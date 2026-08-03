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Maxine Woodside desmiente separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay tras rumores de infidelidad

La periodista aseguró que la pareja continúa unida y explicó el motivo por el que surgieron versiones de un distanciamiento

José Eduardo Derbez no descarta casarse.
Maxine Woodside desmiente en su programa los rumores de separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. - Crédito: IG/paodalay_2203
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Los rumores sobre una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay volvieron a tomar fuerza en los últimos días, luego de que algunos seguidores notaran cambios en sus redes sociales y especularan sobre una crisis en su relación. Sin embargo, Maxine Woodside salió a desmentir estas versiones durante su programa.

La periodista aseguró que la pareja no estaría atravesando una ruptura y negó que exista una infidelidad detrás de un supuesto distanciamiento. “Se está separando de su esposa, cosa que no es cierto. Porque no es cierto”, afirmó al hablar del tema.

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Maxine explicó que recibió información de una persona cercana al entorno de Paola Dalay y señaló que, según lo que le compartieron, ambos continúan bien como pareja. “No se están separando. Al contrario, se llevan muy bien y están felices con la niña”, comentó durante la emisión.

Los rumores crecieron por la ausencia de publicaciones juntos

Paola Dalay recibió críticas por su vestido en la boda de Sofía Castro
La periodista niega que exista una infidelidad detrás de un supuesto distanciamiento entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. - Crédito: IG/paodalay_2203

Las especulaciones sobre una posible crisis comenzaron después de que usuarios en redes sociales observaran que Paola Dalay habría eliminado algunas fotografías donde aparecía junto a José Eduardo Derbez, además de compartir mensajes que algunos interpretaron como indirectas relacionadas con el amor y las relaciones.

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A esto se sumaron comentarios sobre la ausencia de publicaciones familiares que anteriormente compartían con frecuencia. Ante esta situación, comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre ambos, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente una separación.

Sobre el origen de los rumores, Maxine Woodside explicó que la falta de contenido en pareja habría provocado las dudas entre los seguidores. “Lo que pasa es que él ya tiene unos días de viaje y siempre antes publicaban cosas juntos o con la niña”, señaló la periodista.

Victoria Ruffo también habló sobre la supuesta crisis de la pareja

José Eduardo Derbez se ha vuelto viral por responder con un ácido comentario a una crítica que le su padre en público.
(jose_eduardo92, Instagram)

Antes de las declaraciones de Woodside, Victoria Ruffo también fue cuestionada sobre los rumores que rodean la relación de su hijo. La actriz aseguró que ha escuchado las versiones, pero prefirió no darles importancia mientras José Eduardo no le confirme personalmente alguna situación.

“Mientras mi hijo no me diga nada”, expresó Ruffo al referirse a la supuesta separación, dejando claro que respeta la privacidad del actor y su familia.

La actriz también comentó en tono de broma que su relación con sus nueras es cordial y que evita involucrarse en asuntos personales. Hasta ahora, José Eduardo Derbez y Paola Dalay no han dado una declaración oficial sobre una ruptura, por lo que las versiones continúan únicamente como rumores.

José Eduardo y Paola Dalay siguen en medio de la conversación pública

(Instagram: @jose_eduardo92)
Maxine Woodside afirma, con información de una persona cercana a Paola Dalay, que la pareja continúa bien y feliz con su hija. - (Instagram: @jose_eduardo92)

La pareja se convirtió en una de las más seguidas del espectáculo después del nacimiento de su hija Tessa, motivo por el que sus seguidores suelen estar atentos a sus publicaciones y movimientos en redes sociales.

Los cambios en la dinámica digital de la pareja fueron suficientes para despertar especulaciones, pero las declaraciones de Maxine Woodside apuntan a que la situación podría estar relacionada simplemente con la distancia temporal por viajes y actividades personales.

Mientras no exista un anuncio oficial por parte de los protagonistas, la supuesta separación continúa siendo una versión que ha generado conversación entre sus seguidores.

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