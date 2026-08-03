Pilates en casa: movimientos básicos para mejorar flexibilidad

Seis ejercicios de pilates validados para flexibilidad y movilidad articular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La práctica de pilates en casa ha adquirido relevancia como herramienta accesible y segura para mejorar la flexibilidad y la movilidad articular en adultos y personas mayores.

Según la Cleveland Clinic y la Universidad de Harvard, los pilates pueden realizarse en el hogar varias veces por semana y no requiere equipamiento especial, siempre que los ejercicios se adapten al nivel físico de cada persona y se cumplan las recomendaciones básicas de seguridad.

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Esta modalidad se recomienda tanto como complemento en programas de salud musculoesquelética como para quienes buscan alternativas domésticas para mantenerse activos.

Los pilates en casa se basan en secuencias de movimientos suaves que combinan estiramiento activo, fortalecimiento del core y ejercicios de movilidad, con énfasis en el control postural y la respiración.

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Especialistas de la Universidad de Harvard destacan que la regularidad y la progresión son claves para ampliar el rango de movimiento, reducir el dolor lumbar y mejorar el equilibrio funcional.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud respalda la inclusión de rutinas de estiramientos y fortalecimiento muscular al menos dos días por semana como estrategia para prevenir lesiones y mantener la función física.

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Movimientos de columna

El trabajo sobre la columna vertebral es un pilar de los pilates.

Voceros de la Cleveland Clinic señalan que ejercicios como el “puente” y la articulación segmentaria de la columna ayudan a elongar la espalda y fortalecer la musculatura profunda sin sobrecargar las articulaciones.

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Para realizarlos, se recomienda tumbarse boca arriba, flexionar las rodillas y apoyar los pies en el suelo o en la pared.

Al inhalar, la caja torácica se expande; al exhalar, se activa el abdomen y se apoya la zona lumbar.

El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) aconseja progresar desde esa posición a la elevación controlada de la pelvis, levantando la columna vértebra a vértebra y descendiendo de la misma forma.

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Estos movimientos, cuando se ejecutan lentamente y con respiración coordinada, favorecen la flexibilidad lumbar y mejoran la circulación en la región baja de la espalda.

Una mujer practica el ejercicio puente de pilates sobre una esterilla en el salón de su casa, con luz natural y una ventana que da al jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flexibilidad de piernas y caderas

La flexibilidad en caderas y piernas es fundamental para la movilidad global y la prevención del dolor.

El NHS recomienda estiramientos de la cadena posterior, realizados de pie y con apoyo de las manos en la pared, manteniendo una pierna adelante flexionada y la otra atrás recta, con el talón en el suelo.

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Este ejercicio permite estirar de forma segura pantorrillas e isquiotibiales; se sugiere sostener la posición unos segundos y alternar las piernas.

En pilates, otro ejercicio común consiste en elevar una pierna desde la posición tumbada, con la rodilla flexionada, y luego extenderla suavemente hacia el techo manteniendo la pelvis estable y el abdomen activo.

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De esta forma, se controla que la flexibilidad de la pierna no dependa de una flexión excesiva de la columna y se avanza progresivamente en la movilidad de caderas y rodillas.

Movilidad de hombros y caja torácica

El pilates dirige también su atención a la flexibilidad de hombros y la movilidad de la caja torácica, elementos que repercuten en la respiración y la postura.

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La Universidad de Harvard explica que la respiración costal lateral, característica del método, expande la caja torácica y fortalece tanto los intercostales como la musculatura central.

En uno de los ejercicios básicos, llamado elevación de brazos, el practicante eleva lentamente los brazos hacia arriba, sentado o de pie, procurando que los dorsos de las manos apunten hacia la pared o el techo, lo que genera un estiramiento suave de hombros y pecho.

Es fundamental evitar tensar el cuello y concentrar el esfuerzo en el alargamiento axial de la columna.

En uno de los ejercicios básicos, llamado elevación de brazos, el practicante eleva lentamente los brazos hacia arriba, sentado o de pie, procurando que los dorsos de las manos apunten hacia la pared o el techo, lo que genera un estiramiento suave de hombros y pecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flexibilidad cervical

La región cervical suele verse afectada por rigidez y dolor en la vida diaria.

El NHS recomienda rotar la cabeza hacia un lado con la espalda erguida y los hombros relajados, o inclinar la cabeza lateralmente con la mano contraria descendida para estirar el cuello.

La Mayo Clinic subraya la importancia de ejecutar estos movimientos sin rebote y mantener el estiramiento de 20 a 30 segundos, evitando buscar el dolor.

En pilates, la flexión controlada de la cabeza hacia el pecho, sentado contra la pared, permite aislar el trabajo de la musculatura posterior del cuello y seguir el principio de disociación de movimientos, protegiendo la columna y mejorando la movilidad cervical.

Seguridad y progresión

La seguridad al realizar pilates en casa depende del calentamiento previo y la progresión gradual de la intensidad.

La Mayo Clinic advierte que el estiramiento no sustituye al calentamiento y aconseja comenzar la sesión con movimientos ligeros durante cinco a diez minutos.

La Cleveland Clinic recomienda avanzar despacio, incluso en personas con buena condición física, y aumentar la dificultad solo cuando se domine la técnica básica.

La Organización Mundial de la Salud establece que los adultos mayores deben priorizar ejercicios de equilibrio y fortalecimiento al menos dos días por semana, adaptando el nivel de dificultad a la capacidad individual.

Las rutinas de pilates pueden incorporarse en este marco, siempre que se respete la adaptación progresiva y se consulte a profesionales de la salud ante antecedentes de dolor agudo o enfermedades crónicas.

En pilates, la flexión controlada de la cabeza hacia el pecho, sentado contra la pared, permite aislar el trabajo de la musculatura posterior del cuello y seguir el principio de disociación de movimientos, protegiendo la columna y mejorando la movilidad cervical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respaldo institucional y claves para la práctica

Realizar pilates en casa es una opción segura para quienes buscan mejorar flexibilidad y movilidad.

Realizar movimientos controlados, mantener la alineación postural y adaptar los ejercicios a cada persona, reservando al menos dos sesiones semanales de 60 minutos, son recomendaciones compartidas por los expertos.

La progresión gradual, la atención a la respiración y la consulta profesional ante patologías específicas resultan fundamentales para maximizar beneficios y prevenir riesgos.