos México 2026 tras cumplir el reto por ser salvado por el público.

El reto consistía en comerse un chile completo, en este caso un chile serrano, acompañado por Moisés Peñaloza y Karina Torres el creador de contenido tuvo que cumplir su promesa con el público.

Altamimi no está acostumbrado a consumir picante y menos a ese nivel, por lo que el reto resultó más complicado de lo que pensaba en un principio.

Tras comer el chile serrano Masad Altamimi comenzó a ahogarse por la intensidad del picante, ante esto, el creador de contenido recibió un vaso de leche para intentar mitigar el ardor.

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Altamimi supero el reto de comerse un chile completo (Captura de pantalla )

Sus compañeros se sorprendieron al ver el sufrimiento de Altamimi luego de consumir el serrano, por lo que Yanet García se acercó a él para felicitarlo y preguntar como se encontraba.

García señaló que ella consume el serrano como si nada, a lo que Peñaloza contestó que Masad no está acostumbrado al picante: “Eh, pero también, también tiene mucho que ver que uno está acostumbrado. O sea, como esas sensaciones ya muy conocidas”.

Los habitantes continuaron tomando con humor el momento, señalando que Altamimi tendrá energía todo el día debido a que el picante contiene vitaminas.

Tras soportar el ardor, Altamimi agradeció a todo el público que votó por él durante la segunda Gala de Eliminación, señalando que en caso de estar nominado nuevamente promete cumplir aún más retos dentro de la casa.

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Altamimi comió un chile completo tras ser salvado en La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

La apuesta de Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

El pacto surgió antes de la segunda gala de eliminación, cuando Moisés Peñaloza pidió públicamente votos para Masad Altamimi y le recordó un acuerdo que ambos habían hecho previamente: si el público lo salvaba, el empresario tendría que comerse un chile completo.

Masad aceptó sin dudar, aunque con una condición: quería un vaso de leche a la mano para acompañar el momento.

El reto cobró más peso cuando se supo que Masad llegó a esa gala con 11 votos en su contra de la nominación semanal, lo que hacía su permanencia más incierta.

Aun así, el público decidió salvarlo, lo que significó que la apuesta con Moisés debía cumplirse lo antes posible.

Ximena Herrera, Memo Schutz, Ernesto Laguardia y Masad Altamimi están en riesgo de salir. (Instagram: La Casa de los Famosos México)

El reto tuvo que esperar

El reto estaba planeado para cumplirse la noche del domingo 9 de agosto, sin embargo, la noche no estuvo marcada por el chile sino por un enfrentamiento con Ese Pérez durante los posicionamientos.

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Pérez lo confrontó por no participar en las labores de limpieza de la casa y señaló la cultura de Altamimi, lo que desató una pelea que se extendió y obligó a Cynthia Klitbo a intervenir. Masad exigió respeto a su religión y sacó a relucir dos comentarios previos de Pérez que relacionaban su nombre árabe con explosivos.

Tras la gala, Masad pasó al confesionario visiblemente afectado, al salir, lloró con Fede Vigevani, quien le dio un abrazo y le dijo que lo considera una buena persona.

La tensión con Ese Pérez no quedó del todo resuelta: el influencer mexicano admitió que le daba “un poquito de hueva” volver a hablar con él.

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Con la permanencia asegurada, Masad cumplió el trato con Moisés, el momento quedó grabado como uno de los más comentados de la semana dentro de la casa.

Altamimi, entre lágrimas provocadas por el picante y risas de sus compañeros, demostró que está dispuesto a cumplir su palabra con el público que lo respaldó.

Con la permanencia asegurada y el reto del chile ya superado, el creador de contenido árabe busca mantenerse dentro de la casa como uno de los participantes más virales, ya sea por sus posicionamientos o por sus retos.